Stavidla otevřena: Valve na Steam pouští hry s generativní AI

12. 1. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Valve aktualizovalo zásady integrace generativní umělé inteligence do vývoje her na Steamu a požadují, aby tvůrci otevřeně přiznali, že používají technologie AI. Zveřejnili to v nedávném příspěvku na blogu a zároveň tam žádají vývojáře o maximální transparentnost.

Cílem těchto změn je srozumitelně komunikovat konkrétní roli umělé inteligence ve hrách na Steamu, zmírnit právní rizika spojená s obsahem generovaným umělou inteligencí a umožnit tak spotřebitelům dělat informovaná rozhodnutí ohledně nákupu her, které tyto technologie využívají.

Revidované pokyny stanoví, že vývojáři her musí zveřejnit všechny předem vygenerované prvky, například grafiku, programování nebo zvuk, vytvořené pomocí umělé inteligence, čímž se zajistí, že tyto komponenty jsou v souladu s právními předpisy a neporušují práva.

Pokud navíc hra generuje obsah s umělou inteligencí v reálném čase, musí vývojáři nastínit zavedené bezpečnostní protokoly s cílem zabránit vytváření nezákonného obsahu.

Nově se bude využívání generativní AI uvádět i přímo na produktových stránkách her, přičemž uživatelé budou mít možnost nahlásit hry, které podle nich obsahují nezákonný obsah vygenerovaný umělou inteligencí.

Velká změna pravidel následuje teprve několik měsíců poté, co si někteří vývojáři stěžovali na to, že Valve hry s použitím generativní AI plošně odmítá. Je ale pravdou, že některé způsoby použití umělé inteligence jsou v současné době spíše minovým polem právních otázek, než ověřeným způsobem jak dělat hry.

Do budoucna je to tak popravdě velká neznámá, protože právě tréninková data jsou jedna velká černá skříňka, do které se veřejnost ani náhodou nedostane a určit, co přesně v nich bylo a co už ne, je prakticky nemožné.

Využití generativní AI v herním průmyslu je i nadále poněkud kontroverzní téma, byť existují případy, kdy AI při vývoji pomáhá a tvůrci se o tom buď jen letmo zmíní například v některém z vývojářských deníčků, nebo o tom mlčí. Ostatně různé takové prvky mohou mít různé části softwaru už roky.

Bude tak velice zajímavé sledovat míru „přiznání“ využívání AI ze strany vývojářů. Na jedné straně je jasné, že jde o opatření určené především pro hry, které budou na generativní AI postavené až příliš a právě tam budou nad právními otázkami viset ty největší otazníky. Na straně druhé se pak možná dozvíme, že i ta nejméně nápadná hra využívá AI prakticky v každém kroku vývoje.