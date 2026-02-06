Nioh 3 – tipy a triky, jak se postavit démonům v historickém Japonsku

Nioh 3 je férová, ale nesmlouvavá hra. Jedním z jejích kouzel je i objevování herních mechanismů po vlastní ose, přesto se najde několik věcí, které se vyplatí vědět, než ve fantasy Japonsku dostanete první facky od bossů.
-
Pohrajte si s nastavením
Nioh 3 nabízí překvapivě velké množství herních nastavení. Jestli si přeřadit nějaké funkce tlačítek, nechám na vašich osobních preferencích, ale dvě možnosti ve hře doopravdy doceníte a stojí za pozornost. První je automatické sbírání předmětů. Váš inventář nemá limit na zbraně a zbroje, přebytky použitelných předmětů se automaticky posílají do skladiště, odkud je doplňujete ze svatyň. Proto je zbytečné sbírat vše manuálně, hlavně když kořisti padá všude hromada.
Druhé nastavení, které se hodí i mechanicky, je zkrácení času nutného k podržení tlačítka pro interakci. Ideálně na minimum. Nikoho asi nebaví držet tlačítka, ale hlavně, když vám na záda dýchají nepřátelé a chcete třeba proběhnout dveřmi k bossovi, každá vteřina se počítá.
-
Nepropadejte panice
První tutoriálový boss se pro mě stal asi největší výzvou až téměř do konce hry. Vyzkoušejte si v tréninku různé zbraně a vyberte si tu, která vám opravdu sedne. První kvalitní kus dostanete právě podle této volby.
Nejdůležitější je pamatovat, že samuraj blokuje, zatímco nindža uhýbá. Červené útoky lze zastavit přepnutím stylu a správným načasováním. Osobně mi nindža díky rychlému uhýbání a nižší náročnosti na staminu přišel o něco snazší na osvojení mechanismů. Hlavně u něj nezapomínejte, že zádům oponenta se nikdy neříká ne. Automatické kritické zásahy do nich se počítají i pro vaše hvězdice.
-
Rozdělujte body s rozumem
Protože kombinujete dva styly, je build o něco komplexnější. Ideálně chcete škálovat vlastnosti na dvou zbraních. Každá má přitom pevně dané dvě vlastnosti. Takže například každá katana bude benefitovat z těch stejných bez výjimek. Je dobré vybrat si bojové styly, které se alespoň v jedné prolínají.
Další body jsou potřeba k aktivaci pasivních vlastností zbrojí. Ty sice můžete bez omezení používat, i když na ně nemáte body, ale jejich bonusy je škoda si nechat ujít. Na druhé straně vitalita není tak zásadní jako v jiných soulsovkách. Každý bod kamkoliv totiž zdvihá životy o deset, zatímco vitalita o třicet, ale pokud nemáte zbraně na ni navázané, moc dalších benefitů nepřináší. Rozumný základ kolem 10-15 bodů ve většině statistik vám otevře cestu k základní magii a zbroji, pak už můžete přidávat podle potřeby a hlavně zbraní.
-
Bonusy se sčítají
Oproti předchozím dílům se už bonusy nepočítají jen pro danou misi, ale jsou globální. Takže pokud budete poctivě sbírat třeba Kodamy, nemáte bonus k počtu elixírů jen na jednu mapu, ale pro celou hru. Proto se vyplatí procházet jednotlivá bitevní pole alespoň tak, abyste dosáhli na maximální úroveň explorace. Pokud ji totiž splníte v celém regionu, čekají vás bonusy k útoku, obraně i štěstí, které zajišťuje vyšší šanci na lepší vybavení. Nelekejte se ani toho, že se některá vylepšení tváří, že jsou na maximální hodnotě a další hledání nemá cenu. Třeba v případě bonusů ze zmíněných Kodam se maximální úroveň vylepšení zvyšuje s každou další částí mapy.
-
Elixírů není nikdy dost
Jedním z nejdůležitějších bonusů je šance na obnovení elixíru z nepřátel. Ty se sice obnovují u oltářů, ale jen částečně. Zdarma jich dostanete třeba šest, ale kapacita je osm. Dva tedy musí jít z vašich zásob. Hlavně v prvním aktu jich tak při delším zkoušení bossů můžete mít nedostatek. S vysokým bonusem se pak zvládnete rychle stabilizovat, ale hlavně si i střádat zásoby do budoucna.
