Best of 2023: Nejlepší akční adventura

30. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Do škatulky akčních adventur se dá při troše snahy schovat ledacos, letos jsme ale měli štěstí na několik tak výrazných žánrových zástupců, že vytvořit stupně vítězů nebyl vůbec žádný problém. Nominantů jsme měli hodně a ocenění by si zasloužila většina z nich, první trojice ale vypadá následovně:

zdroj: Capcom

Resident Evil 4 patří vedle Skyrimu nebo GTA V mezi nesmrtelné hry, které se v průběhu let pravidelně vracejí v podobě různých remasterů či portů. Letos na jaře ovšem Capcom doručil plnohodnotný remake, který skoro dvacet let starou hru modernizuje, přičemž ale zachovává její důležité aspekty.

Skvělou zprávou je, že stará látka v novém kabátku pořád skvěle funguje a dobrodružství Leona Kennedyho ve španělské vesnici a jejím okolí je pořád svěží jako kdysi. Remake je důkazem, že čtvrtý Resident Evil se právem často skloňuje jako vůbec nejlepší díl letité série. Rozšíření o několik vedlejších hádanek hře sluší a zvuk motorové pily umí pořád vyvolat nepříjemné šimrání v žaludku. Kromě toho hra skvěle vypadá a můžete si ji zahrát i ve VR.

zdroj: Foto: Remedy

Pavel ve své recenzi napsal, že Alan Wake 2 je skvělou hrou pro divné lidi. Samo přízvisko „divný“ je pro návrat nešťastného spisovatele asi nejpřesnější. Na obrazovce se vám bude střídat hra, seriál, muzikál a hlavně oživlý román. Remedy vás vtáhnou do svého bizarního světa s hromadou popkulturních odkazů, nechají vás lámat si hlavu nad tím, co se to sakra vlastně děje a vždycky odmění pozorné badatele.

Od relativně přímočaré akce se druhý díl posunul blíže k adventuře. Je ale radost sledovat, s jakou sebejistotou a ohodláním dosáhnout svých tvůrčích cílů vývojáři pracovali. Pokud by si letos nějaká vysokorozpočtová hra zasloužila označit za umění, pak je to Alan Wake 2.

zdroj: Vlastní foto autora

Šest let po vydání revolučního Breath of the Wild se Link, Zelda a spousta starých známých vrátili v novém dobrodružství, které sice zlí jazykové označují za příliš podobné minulému dílu, ale jakou lepší poklonu by mu vlastně měli složit? Tears of the Kingdom opět nabízejí masivní otevřený svět bez ukazatelů a vodění za ručičku. Jedno velké hřiště, kde si zábavu tvoříte sami a číhá na vás za každým rohem.

Tears of the Kingdom dokazují, že hráč ke štěstí nepotřebuje neustále pumpovat dopaminovými dávkami a že odměnou může být samotné hraní či cesta k vytyčenému cíli. Nejzásadnější novinkou je přidaná vertikalita – pohyb po vzdušných ostrovech i temném podzemí. Ruku v ruce s ní jde možnost propojovat dohromady prakticky cokoli vás napadne a vytvářet tak nové dopravní prostředky či zbraně. Tears of the Kingdom jsou dokonalou hrou pro všechny hračičky, kteří touží zkoumat hranice možného a neuvěřitelně v nich probouzí zvědavost a kreativitu při překonávání překážek. Zkrátka fenomenální herní zážitek.