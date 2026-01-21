Ubisoft šetří, ruší šest her a zavírá studia. Padl i remake Prince of Persia

Ubisoft prochází jednou z největších restrukturalizací ve své historii. Francouzský vydavatel oznámil zrušení šesti herních projektů, uzavření dvou studií a další vlnu propouštění napříč firmou. Nejviditelnější obětí těchto změn a jedinou přímo jmenovanou zrušenou hrou je dlouho odkládaný remake Prince of Persia: The Sands of Time, kterého se po restartu vývoje nakonec vůbec nedočkáme.
Další tři projekty ze škrtnuté šestice měly být zcela nové značky, jeden zrušený titul mířil na mobilní zařízení. Firma zároveň potvrdila, že sedm dalších her bylo odloženo, aniž by uvedla jejich názvy. Mezi nimi má být i dosud neoznámený projekt, původně plánovaný do konce března letošního roku, u nějž indicie dlouhodobě naznačují, že půjde o remake Assassin's Creed IV: Black Flag. Vzhledem k odkladu se s ním (a s šesti dalšími) počítá až v příštím fiskálním roce, který končí 31. března 2027.
Součástí restrukturalizace je také oficiální potvrzení předchozích zpráv o uzavření studií Ubisoft Stockholm, které se podílelo například na Avatar: Frontiers of Pandora, a mobilního týmu Ubisoft Halifax. Další „optimalizace“ ve formě propouštění zasáhla pobočku v Abú Dhabí, stejně jako finské studio RedLynx známé sérií Trials a také Massive Entertainment, domov značky The Division nebo již zmíněného Avatara. Ubisoft zároveň v rámci nových opatření nařizuje návrat všech zaměstnanců do kanceláří na pět dní v týdnu, s výjimkou omezeného počtu dní práce na dálku během roku.
Finanční ředitel Ubisoftu Frederick Duguet škrty v tiskové zprávě opodstatňuje tvrdou realitou současného trhu. „V prosinci a lednu jsme provedli důkladnou revizi všech projektů s ohledem na vývoj trhu, který je stále vybíravější,“ uvedl. „Poslední čtvrletí ukázalo bezprecedentní úroveň konkurence a je jasné, že ta tady s námi zůstane.“
Dopady změn se okamžitě promítly i do finančního výhledu firmy. Ubisoft upravil původní prognózu pro celý fiskální rok, předpokládané čisté rezervace stáhl o 330 milionů eur na 1,5 miliardy. Podle vyjádření společnosti předběžné výsledky odráží úpravy chystaného portfolia her, odklady či nutnost vyjednávat o některých partnerstvích v rámci nového provozního modelu po loňském vyčlenění dceřiné společnosti ve spolupráci s Tencentem.
Právě rozčlenění operativy Ubisoft poprvé detailněji představuje až nyní. Víc než 17 tisíc zaměstnanců po celém světě bude nyní rozčleněno do pěti tzv. kreativních domů. První z nich, Vantage Studios, už teď sdružuje největší značky firmy včetně Assassin's Creed, Far Cry a Rainbow Six. Druhá jednotka se zaměří na střílečky jako The Division, Ghost Recon a Splinter Cell, třetí na rozmanité tituly s dlouhodobou podporou typu For Honor, The Crew nebo Skull & Bones.
Čtvrtý kreativní dům bude zastřešovat příběhově orientované, strategické a fantasy série, mezi nimi Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia a také Beyond Good & Evil. Ano, skutečně - vývoj druhého dílu kultovní akční adventury podle Ubisoftu stále probíhá. Pátá jednotka se pak soustředí na rodinné a casual hry, kam spadá Just Dance, Uno, tituly od Hasbro, Hungry Shark nebo mobilní Idle Miner Tycoon.
Z celé situace je patrné, že Ubisoft se snaží radikálně zjednodušit svou přebujelou strukturu a soustředit se na otevřené světy a live service model, které považuje za nezbytné pro budoucí růst.