Vítězové letošních Steam Awards jsou trolling a sarkasmus

4. 1. 2024 12:00 | Komentář | autor: Adam Homola

S různými herními oceněními to bývá těžké. Spousta lidí by si přála buď jiné pořadí, nebo třeba i úplně jiné nominace. Může to tak být s nejviditelnějšími The Game Awards nebo ostatně i s našimi vlastními Best of 2023, které právě probíhají. Různých herních ocenění je po internetu celá řada, ale jedny z těch výrazných jsou bezpochyby Steam Awards. O těch, na rozdíl od TGA nebo našich „bestofek“, ale rozhodují výhradně hráči a letos to v některých kategoriích dopadlo vyloženě směšně.

Hrou roku je podle hlasování uživatelů Steamu Baldur’s Gate III, což je v pořádku a na celém seznamu je to asi ta nejméně překvapivá věc. Největší problém je ale se dvěma kategoriemi, a to „Nesmrtelná hra“ a „Nejinovativnější hratelnost“.

V prvním případě vyhrálo Red Dead Redemption 2, což je, jak nejspíš sami dobře víte, poněkud k smíchu. Hra se už několik let nedočkala žádné velké aktuzalizace a to, jakým způsobem Rockstar zanedbal a následně vyloženě opustil její nezáživný a obsahově řídký online režim, bylo v minulosti už velice dobře zdokumentováno.

Pikantní to je obzvláště v případě, kdy oficiální definice kategorie Nesmrtelná hra zní následovně: „Tahle hra už má něco za sebou, ale přestože roky plynou a kolem se rodí nové a zanikají staré hry, na tuhle tvůrci nezanevřeli a stále, i po všech těch letech, ji jako milující rodiče opatrují, vylepšují a přidávají do ní další obsah.“ Inu, vyhrál sarkasmus, gratulujeme. A koho že opuštěné a prakticky nevyvíjené Red Dead Redemption 2 porazilo? Nominovaní byli Rust, Apex Legends, Dota 2 a Deep Rock Galactic.

Ještě více zarážející je vítěz druhé kontroverzní kategorie – Nejinovativnější hratelnost. Tady to totiž vyhrál mdlý, nezajímavý a tuctový Starfield. Hra, která je podle naší redakce tím největším zklamáním loňského roku.

A definice kategorie? „Tahle hra je synonymem pro experimentování a prostřednictvím své jedinečné hratelnosti či nevídaných mechanik nabídla zcela nový druh videoherní zábavy, který překvapil i ty nejzkušenější pařany.“ Pokud jste Starfield hráli, sami dobře víte, že tohle je vyloženě k smíchu. Další nominovaní byli Shadows of Doubt, Remnant 2, Contraband Police a Your Only Move is Hustle. Namísto skutečně inovativní hry tady zvítězil jen prostý internetový trolling.

Vítězství internetových trollů je tady obzvláště smutné, protože Steam má desítky milionů pravidelných aktivních uživatelů a ne každý z nich chodí na Reddit či jiná fóra. Ne každý z nich má takový přehled, čte herní weby nebo drží prst na tepu doby. Je pak obrovská škoda, že si Valve zrovna tohle nepohlídali a nechali si „ukrást“ vlastní ceny bandou trollů. Kolik běžných uživatelů Steamu a svátečních hráčů tak kvůli letošním Steam Awards naletí? Nemluvě o tom, že tímhle přišly o ocenění ty hry, které by si to opravdu zasloužily.

Zbývající kategorie už pak víceméně odpovídají reálným zásluhám:

VR hra roku: Labyrinthine

Nejlepší hra pro Steam Deck: Hogwarts Legacy

Nejlepší s přáteli: Lethal Company

Nejlepší vizuální styl: Atomic Heart

Nejlepší hra která vám nejde: Sifu

Nejlepší soundtrack: The Last of Us: Part I

Hra s nejlepším příběhem: Baldur’s Gate III

Pane doktore, vy jste se zase kochal: Dave The Diver