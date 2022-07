Rockstar údajně zařízl remastery Red Dead Redemption a GTA IV

Zatímco u nás panovaly svátky, ve světě kolovala zpráva o zrušení dosud neoznámených remasterů dvou skvělých her od Rockstaru – Red Dead Redemption a Grand Theft Auto IV. A protože tento drb nepochází jen z jednoho zdroje, začínáme této smutné zprávě pomalu, ale jistě věřit.

Jako první s ní přišel twitterový účet Tez2, poměrně věrohodný vynašeč informací o společnosti Rockstar Games. Ten tvrdil, že „podle spolehlivého zdroje se znalostí přesných plánů Rockstaru byly před lety na stole remastery GTA IV a RDR1, ale Rockstar si to s projekty nakonec rozmyslel“.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.



The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1