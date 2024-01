Best of 2023: Nejlepší soundtrack

6. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Asi se shodneme, že hudba může zážitek z hraní povýšit na úplně novou úroveň – nebo si dokonce mnohdy nejvíc užijeme soundtrack k titulu, který nás hratelností, grafikou nebo příběhem až tak nezaujal. Hudební vkus je zároveň snad ještě subjektivnější záležitostí než ten herní, letos jsme ale měli hodně co dělat, abychom náš finální výběr zúžili na vítěznou trojici. A kdo tedy nejvíc oblažil naše uši?

zdroj: Foto: CD Projekt RED

Hudební doprovod k rozšíření pro Cyberpunk 2077 téměř neopouští vody elektronické hudby a z nejrůznějších syntezátorů a samplerů dokáže vykřesat zvuky drsné jako Dogtown samotný. Soundtrack k Phantom Liberty má smělý futuristický říz, a i když jde „jen“ o datadisk, zvládá si od tónů základní hry uchovávat zdravý odstup.

Za vyslechnutí rozhodně stojí i playlist trojice nových rádiových stanic, kde dal CD Projekt RED prostor pro kreativní vyjádření komunitě i Idrisi Elbovi. Hudební doprovod Phantom Liberty se skvěle podílí na atmosféře špionážního thrilleru i části města, kam v noci rozhodněte nechcete zabloudit, výborně se ale hodí i k poslechu jen tak.

2. místo: Hi-Fi Rush (Šuiči Kobori, Reo Uratani, Masatoši Janagi)

zdroj: Vlastní foto autora

Bylo by rozhodně mrzuté, kdyby rytmickou akci doprovázela mizerná hudba. Hi-Fi Rush naštěstí není ten případ a punkrockové pecky rozhodně dělají všechnu čest příběhu o rozkládání zlovolné korporace. Aktuální písničce se vizuálně kompletně přizpůsobuje okolní prostředí a prakticky každá skladba dokáže vypumpovat adrenalin na maximum.

Fantastický je nejen původní soundtrack, ale také výběr licencovaných tracků. Kdo by nemiloval The Perfect Drug od Nine Inch Nails, Lonely Boy od The Black Keys nebo klasiku Invaders Must Die od The Prodigy? Stojí navíc za zmínku, že veškerou licencovanou hudbu můžete vypnout – třeba pro potřeby streamování – tehdy ji nahradí nikoliv covery, ale zbrusu nové skladby kapely The Glass Pyramids. A ty jsou v téhle pankáčské řežbě neméně výborné.

1. místo: Final Fantasy XVI (Masajoši Soken, Takafumi Imamura, Daiki Išikawa, Saja Jasaki a Justin Frieden)

zdroj: Square Enix

Série japonských RPG se možná do vkusu netrefuje každému, ale jen těžko se jí dá upřít za všech okolností fenomenální hudební doprovod. Když už jejím dvorním skladatelem není Nobuo Uemacu, měli mnozí obavu, jestli se vysoká laťka nastoupivšímu Masajošimu Sokenovi podaří udržet. Obavy stranou – Final Fantasy XVI má naprosto famózní soundtrack.

Skladba Find the Flame se se svou burácivou, epickou naléhavostí prakticky instantně zařadila na seznam nejvíc ikonických kousků. Vlastní hudební téma si ale vysloužila skoro každá postava, které umně dokresluje emotivní momenty jejich příběhů.

To Sail Forbidden Seas zase dokáže i nejdrobnější půtku při procházce na louce proměnit v bitvu epických rozměrů a stejně jako intimnější Land of Eikons se nezvládá ohrát, i když je v průběhu hraní uslyšíte opravdu mnohokrát. Celý soundtrack je mnohovrstevnatý, nebojí se experimentovat, ale ani vzdávat hold motivům, které Final Fantasy provázejí odnepaměti, a některé skladby se z fleku mohou zařadit mezi ty nejlepší v celé historii série.