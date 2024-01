Best of 2023: Nejlepší multiplayer

3. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nejen singleplayerovými hrami živ je hráč. A přestože jim v redakci dáváme přednost, občas to prostě chce trochu té socializace a někdy díky tomu naprosto propadneme nějaké té multiplayerové hře. Tady jsou tři, které nám v roce 2023 poskytly ty nejlepší zážitky.

zdroj: Total Mayhem Games

Série We Were Here je s námi už pěkně dlouho a každý její díl byl lepší a delší než ten předchozí. To úplně neplatí o letošní novince Expeditions: The FriendShip, která se svou délkou vrátila ke kořenům, když nabídla zábavu na sotva dvě hodiny. Zato ale zábavu mimořádně vytříbenou.

Tři velmi propracované hádanky pro dva kooperující hráče, z nichž každý vidí něco jiného, takže naprosto klíčová je tu komunikace (možná nejvíc v historii série). Nicméně to samo o sobě by na třetí místo nestačilo.

To si hra vysloužila za novátorské zaměření na přístupnost, kdy lze každou hádanku vyřešit na tři obtížnosti, což vítáme a doufáme, že se tento prvek propíše do budoucích dílů hlavní série. Logickou jednohubku si tak užijí jak úplní nováčci, tak zkušení harcovníci, kteří chtějí pořádně potrápit mozkovny. Nemůžeme ani přehlédnout fakt, že tak kvalitní produkt rozdávalo studio zadarmo. Zkrátka povedená odbočka, které se podařilo posunout celou sérii tím správným směrem.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Call of Duty je stálicí, kterou můžete nenávidět, nebo si ji s železnou pravidelností každý rok kupovat především kvůli multiplayeru. A i když je letošní část pro jednoho hráče doslova ostudná, multiplayer se opět povedl a vývojářům se podařilo skvěle trefit pocit z pohybu i střelby.

Nostalgičtí hráči ocení návrat řady map, které si pamatují z původní trilogie Modern Warfare. Nechybí všechny oblíbené režimy a dokonce i ten neustále propíraný time-to-kill se tentokrát povedlo nastavit velmi uspokojivě. Letošní multiplayer Call of Duty je zkrátka radost hrát v kratších seancích, třeba v sekáčku na maso s názvem Rust, ale bez problémů u něj lze strávit celé odpoledne a užívat si dopaminové dávky nových odemčených zbraní a vylepšení.

zdroj: poncle

Teď si možná říkáte: „Počkat, počkat, co blbnete, vždyť Vampire Survivors vyšlo v roce 2022!“ a máte samozřejmě pravdu. Jenže kooperativního multiplayeru se tato hra předloňského roku dočkala až v roce 2023 a znovu a zcela nás jím pohltila.

Je to totiž pořád ta neskutečně návyková a zábavná hra, jen je ještě lepší díky přítomnosti blízké osoby na stejném gauči. Hraje se prakticky stejně, akorát v ní navíc najdete pár drobností ušitých na míru kooperace na jedné obrazovce. Všechno naprosto skvěle funguje obzvlášť na Switchi, kde si každý vystačí s jedním Joy-Conem a není tak náročné zapojit čtyři hráče.

Prostě a jednoduše jako už v tolika případech i tady platí, že s kamarády mohou být některé hry větší zábava. V případě Vampire Survivors jde až o nebezpečně návykovou drogu plnou objevování základních tajů hry i nových synergií obrovského množství postav.