Nejčtenější články týdne – Microsoft naděluje
zdroj: Xbox

Nejčtenější články týdne – Microsoft naděluje

26. 1. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Uplynulý týden si pro sebe ukradly převážně zprávy z filmového průmyslu. Ať už šlo o recenze Rytíře Sedmi království nebo Silent Hillu: Noční můry. Mezi nejčtenějšími články byly také dojmy z alfy Warhammeru 40,000: Dark Heresy a zajímaly vás také novinky z Xbox Directu.

Nejčtenější články týdne

BestOf2025_ČTENÁŘSKÁ HRA ROKU
Hlasujte v čtenářské anketě o nejlepší hry roku 2025
I na vašich hlasech záleží
peter-claffey_2
Rytíř Sedmi království je tak trochu jiné Západozemí – recenze první série
Rytíři, princové a jeden turnaj
Blood West
Hry zdarma pomáhají prodejům na Steamu a ukazují nedostatky Epicu
Stovky procent u konkurence
Warhammer 40,000: Dark Heresy
Warhammer 40,000: Dark Heresy přináší napínavé krimi z temného univerza
Nikdo nečekal brutální Inkvizici
Crimson Desert
To tady dlouho nebylo. Crimson Desert se chlubí velikostí otevřeného světa
Dvakrát větší než Skyrim

Redakce doporučuje

Fallout seriál
Jaké filmy a seriály podle her mají letos premiéru?
Adaptace ze všech stran
Silent Hill: Noční můry
Filmový Silent Hill: Noční můry rozhodně nedělá předloze ostudu
Návrat do Silent Hillu
Prince of Persia: The Sands of Time
Ubisoft šetří, ruší šest her a zavírá studia. Padl i remake Prince of Persia
Zemětřesení po francouzsku
Strategos
Pod radarem: Vařte jídla pro monstra, rozluštěte druhoválečnou šifru a upravte svá kouzla
Nebo vyhrajte karetní hru v jediném tahu
Fable
Otevřený svět, zakládání rodiny i nakopávání slepic. Fable má ty správné ingredience
Postav dům, zasaď strom

Videa

zdroj: Youtube

zdroj:Youtube

zdroj: Xbox

zdroj: Xbox
Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5

Nejnovější články