Nejčtenější články týdne – Microsoft naděluje

Uplynulý týden si pro sebe ukradly převážně zprávy z filmového průmyslu. Ať už šlo o recenze Rytíře Sedmi království nebo Silent Hillu: Noční můry. Mezi nejčtenějšími články byly také dojmy z alfy Warhammeru 40,000: Dark Heresy a zajímaly vás také novinky z Xbox Directu.
Nejčtenější články týdne
Hlasujte v čtenářské anketě o nejlepší hry roku 2025
I na vašich hlasech záleží
Rytíř Sedmi království je tak trochu jiné Západozemí – recenze první série
Rytíři, princové a jeden turnaj
Hry zdarma pomáhají prodejům na Steamu a ukazují nedostatky Epicu
Stovky procent u konkurence
Warhammer 40,000: Dark Heresy přináší napínavé krimi z temného univerza
Nikdo nečekal brutální Inkvizici
To tady dlouho nebylo. Crimson Desert se chlubí velikostí otevřeného světa
Dvakrát větší než Skyrim
Redakce doporučuje
Jaké filmy a seriály podle her mají letos premiéru?
Adaptace ze všech stran
Filmový Silent Hill: Noční můry rozhodně nedělá předloze ostudu
Návrat do Silent Hillu
Ubisoft šetří, ruší šest her a zavírá studia. Padl i remake Prince of Persia
Zemětřesení po francouzsku
Pod radarem: Vařte jídla pro monstra, rozluštěte druhoválečnou šifru a upravte svá kouzla
Nebo vyhrajte karetní hru v jediném tahu
Otevřený svět, zakládání rodiny i nakopávání slepic. Fable má ty správné ingredience
Postav dům, zasaď strom
Videa
