Best of 2023: Největší překvapení roku

27. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jedna z našich nejoblíbenějších kategorií. Kdo by neměl rád příjemná překvapení? Patří k jedné z nejlepších věcí na herním průmyslu, který dokáže každý rok bez problémů potěšit, zklamat, ale právě i velice příjemně překvapit. Ne-li rovnou šokovat. Letos tomu nebylo jinak a my jsme u trojice kousků níže jen koukali s otevřenou pusou a velkým nadšením. Jen víc takových!

zdroj: Foto: Se svolením Teyon

Hry podle filmů na PC a konzole? Naštěstí už spíše vymřely, dařilo se jim před dvěma konzolovými generacemi. Jaké bylo ale naše překvapení, když se najednou zjevil RoboCop. Hra podle kultovního filmu, který byl ale v kinech před desítkami let a jeho poslední díl z roku 2014 bohužel moc kvality nepobral. Nabízela by se tak otázka, jestli RoboCop dnes vůbec ještě nějaké větší množství lidí zajímá, když jde o „spící“ značku, se kterou se nic moc neděje. Když v tom dorazila hra.

A vytřela nám zrak. Letošní herní RoboCop totiž není typickou hrou podle filmu. V první řadě není jenom dobrý, on je dokonce přímo skvělý. Téměř všechno v něm funguje na výbornou, je radost na něj koukat, je zábavné ho hrát a výsledek je velmi uctivý ke zdrojovému materiálu. Navíc má herní RoboCop Petera Wellera a v recenzi od nás dostal devítku. Kdo by to byl čekal? My rozhodně ne!

2. místo: Existence a kvalita Dead Island 2

zdroj: Deep Silver

Dead Island 2 byl ve vývoji před deset let. Oznámení jsme se dočkali už v roce 2014, jenže pak začalo peklo. Několik změn studií, vydavatelé hru pořád ne a ne zrušit a považte sami, jak se herní průmysl a jednotlivé žánry i platformy za posledních deset let posunuly. A tak zatímco všechno procházelo poměrně zásadní evolucí, platformy odcházely a přicházely, různá vývojářská studia pořád kutila zombie rubačku Dead Island 2. Ta nás letos překvapila hned dvakrát.

U projektů jako Dead Island 2, které mají takhle utrápený, komplikovaný a protahovaný vývoj, je absolutním zázrakem už jen samotné vydání. Jenže tím to tady nekončí. Dead Island 2 je, světe, div se, navíc ještě vážně dobrý. O jednu z nejlepších her roku samozřejmě nejde, ale sebevědomý žánrový nadprůměr a obecně velice povedený kousek to bez debat je. Což je malý zázrak a po takhle strastiplném vývoji, na kterém se navíc podílelo hned několik studií, jde rozhodně o jedno z největších překvapení letošního roku.

zdroj: Vlastní foto autora

Máte studio, které se proslavilo drsným hororem The Evil Within a pak si zkusilo tak trochu jiný „horor“ v podobě sice ne zase tolik povedeného, ale stejně zajímavého Ghostwire Tokyo. Jakou další hru od nich čekáte? Inu, rozhodně ne rytmickou hudební bojovkou, kterou navíc rovnou s oznámením i vydali. A jak jsme byli zaskočeni jejím náhlým příchodem, stejně tak jsme byli zaskočeni i jejími kvalitami. Hi-Fi Rush je totiž skvělá!

Hra vyniká sympatickými postavami, humorem, špičkovým soundtrackem a chytlavou hratelností. A navíc i takovými kvalitami, že jsme na ni nezapomněli ani téměř po roce plném jiných výborných kousků. Hi-Fi Rush totiž vyšla už v lednu 2023 a doteď ji nemůžeme dostat z hlavy. Tohle se Tango Gameworks povedlo na výbornou a my jsme rádi, že Microsoft něco takového dovolil hororovému studiu vůbec udělat. Bezmála absolutní hra, rozhodně absolutní překvapení.