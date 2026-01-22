To tady dlouho nebylo. Crimson Desert se chlubí velikostí otevřeného světa

Jako by to bylo včera, kdy se studia předháněla v tom, kdo má větší otevřený svět. Jakmile se ale ukázalo, že spíše než o rozlohu je mnohem důležitější, co lze v daném světě dělat, rázem byly kilometry čtvereční nepodstatné. Fantasy RPG Crimson Desert ale hodlá dokázat, že je skutečně megalomanské a šéf marketingu studia Pearl Abyss, Will Powers staromilsky vyzdvihuje, do jak velkého světa se ponoříme.
Děj hry se odehrává na kontinentu Pywel, kde se ocitnete v kůži člena frakce Greymanes. Ta se hned na začátku stane terčem přepadení ze strany nepřátelských Black Bears. Přeživší jsou rozprášeni po celé zemi a hlavním cílem je znovu je najít a dát dohromady. Jenže Pywel rozhodně není malý a cesta za spojenci vás zavede přes nejrůznější kouty světa.
Rozloha má být minimálně dvojnásobná oproti hratelné ploše Skyrimu a dokonce větší než mapa v Red Dead Redemption 2. Velikost ale naštěstí nemá být samoúčelná. Vývojáři tvrdí, že Pywel je navržený tak, aby byl neustále plný aktivit, odlehlých pevností, vedlejších úkolů, dungeonů a náročných boss fightů. Hlavně jej nebudete muset zdolat po svých, důležitou roli v průzkumu světa sehrají i draci, kteří poslouží jako vzdušný dopravní prostředek. Díky nim se má obří mapa stát přehlednější a zároveň nabídnout neokoukané situace, které se vám pěšky nebo z koňského hřbetu nestanou.
Powers v rozhovoru víckrát zdůrazňuje, že klíčem k dobrému open worldu není jen měřítko, ale hustota obsahu. Podle něj má Crimson Desert nabídnout rovnováhu mezi rozsahem a smysluplnými aktivitami. Svět má být nejen velký, ale především interaktivní, aby hráči neměli pocit, že se pohybují prázdnou kulisou. Technickým základem celé hry je nový interní engine BlackSpace, který Pearl Abyss vyvinulo přímo pro potřeby masivních otevřených světů. Studio přiznává, že Unreal Engine 5 je silný nástroj, ale pro Crimson Desert chtěli technologii, která je optimalizovaná přesně pro tento rozsah a typ hry.
Dobrou zprávou je, že vydání 19. března na PC, PS5 a Xboxu Series X/S už nic nestojí v cestě. Crimson Desert je oficiálně gold, takže jeho vývoj je ukončen a vývojáři mají čas doladit posledních pár detailů.