Gothic 1 Remake – tipy a triky, jak přežít v Kolonii

Vítejte v Kolonii a v návratu kultovního RPG Gothic 1 Remake. Pokud tyto řádky čtete, je velmi pravděpodobné, že se do trestanecké Kolonie vydáváte úplně poprvé, nebo že jste ji naposledy navštívili před čtvrtstoletím. Gothic nikdy nebyl jednoduchá hra a platí to i pro jeho modernizaci, proto přinášíme deset tipů a triků, které vám v některých případech usnadní přežívání, v jiných ušetří zbytečné pobíhání od čerta k ďáblu.
1. Šetřete si body učení
Růst postavy v Gothicu se liší od většiny RPG – za novou úroveň dostanete body učení, které následně až u trenéra proměníte v dovednost nebo vylepšený atribut. A velmi doporučuji si bodíky šetřit až do momentu, kdy je skutečně potřebujete. Není větší otrava než čekat na další úroveň, abyste si mohli vylepšit šerm jednoruční zbraní, protože jste vyplácali pět bodů na delší výdrž při potápění (proboha, ne!).
Níže si ještě řekneme, do čeho investovat hlavně ze začátku, ale obecně platí, že do statistik se hodí body vrážet v momentě, kdy najdete lepší zbraň a nemůžete ji používat, jinak hlavně zlepšovat schopnosti.
2. Co do začátku?
Inu, jste tedy vrženi do Kolonie, kterou od světa izoluje neprostupná, magická bariéra. Co nejvíce pomůže do začátku? Mám si zlepšit akrobacii pro lepší skákání? Asi tušíte, že tohle nejlepší cesta nebude.
Rozhodně první úrovně investujte do bojové dovednosti. Vyplatí se ji dostat na maximum co nejdříve, výrazně zlepší dojem ze soubojů, ať už sáhnete po jednoručních zbraních, lucích, nebo kuších (či libovolné kombinaci).
Z nebojových schopností určitě chcete alchymii, ať můžete vařit lektvary, páčení zámků na první úrovni, ať můžete odemykat truhly, a v Bažinném táboře levné a praktické horolozectví, ať se vám zpřístupní nedosažitelná místa a alternativní cesty.
Vše ostatní pak záleží na vás – jestli chcete hrát za mága, asi nebudete příliš investovat do boje s dvouruční zbraní. Naopak válečníci upotřebí třeba kování zbraní. Jiným se zase bude hodit sbírání trofejí ze zabitých zvířat na výrobu svitků a podobně.
Hodně padáte z výšky? Klidně vrazte úrovně do akrobacie. Jen pro to dýchání pod vodou jsem zatím našel uplatnění u jediného questu, který se ale dal vyřešit i bez této dovednosti.
3. Pomozte si průvodci ke zkušenostem bez námahy
Začátky jsou v Gothicu kruté a i přebíhání mezi jednotlivými znesvářenými tábory platí za nebezpečnou kratochvíli. Využít průvodce je skvělý způsob, jak si vyčistit a zabezpečit stezky k cestování, a hlavně jak přijít k hromadě zkušeností za potvory, na které byste se sami ještě nezmohli.
Baal Parvez vás doprovodí ze Starého tábora do tábora kultistů v bažinách. A pokud se budete chtít stát Stínem a členem posádky Starého tábora (klidně jen naoko), můžete se pokusit získat přízeň Thoruse, který vás pověří vyřešení problému s Mordragem. Můžete ho sice zabít, ale praktičtější je nechat se Mordragem doprovodit do Nového tábora a vyčistit s ním cestu od těch otravných krvavých much.
4. Jak na magickou rudu (peníze)?
Peněz není nikdy dost a v Gothicu to platí dvojnásob... možná trojnásob. Magická ruda (místní platitdlo) je nedostatkovým zbožím, a to do takové míry, že jí nemají nadbytek ani obchodníci. Peníze si šetřete na učení schopností a vylepšování zbroje. Pokud si potřebujete něco koupit, směňujte!
Je taky dobré hlídat si, co prodáváte. Je fakt otrava v nouzi střelit vodu, protože vám zdánlivě k ničemu není, než zjistíte, že ji potřebujete jako základ pro lektvary. Chybu určitě neuděláte prodejem zbraní, prstenů a amuletů. Jen bacha: čím více kousků stejného předmětu obchodníkovi prodáte, tím víc jeho cena postupně klesá.
