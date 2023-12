Best of 2023: Nejlepší strategie

25. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Po roce nám opět přišly Vánoce a s nimi i naše tradiční vyhlašování nejlepších her uplynulého roku, a že to byl rok na vynikající kousky skutečně bohatý. Jako první letos na řadu přicházejí strategie, celkově se v příštích dnech můžete těšit celkem na patnáct vypečených kategorií, včetně Překvapení roku, Zklamání roku či Nejnávykovější hry 2023.

Co z letošních strategických nominací bije do očí, nenajdete mezi nimi žádného tradičního zástupce žánru. Klasických 4X a RTS strategií se letos neurodilo málo - vzpomeňme třeba na povedené Company of Heroes 3 nebo Age of Wonders 4, nás ale zaujaly spíše netradiční tituly.

Ať se chopíte velení nad družinou československých legionářů, žoldáků v Africe, nebo fantasy pirátů, v roce 2023 nám víc dělaly radost taktické strategie se správou spíše menších skupinek vojáků než rozsáhlé bitevní strategie. Žebříček se navíc letos skládá čistě z her od menších studií, což jen dokazuje, že pro kvalitní strategii nemusíte mít přebujelé rozpočty, ale stačí „jen“ dobrá a zábavná hratelnost.

zdroj: Foto: Se svolením Ashborne Games

Český zářez v třetí nejlepší strategii letošního roku vypráví o strastiplné cestě československých legionářů napříč Transsibiřskou magistrálou. Last Train Home přitom kombinuje strategií hned několik! V jeden moment řídíte lokomotivu skrz ruský venkov, rozhodujete o zastávkách, vysíláte čety na zásobovací výpravy, abyste se záhy zabývali funkcí jednotlivých vagonů, řešili opravy, vaření jídla a ošetřování nemocných.

V neposlední řadě se ale musíte územím Rudé a Bílé armády prostřílet. Tady přichází ke slovu velmi povedená strategická část, ve které velíte skupince legionářů a za pomocí šikovného využívání krytů a tichého postupu se snažíte osvobozovat vesnice, dobývat vojenská ležení a bránit opancéřovaný vlak. Unikátní mix žánrů o nepříliš známé kapitole našich dějin se zkrátka povedl na výbornou.

zdroj: Foto: Haemimont Games

Legendární série Jagged Alliance zažila už několik pokusů o vzkříšení, které ale vždycky dopadly katastrofálně. Zmrtvýchvstání se povedlo až letos, více než dvacet let od fantastického druhého dílu, kdy se kultovní taktická tahovka vrací se vší parádou.

Jagged Alliance 3 má úplně vše, co by pokračování mělo mít, a ještě něco navíc. Čekají na vás zábavné tahové souboje o nadvládu nad sektory, trénování milice, robustní systém perků a dovedností, desítky zbraní i kusů vybavení a hlavně boj o osvobození afrického státu Grand Chien z područí diktátora.

To vše doprovází výborný vtip a hlášky parodující akční filmy z 90. let. Jagged Alliance 3 ani na chvíli nezapomíná na svůj odkaz. Na tohle všechno ale staví ještě zamotaný příběh s obrovskou porcí vedlejších úkolů a dějových rozhodnutí, které zásadně ovlivňují, jak se bude osud banánové republiky vyvíjet. Haemimont Games všem názorně předvedli, jak se oživují mrtvé značky.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

První příčka nejlepších strategií má hořkosladkou příchuť. Shadow Gambit: The Cursed Crew je totiž takřka dokonalá hra, precizně vybroušený diamant taktických strategií po vzoru legendárních Commandos, Desperados a Shadow Tactics.

Mimimi Games se podařilo stvořil krále tohoto velmi specifického subžánru, který nemá hluchá místa, je nádherný a dokáže chytře inovovat a implementovat pořád nové a nové prvky hratelnosti. I proto jsme letos hodnotili perfektní známkou.

Bohužel jde ale také o labutí píseň studia, které se po Shadow Gambit rozhodlo pověsit vývoj her na hřebík. Je možná dobré skončit na vrcholu a rozloučit se tak fantastickou hrou, ale v jádru nás mrzí, že další brilantní titul od mistrů taktických strategií už neuvidíme.