Best of 2023: Nejlepší příběh

8. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Kategorie, kde nejsou žádné žánrové hranice, protože příběhem umí okouzlit jak zběsilá akce, tak i propracované RPG. A jako v mnoha dalších oblastech, i tady nás rok 2023 rozmazloval. Příběhově zajímavé, pozoruhodné, poutavé a až strhující byly spousty her a vybrat z nich tři nejlepší rozhodně nebylo snadné. Nakonec jsme se ale dobrali následující trojice, která nás nejvíc chytila za srdce.

zdroj: Foto: Larian Studios

Třetí Baldur možná „trpí“ tím, že hlavní příběhová linka je celkem jednoduchá ve stylu: „Máte v hlavě pulce, který vás změní v malého Cthulhu, pokud nezjistíte, co s tím udělat“. Ale k tomu je zde obrovské množství vedlejších úkolů, které okouzlují humorem, dramatem, občas doslova hororem, někdy svou tragičností, někdy kousavým sarkasmem.

Navíc tvůrci ze studia Larian skvěle zvládají vyprávění na relativně malém prostoru a dokáží detailně vykreslit postavy i během několika minut. Často proto, aby vám pak obrázek o nich změnili během finiše questu. Hlavní silná stránka téhle hry je ale především v nečernobílém vykreslení světa, kde občas nejsou řešení daných problémů zcela jednoduchá a jednoznačná.

zdroj: Foto: CD Projekt RED

Šárka v recenzi na datadisk Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 napsala: „Vtahující vyprávění plné prokreslených, nečernobílých postav s vlastní agendou vždy patřilo mezi silné stránky CD Projektu. Ani tentokrát tomu není jinak – ansámbl charismatických špionů si vás rychle omotá kolem prstu, je to ostatně jejich práce.“ CD Projekt prostě opět vytvořil vynikající datadisk, který v některých bodech překonává i to nejlepší, co ve svém příběhu a tuně vedlejších úkolů nabídla základní hra.

Podobný mustr jsme viděli u třetího Zaklínače a je poznat, že polské studio o svůj vypravěčský um nepřišlo ani v trochu odlišném subžánru a během práce na verzi 2.0. Celý špionážní thriller, kterým Phantom Liberty je, pak korunuje obsazení Idrise Elby, který pečlivému tkanivu celé zápletky dodává fungující hollywoodské pozlátko a především spoustu, spoustu charismatu.

zdroj: Foto: Remedy

Příběhovým králem roku 2023 se stává Alan Wake 2, což by mu coby spisovateli asi udělalo radost. Remedy tentokrát namíchali nesmírně zajímavý koktejl mysteriózní detektivky, která koketuje s hororem, absurdním dramatem a ještě ke všemu propojuje všechny dřívější hry z portfolia do jednoho universa. Velmi obtížně se vysvětluje, proč je Alan Wake 2 příběhově tak výjimečný, jelikož platí, že čím méně o něm víte, tím lépe.

Určitě se ale dá říct, že scenáristé dokázali vytvořit působivý dějový konstrukt, který překračuje hranice žánrů, a to i v rámci jednotlivých médií (muzikálové číslo je jen příklad). Zároveň vše servírují ve formě, kde sledujete dva oddělené příběhy a tedy zcela odlišný pohled dvou postav na totožné události. Remedy prostě při kompozici příběhu Alana Wakea 2 překonali veškerou konkurenci a ukázali, že se je stále kam posouvat.