-
Nezapomínejte na vylepšení
Nioh 3 nabízí hromadu způsobů, jak se zlepšit. Nezapomeňte si jednou za čas na chvilku sednout a projet pasivní skilly, bonusy z Kodam nebo soch, ale i odměny za milníky. Také zkontrolujte, zda nosíte to nejlepší vybavení. Mnohdy můžete fungovat jen na automatickém vybavování s hodnotou nejvyšší zbroje, ale pokud se vám nějaká překážka nedaří překonat, je dobré se detailně podívat na pasivní bonusy.
Pamatujte i na to, že kovářka umí zdvihnout úroveň vybavení, změnit mu pasivní dovednosti nebo vykovat úplně nové. Zdvihat úroveň můžete i svým spirit guardianům nebo jádrům démonů. Možností, jak se dostat přes poslední kousek životů bosse, aniž by s vámi vytřel podlahu, je prostě spousta a snadno se dá na některé z nich zapomenout.
-
Oba styly jsou důležité
Nindža v první polovině hry působí silněji. Vysoké poškození, menší náročnost na staminu, bonus k útokům do zad nepřátel, a to ani nemluvím o silných nástrojích, které se pravidelně obnovují. Nicméně samuraj rozhodně ve hře není jen na okrasu a vyplatí se naučit za něj hrát. Ve zbroji dostává jen minimum poškození a jakmile ovládnete perfektní blokování, stává se z něj monstrum ve zbroji. Doplňování výdrže mu navíc dává možnost bojovat téměř bez přestávky.
Jen je zkrátka o něco těžší na mistrovské osvojení. Jakmile ale zvládnete rytmus bloků a protiútoků, umí ovládat bojiště téměř bez přestávky. Potom můžete přepínat na nindžu jen v momentech, kdy se rychle potřebujete vzdálit nebo se vám otevře možnost dát velké poškození. Jeden z nejtěžších soubojů jsem třeba zvládl díky speciální technice obouručního meče, která umožní při perfektním blokování srazit oponenta k zemi.
-
Pohněte nejdřív s příběhem
Když vás Nioh pustí poprvé do otevřeného světa, láká k průzkumu a objevování. Nicméně se vyplatí co nejdříve splnit alespoň první hlavní misi, která vás zavede do hradu. Po ní se vám totiž odemkne možnost rychlého běhání, které ušetří spoustu času. Pokud by na vás náhodou byla moc těžká, naberte nejdřív pár úrovní. Podívejte se, která je pro jakou oblast doporučená (i když je to hodnota spíš orientační, určuje úroveň padající výbavy). To, že jdete na bosse třeba o deset úrovní nižšího, rozhodně neznamená, že vám nedá zabrat. Nioh 3 si zvládnete zjednodušit, ale zadarmo vám nic nedá.
-
Vracejte se
Občas se podívejte do deníku a na samotné mapy. Nové vedlejší úkoly se často objevují s tím, jak postupujete dál příběhem, a to i v historických obdobích, která už máte za sebou. Často se k vám na konci aktů taky přidá nový spirit guardian, který může odemknout přesun pomocí tepen na mapě. Naučíte se tak třeba běhat po stěnách, nebo dokonce létat pomocí spektrálních křídel. Naštěstí na mapě vždy vidíte, v jakém stavu daná zkratka je - jestli už ji můžete překonat, nemáte potřebného guardiana, nebo musíte pokročit v příběhu.
-
Peníze a kočky
V nových lokacích často najdete po zemi rozesetá zlatavá světélka, která vám dají pár mincí, ale hlavně vás vedou k něčemu zajímavému. Podobně jsou na tom i roztomilí kočičí démonci Scampuss. Ty sice musíte pronásledovat, ale pokud se po cestě zastavíte, počkají na vás. Přestože vám mapa hodně věcí odhalí, nechává si toho dost i pro sebe. Mějte proto oči otevřené a sledujte okolí. Zvědavost je pořád ta nejlepší výbava.