5. Rychlé ukládání je vaše nejlepší zbraň
Hlavně mladší ročníky toto pravidlo možná neznají, ale ukládejte hodně a často. Před každým soubojem, po každém souboji, před každou výpravou. Připravte se, že hlavně v začátcích budete umírat neustále a otázka skonu může být jeden promáchnutý útok nebo špatný krok při sbíhání srázu.
Automatické ukládání vás nespasí, jsou mezi ním velké rozestupy.
6. Jídlo, rostliny a lektvary
Maso, lektvary a bylinky budete potřebovat pořád a vždycky. Nenechávejte mrtvoly hnít, i na 30. úrovni se vám budou hodit prsa z mrchožrouta na pánev, abyste si mezi souboji doplnili zdraví vydatnou sváčou.
Není nic otravnějšího než přerušit prozkoumávnání dlouhého dungeonu na okraji mapy a vracet se zpátky do tábora vyspat se a doplnit zásoby. V nouzi pomohou i obyčejné bylinky nebo houby. Když máte dostatek many, tak upotřebíte třeba i léčivé svitky.
7. Plánujte si trasy
V Gothicu se naběháte fakt hodně. Ve hře v podstatě neexistuje rychlé cestování tak, jak jsme na něj zvyklí u moderních her. Vyplatí se proto dobře si své cesty plánovat. Když dostanete novou úroveň, neutíkejte hned do tábora rozdělit bodíky do síly a obratnosti, ale hezky cestu spojte ideálně s odevzdáním nějakého úkolu.
8. Jak na... rychlý pohyb
Trochu to souvisí s předchozím bodem, tak ještě nabízím pár triků, jak pobíhání po Kolonii urychlit. V rámci příběhu obdržíte teleportační kameny do konkrétních táborů, což trochu usnadní pohyb po mapě. Existují ale i další metody přepravy.
Můžete se například proměnit ve vlka! Svitek s daným kouzlem obdržíte s první úrovni výroby magických svitků (Inscription), pro jeho výrobu ale potřebujete vlčí zub a kůži, takže je ideální umět tyto suroviny ze zabitých šelem sbírat.
Západně od Starého tábora, kousek od rozbořené věže, se nachází Cohselův srub, který vás po dokončení jeho questové linie naučí jízdu na mrchožroutovi. Připravte si pětkrát jezerní rostlinu Kingstide, tři vlčí kůže, dva kožené proužky a šest bodů učení včetně poplatku 280 magické rudy. Poměrně drahá investice hodně urychlí přesuny v terénu.
9. Luk pro každou příležitost
I když budete hrát čistě za válečníka, mějte vždy po ruce luk (na který máte dostatek obratnosti) a zásobu šípů. Nebo kuši, to je jedno. Střelné zbraně jsou důležité hned z několika důvodů.
Zaprvé ve hře je pár, ale důležitých environmentálních hádanek, které po vás chtějí sestřelení spínače. Zadruhé je střelná zbraň skvělá v začátcích k nefér boji a expení. Zatřetí dokážete střelbou lákat jednotlivce ze skupin nepřátel, se kterými byste jinak měli problémy.
10. Jak číst obtížnost?
Začátky mohou být matoucí čistě v obrovském množství možností, kterým směrem se ubírat a jak vyvíjet svoji postavu. Je ale dobré mít nějaké krátkodobé cíle a vědět, k čemu směřuji. Tomu poslouží poměrně jednoduchý vzoreček.
Jestli vás něco smázne jednou ranou, nemáte v oblasti co dělat. Stejně tak když útokem nepříteli uberete sotva znatelnou část zdraví, vraťte se o několik levelů později.
Dáváte slušné poškození (odhadem by rána měla ukousnout aspoň osminu HP), ale umřete na dvě rány? Potřebujete životy z levelů a lepší zbroj. Naopak útoky nepřátel vám ukusují málo životů, ale vy je pižláte pět minut? Potřebujete silnější zbraň a vyšší sílu/obratnost (podle zaměření na druh zbraně).
Někdy vás ze svízelné situace vytáhne i svitek s ohnivou koulí. Jen mějte na paměti, že pokud neinvestujete nic do větší zásoby many, moc si nezakouzlíte.