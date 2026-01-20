Hry zdarma pomáhají prodejům na Steamu a ukazují nedostatky Epicu

Ukazuje se, že rozdávání her zdarma na Epic Games Store může fungovat jako překvapivě účinná reklama – jen ne nutně pro Epic. Šéf studia New Blood totiž prozradil, že když se jejich westernovo-hororová střílečka Blood West objevila zdarma na Epic Games Store, výrazně to pomohlo jejím prodejům… na Steamu.
Šéf New Blood, Dave Oshry se k situaci vyjádřil na sociální síti X, kde uvedl, že v den, kdy byl Blood West zdarma na Epicu, se jeho prodeje na Steamu zvýšily zhruba o 200 procent. Podle jeho slov si dříve myslel, že Epic funguje spíš jako marketingová černá díra, ale tahle zkušenost ho přesvědčila o opaku. Zájem prý vzrostl i na konzolích.
Blood West was free on EGS over the holidays and sold like 200% more on Steam that day XD https://t.co/IF54ENZ9Dx— Dave NewBlood (@DaveOshry) January 16, 2026
Celá debata se rozjela pod příspěvkem, který s notnou dávkou nadsázky tvrdil, že levná hra na Steamu je pro hráče atraktivnější než úplně zdarma na Epicu. Hráči zjevně nemají problém si hru i koupit, pokud tím nemusí tříštit svou knihovnu mezi více launcherů. Což je ostatně něco, s čím se Epic snaží bojovat právě pravidelným rozdávání her zdarma.
I samotný Tim Sweeney ale v minulosti přiznal, že ne všechny akce byly z hlediska návratnosti ideální. Platforma navíc stále bojuje s pověstí méně pohodlného a hůř vybaveného klienta, což část PC publika odrazuje. Pro spoustu hráčů má komfort a jednotná knihovna větší hodnotu než nulová cena.