Best of 2023: Největší zklamání roku

Kategorie „největší zklamání roku“ se nám každý rok ze všech vybírá nejhůř. A to i ve chvíli, kdy jsou ta největší zklamání poměrně jasná, zasloužená a není zase tolik o čem diskutovat. Kalendářní rok chceme zakončovat vzpomínkami na ty nejlepší hry z nejlepších. V herním průmyslu ale bohužel o zklamání nouze není prakticky nikdy, jen se liší jejich intenzita, a proto je dobré si připomínat tituly, které rozhodně nesplnily očekávání.

Jsou objektivně horší hry? Samozřejmě. Ale třeba od takového Golluma jsme vážně žádnou pecku nečekali. Zato všechny tituly v našem žebříčku měly obrovský potenciál, který se ale až ostudně nepodařilo naplnit. Nejsme naštvaní, jenom zklamaní.

3. místo: Zavírání herních studií

Letošní rok byl rokem extrémů. Na jedné straně jsme dostali opravdu obrovské množství skvělých her, bylo z čeho vybírat a o zábavu nouze opravdu nebyla. Ježe na straně druhé jsme tu měli masivní propouštění. Stavy redukovalo příliš mnoho studií. Někde šlo o pozice s vývojem spjaté jen trochu, někde se musely sesekat opravdu velké počty lidí a v některých případech došlo bohužel i na zavírání celých studií.

Letos jsme se tak museli bohužel rozloučit mimo jiné s Mimimi Games, Volition Games, Calypte, Puny Human, Free Radical a dalšími. Jakékoli problémy herního průmyslu nás zamrzí, propouštění je nám nesmírně líto, ale obrovské zklamání je bez debat právě ono regulérní zavírání studií, která tak už nikdy neudělají žádnou hru. Snad se dá situace alespoň trochu do pořádku tak, aby mohla většina vývojářů, kteří přišli o práci, nastartovat nové firmy. Držme jim palce!

Arkane máme rádi. Mají na svědomí famózní Dishonored a neméně povedenou dvojku. Blýskli se i skvělým Deathloopem a parádním Prey. Proto jsme od Redfallu měli nemalá očekávání a těšili jsme se. Byť velice obezřetně, neboť kooperativní upírskou střílečku jsme zrovna od Arkane tak úplně nepotřebovali, ale budiž – věřili jsme, že právě takhle talentované studio si s pro ně novým žánrem i tematikou poradí levou zadní a bude z toho zase další inovativní pecka. Inu, nebyla.

Redfall byl dokonce takový průšvih, až se za něj musel několikrát omlouvat sám šéf celé herní divize Microsoftu, Phil Spencer. Tohle se prostě pokazilo skoro na celé čáře a hru si za rámeček nedají ani v Microsoftu, ani v Arkane. Redfall byla navíc jedna z mála exkluzivních her Xboxu a Microsoft špičkové exkluzivity potřebuje jako sůl. Jenže tady tvůrci nejenže minuli terč, ale vysloveně se sami střelili do nohy. Redfall nebyl jen nepovedený, designově nezajímavý a nezábavný, on ještě ani nesplnil očekávání a dokonce porušil sliby. Vzhledem k historii studia a jeho zázemí tak šlo jedno z největších zklamání roku.

A opět Bethesda, tentokrát nikoliv čistě v roli vydavatele, ale vývojáře. Žádná hra od Bethesdy nebyla na startu dokonalá a všechny potřebovaly spoustu patchů, updatů a úprav, aby se z nich staly milované klasiky. Starfield nás ale překvapil. Ne ani tak svojí technickou rozbitostí, která byla vzhledem k rozsahu hry a historii studia překvapivě v normě. Špatně bylo pro změnu snad všechno ostatní. Nudný příběh, nezajímavé vedlejší postavy, zase němý hrdina, mdlé souboje, okoukané herní systémy, ale hlavně mrtvé planety a všudypřítomné loadingy.

Starfield se prostě a jednoduše moc nepovedl. Není špatný, jen je nemastný a neslaný. Nemá duši, nemá ani tvář, ale hlavně není moc zábavný. Jestli se chcete jen tak potulovat mrtvým vesmírem, kde se lautr nic neděje a každou chvíli u toho koukat na nahrávací obrazovku s tím, že planety navíc ani nejsou planety, ale jen hrstka malých lokací, tak prosím. Zabiják času je to dokonalý.

Od Bethesdy s Microsoftem za zády a od tak velkého, a tak dlouho vyvíjeného titulu jsme čekali mnohem, mnohem víc. Tady Bethesda zklamala takřka absolutně a pokud se bude chtít hře opravdu důkladně věnovat, bude trvat roky, než se jí z ní podaří udělat alespoň zlomek toho, co by mohla a měla být.