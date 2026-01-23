Pod radarem: Vařte jídla pro monstra, rozluštěte druhoválečnou šifru a upravte svá kouzla

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
One Turn Kill – Unikátní karetní hra, v níž máte jen jeden tah
Jak ještě inovovat karetní hry, ptáte se? Jde to – stačí hráči dát jen jeden tah. Tento bláznivý nápad najdete ve hře One Turn Kill, která jinak působí jednoduše jako další Slay the Spire. Bojujete s nepřáteli, abyste si vylepšili balíček a když zemřete, dáte si to celé znova.
Nicméně v tomto případě předání tahu soupeři znamená váš konec. A jak se pracuje s jediným tahem? Vlastně dosti nezvykle. Máte vždy 20karetní balíček a hraní jednotlivých karet vás nestojí manu, ale dobrání určitého počtu karet z vašeho balíčku.
Reálně to znamená, že vám během toho jednoho tahu často projde rukama celý balíček. Ale jakmile vám karty v něm dojdou, už logicky nemůžete hrát další karty. Takže tu máme novátorský přístup k taktice i tvorbě balíčku, jelikož je celá hra založená na tvorbě komb mezi kartami, které všechny můžete mít v ruce.
A nepřátelé samozřejmě nelení. Do vašeho balíčku vám mohou dávat neužitečné karty a jinak ohýbat pravidla boje. Hráči si hru velmi pochvalují pro její neotřelý přístup, ale vyčítají ji, že ji dohrajete v řádech hodin.
Steam – 175 korun
Demo k dispozici
MIO: Memories in Orbit – Přenádherná metroidvanie s další opuštěnou, vesmírnou lodí
MIO: Memories in Orbit je jednou z těch her, u které je vlastní hraní dost možná vedlejší. Jako první vás totiž uhrane její komiksovo-anime výtvarný styl, který jednoduše bere dech. Pestrobarevné prostředí vesmírného korábu je úchvatné a jednotlivé lokace dokazují, že tvůrci mají opravdu bujnou fantazii.
Hrajete za titulního robůtka, který objevuje dávno opuštěnou vesmírnou loď, jež se nyní hemží zlotřilými roboty. Jedná se o metroidvanii, takže počítejte s pořádnou dávkou platformingu i četnými souboji s celou řadou řadových nepřátel i náročných bossů.
V průběhu kampaně narazíte i na nějaké ty přátelské roboty, které zachráníte a nejenže se dozvíte něco víc o historii tohoto místa, ale předně sami sebe vylepšíte – naučíte se používat vystřelovací hák, plachtit vzduchem i lézt po stěnách, což vás v klasickém duchu metroidvanií dostane do nových lokací.
Steam – 435 korun
PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 485 korun
Strategos – Historická realtime strategie fušující do řemesla Total Waru
Pokud máte chuť na novou realtimovou strategii z nejrůznějších historických období, která vám dá volnou ruku nad tisícovkami vojáků, pak jste na správném místě. Strategos pokrývá tisíc let klasického starověku a rekonstruuje řadu skutečných bitev, ale díky tvorbě scénářů vás nechá i ohnout dějiny.
Už teď v předběžném přístupu láká na slušných 250 unikátních jednotek, které pocházejí z neuvěřitelných 120 skutečných frakcí. Jedná se o nejrůznější frakce z různých období mocností jako Řím, Kartágo, Germány, Galy, Helénskou i Perskou říši, Řeky a mnoho dalšího.
Z herního hlediska počítejte s velkými formacemi, s nimiž budete řešit čelní útoky, obkličování a přepadání ze zálohy. Musíte brát v potaz terén, morálku svých mužů, fog of war a další simulační prvky. V rámci jednoho roku předběžného přístupu můžete počítat s dalšími jednotkami, mapami, kampaněmi (těch je momentálně pět) a samozřejmě obecným balancováním systémů.
Steam – 600 korun
V předběžném přístupu na 12 měsíců
TR-49 – Druhoválečná záhada od tvůrců Heaven’s Vault
V podzemí kostela dojde k objevení zařízení z éry druhé světové války, do kterého někdo zaznamenal obsah prazvláštních knih, dopisů a deníků. A činil tak 50 let. Proč? To se teprve dozvíte.
Podivné je, že z tohoto prastarého „počítače“, respektive z jeho reproduktorů k vám kdosi promlouvá a požaduje po vás nalezení konkrétní knihy. A vy ji musíte zničit, pokud chcete předejít světové katastrofě.
