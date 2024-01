Jak hodnotí ve světě – Prince of Persia: The Lost Crown

12. 1. 2024 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Po opravdu velmi dlouhé době jsme se dočkali nového perského prince. Není možná takový, jaký bychom čekali – ani dříve oznámený remake Sands of Time, ani nějaké nové pojetí 3D akční adventury. Je to plošinovková metroidvanie, která má tak blíže úplně původní hře od Jordana Mechnera a Ubisoftu se opravdu povedla (Metacritic hlásá 86 bodů ze 100).

„Vydařená metroidvanie, která sice do žánru nepřináší žádné zvláštní novoty, jde ale o kvalitně odvedenou práci a příjemně strávený čas. Prince of Persia: The Lost Crown především ale nedělá ostudu slavnému jménu, které dlouho žilo jen ve vzpomínkách,“ píše Pavel v recenzi a nyní už se pojďme podívat, jak s ním souzní zahraniční kritici.

Společnost Ubisoft Montpellier přinesla oživující energii, dechberoucí výtvarný styl, působivě expresivní souboje, napínavé plošinovkové hádanky a velmi náročné bossy. Když se to všechno spojí v audiovizuální crescendo, je na co se dívat. Tato óda na Symphony of the Night a další velikány žánru chápe, díky čemu byly tyto hry tak dobré. Prince of Persia: The Lost Crown je absolutním triumfem, který mapuje budoucnost této padlé série. Doufejme, že si najde své publikum, protože by bylo tragédií, kdyby něco tak dobrého opět propadlo času.

Příběh, navzdory některým zvratům, které mě skutečně překvapily, příliš často upadal do pozadí a já se snažil pochopit, proč jdu sem nebo tam. To a několik dalších problémů mi však v požitku z hraní příliš nebránilo. Je těžké odložit ovladač, když The Lost Crown neustále hráče nabádá, aby se po jeho cestách vydal ještě o kousek dál. Mezi prvotřídní plošinovkou, poutavým bojem a postupem se jednotlivé části The Lost Crown spojují do fantastické smyčky. Hratelnost je král a tento Princ z Persie to chápe.

The Lost Crown je fantastická hra. Nejenže zachycuje nejsilnější stránky prvních dílů Prince of Persia, ale díky své metroidvaniovské designové struktuře také velkolepě oživuje celou sérii. Od designu úrovní po souboje, od plošinovek po vizuální styl, od průzkumu po soundtrack je Prince of Persia: The Lost Crown působivým počinem a jednou z nejlepších her Ubisoftu za poslední roky.

Prince of Persia: The Lost Crown je pro dlouholetou sérii velkou změnou a téměř stejně dramatickým posunem jako Sands of Time, které přenesly klasickou sérii plošinovek do 3D. Nový žánrový debut je tak sebevědomý a bezchybně zpracovaný, že by to prostě měla být identita Prince of Persia pro dohlednou budoucnost. Téměř každá část The Lost Crown funguje tak dobře a jednotlivé části na sebe tak plynule navazují, že se zdá, jako by série našla svůj nový žánrový domov.

Je to hra pro hráče, a to v doslovném slova smyslu. Září skrz naskrz brilantním herním designem a nemanipuluje s hráčovým dopaminem prostřednictvím gacha mechanik a mikrotransakcí. Je to čistý, syrový herní zážitek, který respektuje hráčovy schopnosti a čas. Už dlouho jsem si žádnou hru tak neužil. Pokud se alespoň vzdáleně zajímáte o plošinovky nebo metroidvanie, dlužíte si tuto hru zahrát.

Působivý výsledek s několika znatelnými problémy. Neohromí každého, ale stojí za váš čas a peníze. Záblesky nudy rozhodně omezují zážitek, ale málokterá hra mě dokázala tak nadchnout. Pokud jste fanouškem metroidvanií nebo dokonce jen fanouškem rychlých bojů se zaměřením na souboje s bossy, budete tuto iteraci prince milovat.

Prince of Persia dlouho potřeboval vzkřísit a ve The Lost Crown se mu to podařilo. Vynikající plošinovka, chytré hádanky a obrovská mapa tvoří jednu z nejlepších metroidvanií za poslední roky, která ve velkém stylu zahajuje rok 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown se v jádru opírá o odměňující a uspokojující hratelnost. Metroidvania, která kombinuje 2D minulost série se schopnostmi ohýbat čas z pozdějších her, je brilantní směsí, která vrací sérii zpět novým a svěžím způsobem. Ačkoli někdy může působit trochu nedotaženě a samotná velikost hry hrozí zpomalením tempa, plynulý a náročný platforming a souboje jsou natolik zábavné, že veškeré nedostatky ustupují do pozadí. Celkově se jedná o skvělou akční adventuru, která má co nabídnout.

Prince of Persia: The Lost Crown možná nemá nejpoutavější příběh a postavy, ale její plošinovkování a souboje jsou pro značku novým vrcholem – což je působivé, když uvážíme, že právě díky nim se původně dostala na mapu. Někteří fanoušci už možná nad The Lost Crown ohrnuli nos kvůli tomu, co všechno dělá jinak než trilogie Sands, ale tohle je nejen jeden z nejlepších příspěvků v sérii. Je to zkrátka hra, která chápe, co dělá Prince of Persia tak skvělým.

Povedená metroidvania s průměrným příběhem. Nejvíce mi na hře The Lost Crown vadí, jak dlouho trvá, než se dostanete k tomu dobrému. Pokud by se celá hra hrála jako posledních pár hodin a měla poutavější příběh, myslím, že by šlo o fantastickou metroidvanii. Zatím bohužel zůstává „jen“ kompetentní.

Plynulá plošinovka a frenetické souboje s krásnou podívanou a nudným příběhem. Potíž s The Lost Crown není v tom, že je to novinka a odklon od něčeho milovaného. Zapadá do naolejované drážky zavedené šablony a připomíná vám, že kdysi tyto hry byly nové, že přepsaly svůj žánr, než aby se klaněly jeho pohodlným zásadám.