Za Galii! Tvůrce Bran Skeldalu chystá realtimovou roguelike strategii Tribe Nation

10. 1. 2024 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Český spisovatel a herní vývojář Jindřich Skeldal se v rámci nového pražského studia Random Worlds coby jediný vývojář vydal do 60. let před naším letopočtem, aby hráčům zprostředkoval galské války v připravované hře Tribe Nation.

Půjde o zajímavý mix hned několika složek. Předně se bavíme o realtimové strategii odehrávající se na malém hexovém (jakoby ze dřeva vyrobeném) plánu, kde jednotlivé střety s Římany, Germány i jinými Galy trvají všehovšudy pět až deset minut.

Jakožto náčelník kmene Galů musíte ochránit svou zem před utlačiteli, takže se opevňujete, poskytujete svým vojákům nové vybavení a budujete balisty, beranidla, věže a další. Nechybí ani možnost využít moc druidů a odemknout tak nový potenciál kmene.

Aby toho nebylo málo, tak na procedurálně generovaných mapách musíte počítat ještě s terénem, proměnlivými podmínkami počasí i nečekanými posilami na straně nepřítele. Roguelike v tomto případě znamená, že každá ztráta jednotky opravdu zabolí a nechybí zde přes 100 příběhových událostí s volbami, za něž vás hra může odměnit, ale i potrestat.

„Je to jako by se potkalo FTL s Command and Conquer: Rivals! Tribe Nation spojuje základní roguelike mechanismy se strategií v reálném čase, která by měla být pro fanoušky obou žánrů osvěžující a zároveň povědomá,“ uvedl autor projektu Jindřich Skeldal v tiskové zprávě.

Tribe Nation vyjde na přelomu let 2024 a 2025 rovnou v plné verzi na Steamu.