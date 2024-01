Best of 2023: Nejlepší sportovní/závodní hra

2. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Už několik let vyhlašujeme sportovní a závodní hry v jediné kategorii kvůli nízkému množství kvalitních titulů na obou frontách, ale letos je to trochu jinak. Na poli sportovních her to bylo tak slabé, že se žádná do trojice nejlepších neprobojovala a máme tu tak vyhlášení tří nejlepších závodních her roku 2023 podle Games.cz.

zdroj: Milestone

Pokračování nás sice nezanechalo v tak překvapivém úžasu jako první výlet mezi licencované angličáky, který se navzdory předpokladům náramně povedl, ale i tak je na Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged stále co obdivovat.

Tvůrcům se podařilo zachovat neskutečně zběsilého ducha předchůdce s naprosto precizním ovládáním a přidali několik vítaných novinek, které učinily závody tak akorát náročnější a kariéru o kus zábavnější. Už není pochyb, že se z Hot Wheels stala skvělá nová série pro milovníky těch nejryzejších arkád.

zdroj: Foto: Se svolením Turn 10 Studios

Na úhlavního konkurenta Gran Turismo 7 jsme museli počkat mnoho let a výsledek… nebyl takový, jaký jsme očekávali. Ano, Forza Motorsport je pořád naprosto skvělá simkáda, která majitelům Xboxu Series chyběla. Může se pochlubit jak výborným jízdním modelem, tak propracovaným chováním závodníků řízených umělou inteligencí.

Nicméně „next-gen“ máme spojený s dechberoucí grafikou, což se o nové Forze bohužel říct nedá. Je tedy vidět, že si tvůrci dali záležet na modelech aut a efektech počasí, ale okolí trati je žalostné, a co je ještě horší, tak na interiéry vozů není moc hezký pohled, což je u takové hry vážně škoda.

Ale závody jsou to luxusní a první místo jim uteklo jen proto, že jsme od prvního zástupce série Forza Motorsport pro nejnovější Xbox a po takové době od posledního dílu čekali přece jen větší pokrok.

zdroj: Ubisoft

The Crew Motorfest se stal jedním z největších překvapení letošního roku. První dva díly této závodní série od Ubisoftu nebyly vyloženě špatné, ale stejně tak se o nich nedalo mluvit v superlativech. Od Motorfestu jsme proto vůbec nic nečekali a dostali překvapivě hodně.

Hra naprosto skvěle vypadá nejen nablýskanými modely aut, ale i jejich interiérů a havajského ostrova Oahu. Arkádová jízda je konstantě zábavná, ať už řídíte některý z nabušených závoďáků, šíleně upravené běžné vozidlo, teréňáka, loď, letadlo či motorku.

Je tu neustále co dělat: Vyzobávání obsahu je zábavné a k tomu nejlepšímu se řadí tematicky pojaté série závodů, které svým důrazem na automobilovou kulturu leckdy doslova promlouvají ke každému milovníkovi historie, současnosti i budoucnosti dvoustopé zábavy. Dodatečný obsah dále skvěle rozšiřuje tento naditý balíček, jež by si neměl nechat ujít žádný příznivce závodních her, kterému nevadí porušování fyzikálních zákonů.