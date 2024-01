Sledujte Fight Club #659 o našich vzpomínkách na Prince of Persia

10. 1. 2024 15:45 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Na návrat značky Prince of Persia jsme si museli počkat řadu let, tento týden ale pokračování skutečně vychází, i když místo eponymního kralevice dostanete do rukou elitního válečníka Sargona, který musí skutečnému perskému princi zachránit kůži. Protože se ale o nové hře zatím bavit nemůžeme, zavzpomínáme raději na díly minulé, ať už na staré 2D kořeny, moderní trilogii z přelomu tisíciletí, nebo třeba filmový tie-in z roku 2010.

U mikrofonů se sejdou Aleš, Šárka, Patrik a Jakub, do debaty ale můžete přispět i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme v 16:00.