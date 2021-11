Otřesný remaster GTA: The Trilogy dostává první velký update

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition si minulý týden v Pavlově recenzi vysloužila přídomek největší ostudy letošního roku. Rockstar mezitím už stihl stáhnout pomyslný ocas a vypustit prohlášení, že trojice remasterů zdaleka nesplňuje nastavené standardy, ale průšvih už je na světě. Prozatím vám alespoň malou náplastí může být čerstvý patch, který napříč „vylepšenými“ verzemi GTA 3, Vice City a San Andreas opravuje některé neduhy.

V seznamu změn najdete všechno možné: odstranění děr v mapě, problémů s vykreslováním modelů postav v cutscénách i nechvalně proslulého problému s deštěm v San Andreas, přes který v noci nebylo absolutně nic vidět. Pořád se ale z neznámých důvodů vykresluje až za ostatními vodními plochami.

First line in the new patch notes for GTA San Andreas Definitive Edition:

*Fixed an issue with rain visual effects



Ok bruh lmao



Nice layering @GroveStGames pic.twitter.com/6ewNm79D3y