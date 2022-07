Rockstar možná nedodá ani next-gen verzi Red Dead Redemption II

12. 7. 2022 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Minulý týden přišlo rovnou několik zdrojů s informací, kterak studio Rockstar Games po otřesných remasterech tří GTAček zrušilo vývoj neoznámených remasterů her Grand Theft Auto IV a Red Dead Redemption. Důvodem mělo být vedle špatného přijetí předchozích remasterů i to, že se studio chce ze všech sil soustředit na vývoj již oznámeného Grand Theft Auto VI.

Tyto dosud nepodložené drby vydávají další plody. Za původním údajným únikem stojí člověk s přezdívkou Tez2, který na webu GTAforums.com (díky WCCFtech) odpověděl na otázku, zda to znamená i to, že se nikdy nedočkáme vylepšených verzí Red Dead Redemption II pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S, následovně:

„Ano. O tom jsem slyšel už dávno. Stejně jako o plánu přijít s vylepšeným Rockstar editorem. Všechno už je zrušené/pozastavené.“ Je to sice jen tvrzení jediného člověka, ale pokud v Rockstaru chtějí z GTA VI udělat další dojnou krávu, vyžádá si to nemálo úsilí a obětí.

Red Dead Redemption II sice není tak zestárlé jako GTA V, které si next-genovou verzi po nějakých těch odkladech nakonec vysloužilo, ale kdo by pohrdnul možností prohánět se po Divokém západě v 60 FPS ve 4K? Ve vlastním zájmu můžeme jedině doufat, že jsou tyto spekulace nepravdivé.

Nicméně Rockstar před pár dny nenápadně naznačil, že už nebude tolik aktivní ve vytváření nového obsahu pro Red Dead Online, když bude do budoucna stavět na již existujících módech místo toho, aby přinášel velké updaty jako v předchozích letech. I to by mohlo mít co do činění s vývojem GTA VI. GTA V by se to ale dotknout nemělo – přeci jen jde o velmi výdělečný projekt s velkou aktivní komunitou.