Hra TR-49 je proto plná čtení – procházení spisů v počítači a o postupném skládání si faktů dohromady a odhalování zdejších tajemství. Je také silně postavená na zvuku, jelikož si kdykoliv můžete popovídat s mužem za mikrofonem a dočkat se i nějakých odpovědí. A když za tím vším stojí tvůrci velice originální adventury Heaven’s Vault, je o hutný zážitek jistě postaráno.
Steam – 165 korun
Elengard: Ascension – Oldschool fantasy RPG od opravdového nadšence
Nadšenci stále existují a díky nim vznikají výjimečné hry. Elengard: Ascension ještě má hodně co dokazovat, ale už teď je ze hry cítit obrovské nadšení jejího tvůrce. No kdo jiný by se po hlavě vrhal do tvorby opulentního fantasy RPG, které je retro a moderní zároveň?
Na retro poukazuje už grafická stránka a autor se ani netají inspirací ve hře Dragon Age: Prameny, z níž hra vychází mechanicky. To znamená, že vaše postava útočí sama a vy ji s pomocí pauzy dáváte rozkazy. Nicméně můžete si zvolit i druhý přístup, kdy normálně útočíte a bráníte se v reálném čase s pomocí tlačítek myši.
Hra je sice příběhová a plná questů, ale primárně tu jde o bojování a velký strom dovedností, v němž vás nelimitují žádné herní třídy. Můžete být zkrátka čímkoliv a objevovat nejrůznější synergie dovedností.
Čím ale Elengrad opravdu zaujme, je upravitelnost kouzel. Je na vás, jakou bude mít to či ono kouzlo sílu, dosah, rozptyl a tak podobně. A není to jen o číslech, protože vaše nastavení se projeví i na animaci kouzla. První recenze jsou velice pochvalné, ale zároveň varující, že tohle je skutečný předběžný přístup – nehotová hra s velkým potenciálem, která je ale pro teď plná ostrých hran.
Steam – 600 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 1 až 2 roky
Tailside: Cozy Cafe Sim – Provozujte kavárnu se vším všudy
Káva je nedílnou součástí životů mnohých z nás, stejně jako pravidelné navštěvování kaváren, kterých je ve městech pomalu víc než běžných restaurací… A proto není divu, že i mezi hrami je celá řada „kávových“ her.
Tailside: Cozy Cafe Sim z vás udělá manažera kavárny a dá poměrně volnou ruku s vybavováním interiéru. Hostům by se u vás mělo líbit, aby si pustili pusu na špacír a odhalili vám třeba nějaký ten nový recept.
Vedle dekorací totiž nakupujete i funkční vybavení, které dále vylepšujete. A skutečně tu připravujete nápoje – volíte správná kávová zrna, procházíte celým procesem přípravy, a dokonce tu s pomocí mléka malujete na výsledný nápoj obrázky.
Plná hra pak slibuje možnost pěstování vlastních rostlin ve skleníku, s nimiž si dozdobíte kavárnu, stejně jako dvě desítky dalších úrovní odemykající stovky nových dekorací a dalších odměn.
Steam – 260 korun
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců
Hungry Horrors – Britská mytologie se potkává s kulinářstvím. Nasyťte žaludky nepřátel a přežijete!
Jak jsme začali, tak také končíme – karetní hrou. Ale i Hungry Horrors na to jde úplně jinak, než jsme zvyklí. Místo zabíjení tu totiž budete monstra krmit! Je to totiž jediný způsob, jak sám nebýt sežrán…
Ve hře ožívají anglické, irské, keltské, skotské a velšské legendy a mytologická stvoření, stejně jako tamější tradiční pokrmy. Mezi jednotlivými bitvami si ze surovin vaříte pokrmy, které poté jako karty hrajete proti svým sokům.
A ne, nikomu nechutná vše. Musíte přijít na to, co daným monstrům chutná a tím si je udobřit. Nejde jen o typ surovin, ale i chutě jako takové. Takže tomu, komu nechutnají brambory, zároveň třeba nechutnají sladká jídla.
Je proto žádoucí mít v balíčku velmi pestrý jídelníček připravený takřka na vše. V předběžném přístupu je dvacítka monster a 42 pokrmů, ale plná verze samozřejmě slibuje od všeho více včetně kompletního příběhu.
Steam – 265 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců