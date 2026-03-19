Marathon – tipy a triky, jak přežít na Tau Ceti v nejnovější hře od Bungie

Původně jsem vůbec neměl v plánu Marathon hrát. Jenže po krátkém testu během server slamu jsem novince od Bungie naprosto propadl. Může za to hned několik věcí, především výrazná vizuální stylizace – kyberpunkové, dystopické sci-fi ve mně po pár hodinách vyvolalo chuť si znovu pustit Ghost in the Shell. K tomu se přidává nemilosrdná obtížnost, rychlé přestřelky i tajemný, místy až hororový příběh lodi Marathon a planety Tau Ceti.
Na první pohled může Marathon působit jako klasická extrakční střílečka, ale velmi rychle zjistíte, že věci dělá po svém. Začátky jsou zmatené a někdy i frustrující, ale s každou další výpravou do sebe zapadají drobné kousky skládačky. Pojďme se proto podívat na několik tipů, které vám pomůžou na Tau Ceti přežít nejen střety s umělou inteligencí, ale i s ostatními runnery, kteří vložili svá vědomí do kybernetických schránek.
Vaše výbava je jen půjčená
Tohle pravidlo znáte z většiny zástupců žánru, ale Marathon ho povyšuje na jinou úroveň. Statistiky ze server slamu ukázaly, že se zhruba polovina hráčů z map vůbec nedostane. Smrt přitom přichází jak od ostatních hráčů, tak od AI. Na Tau Ceti vás může zabít prakticky cokoliv, od nenápadné rostliny až po dobře koordinovaný útok nepřátel.
Budete umírat. Budete umírat hodně a od ztráty výbavy vás dělí vždy jen pár vteřin. Nicméně Marathon s tím počítá. Pokud to mise výslovně nevyžaduje, nemusíte vůbec exfiltrovat, aby se započítala. Vyplatí se proto dopředu plánovat, co chcete během výpravy splnit, a podle toho volit vybavení. Pokud se vám to nepovede, není třeba zoufat, za rohem vás dost možná čeká hned na další mapě cizí nešťastník, který vám ztrátu vykompenzuje. Přední je učit se ze svých chyb a nebát se přijít o všechno.
Sponzoři a Rook jako záchranná síť
Nemusíte pokaždé riskovat vlastní výbavu, hra nabízí rovnou dvě cesty, jak do ní vyrazit zadarmo. První jsou sponzorované loadouty od korporací – dostanete základní zbraň, munici a pár léčiv. Skvělá volba pro učení se rozložení, plnění těžších úkolů a minimalizaci začátečnických ztrát.
Druhou možností je potom Rook, který se vám odemkne po několika úrovních. Funguje podobně jako scav z Escape from Tarkov. Dostanete náhodnou výbavu, můžete za něj hrát jen sólo a nemůže plnit úkoly. Navíc se objevíte v už rozjeté mapě. K čemu to je? Rook se umí maskovat před počítačovými protivníky, má výhodu v tom, že se tak vyhýbá první vlně PvP střetů a hlavně si ho ve stromech upgradů od korporací postupně vylepšujete. Je skvělý na rychlé, ekonomické běhy: Objevíte se, poberete, co se dá, a prcháte z mapy.
Na rozdíl od sponzorovaných pokusů je už dobré při hře za Rooka mapu trochu znát, protože jste většinou v časovém presu. Oba varianty ale šetří vaše peníze i vybavení, které si můžete schovat na těžší úkoly nebo výpravy do náročnějších lokací.
Ping není jen ke komunikaci
Už je to nějaký ten pátek, co Apex Legends vynalezly nové standardy pro komunikaci bez toho, abyste spolu museli nutně mluvit. Od té doby jsme si zvykli, že jediným tlačítkem můžeme ukázat spoluhráčům kam jít, koho zabít, nebo je upozornit na zajímavý předmět. To vše skvěle funguje i v Marathonu, ale ping je tu ještě mnohem užitečnější.
Postavy k němu mají dokonce i dedikovanou statistiku ping duration, odhaluje totiž nejen pozici, ale i sílu štítů, typ nepřítele a u hráčů i jejich nick. Díky tomu můžete sledovat pohyb protivníků, koordinovat útoky nebo se jim efektivně vyhnout.
Zvuk rozhoduje o přežití aneb Hrajte tiše
Na Tau Ceti může každé šustnutí znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Je dobré si uvědomit, jaký rámus děláte, slyšet jsou samozřejmě dveře, ale i průchod plastovou zástěnou. Běh s nožem je rychlejší a mnohem hlasitější.
Občas se zastavit a poslouchat je prostě nutnost, pokud nechcete být nemile překvapeni. Nepodceňujte ani sílu nože v boji, je tichý a překvapivě účinný. Zvlášť při plížení dokáže rychle eliminovat základní nepřátele.
A samozřejmě, dávejte pozor na ptáky. Ve hře je dokonce modifikace na zbraň, která umožňuje výstřelem simulovat zvuk vyplašeného hejna a obalamutit tak nepřítele.
Boj si vždy dobře rozmyslete
Většina nepřátel je schopná vás zabít v kratičkém časovém okně. Umělá inteligence navíc umí slušně taktizovat a spolupracovat. Dlouho nezapomenu na jednoho z neviditelných průzkumníků, který si počkal, až začnu prohledávat padlé a zaútočil ve chvíli, kdy jsem byl zabraný v inventáři.
Je proto třeba plánovat, jak celý útok provést a koho eliminovat prvního. Dvojnásob to platí v případě bojů s jinými týmy. Podstatný je moment překvapení, zároveň si uvědomte, jaké máte zbraně a na jakou vzdálenost můžete útočit. Pokud vám situace nehraje do karet, klidně se tiše stáhněte. Jakmile totiž začnou létat střely vzduchem, většinou už není cesty zpět.
Sledujte i krvavé stopy, kteří za sebou nechávají padlí členové týmu, což můžete využít k lovu nepřátel nebo přípravě přepadu. A nezapomeňte, své spolubojovníky můžete oživit i v případě, že je někdo dorazí – stačí najít jejich tašku.
Sdílení vybavení má svá pravidla
Možná jste si toho už všimli, ale pokud se rozhodnete někomu v týmu půjčit svoje věci, nezůstanou mu. Tenhle systém úspěšně brání boostování jiných účtů. Pokud třeba najdete lepší štít, nic vám nebrání svůj stávající nechat někomu ze spoluhráčů, nicméně po exfillu se vám automaticky vrátí poštou. Podmínkou samozřejmě je, že se z mapy oba dostanete živí.
Výbava nejsou jen čísla
Svou skořápku si můžete vybavit solidním množstvím modifikací. Kromě štítů jsou důležitá i dvě jádra a trojice implantátů. Všechny upravují statistiky, ale především přinášejí pasivní efekty. Můžete tak upravit třeba chlazení, dostat bonusy za specifické akce nebo přidat další efekty, když jste pod vlivem nějakého buffu.
Neházejte je proto do výbavy jen tak, přemýšlejte nad kombinacemi s různými schopnostmi a schovávejte si je tak, abyste je využívali v rámci propojeného buildu. To samé platí i o čipech zbraní, už zmíněná simulace ptačího řevu je jen špička ledovce a hra umí překvapit, s jakými synergiemi dokáže přijít.
Dívejte se kolem sebe
Pokud znáte Bungie a jejich eventy v Destiny, pravděpodobně tušíte, že rádi schovávají věci a nechávají nový obsah odemykat komunitu. Momentálně se řeší, jak vůbec odemknout novou mapu Cryo Archives a cestu do lodi Marathon si hráči také museli najít sami. Pátrání dávno přesáhlo rámec samotné hry, která průzkumníky vyhnala na Discord a na zaheslovanou internetovou stránku.
Hra je plná malých tajemství a alternativních řešení, osobně věřím, že dost lokací ještě ukáže, co doopravdy skrývají. Marathon vás často odmění za zvědavost: Supply drop přivolá čtyři bedny s výbavou. Zamořené místnosti nabádají k rychlému průzkumu, kdy budete nadopovaní rezistencemi, ale ve skutečnosti můžete najít deaktivační klíč, který plyn z místnosti vyčerpá. Dívejte se po mrtvolách, často u nich leží souřadnice, které vedou k sérii aktivačních lokátorů a odmění vás sadou beden s vybavením. Na chráněné bedny raději bez přípravy nesahejte, spustí alarm, který přivolá silné nepřátele. U červených kouřových signálů zase najdete silné posily s dalším lootem.
Marathon vám většinu eventů ukáže, když jste poblíž, výjimkou nicméně představují třeba někteří bossové, kteří se objevují na mapě náhodně a můžete je vysledovat pomocí logu úmrtí. Vyplatí se využívat větrací šachty, hledat alternativní cesty a obecně sledovat okolí, hodně věcí není na první pohled zřejmých.
Hra vám napoví, kde hledat
Své postavy si vylepšujete prostřednictvím vztahů s jednotlivými korporacemi. Každá má strom vylepšení, které odemykají věci ke koupi, pasivní vylepšení skořápek i velikosti skladů. Každý požadavek přitom můžete sledovat zvlášť nebo si klidně zaznamenat i jednotlivé komponenty. V popisku zjistíte, v jakých lokacích na jednotlivých mapách padá, i z jakých nepřátel, a pokud ho máte označený, uvidíte lokace zvýrazněné i na herní mapě.
Co jsem sám odhalil celkem pozdě je fakt, že když na nějakou lokaci na mapě kliknete přímo ve hře, ukáže vám hned všechny předměty, které tam můžete najít. Díky tomu se vyhnete zbytečnému bloudění, protože na to v Maratonu není čas.
Nenechte se odradit
Tenhle tip je dost možná ten nejdůležitější. Pokud jste třeba k žánru extrakčních stříleček přičichli s Arc Raiders, může se vám Marathon zdát moc těžký a nefér. I hráči zocelení hrami Tarkovem nebo Delta Force můžou být překvapení, novinka od Bungie je zkrátka hodně odlišná.
Možná by se dalo říct, že se jedná o takové Dark Souls mezi extrakčními střílečkami. Odměnou za výdrž vám budou hluboké herní mechanismy, skvělý gunplay, temný svět a unikátní příběh s vizuálním stylem. Jakmile hru začnete chápat, začne vám vytrvalost pomalu, ale jistě vracet.
Na druhou stranu, Marathon není Arc Raiders ani Destiny, je to unikátní hra, která není pro každého. Pak se ale najednou přistihnete, že i přes neúspěchy znovu a znovu mačkáte tlačítko RUN, protože to prostě stojí za to a i samotný design hry s velmi pozvolnou křivkou učení počítá.