Rytíř Sedmi království je tak trochu jiné Západozemí – recenze první série

Je třeba se podívat pravdě do tváře a přiznat si, že finále Písně ledu a ohně už George R. R. Martin nikdy nedopíše. A to říkám z pozice člověka, který přečetl první díl v roce 1996, tedy před jubilejními třiceti lety. Nicméně, když se zrovna netrápí nad tím, jak rozmotat svůj přepálený slepenec v „moderním“ Západozemí, Martin si rád odskočí do jiných žánrů a časů, což platí i pro povídky o Dunkovi s Eggem, potulném rytíři a jeho holohlavém pážeti.
Ty u nás vyšly v souborném vydání všech tří dílů Rytíř Sedmi království a ukazují, jak moc je Martin šikovný vypravěč a nemusí proto nutně budovat příběh, který pojímá dva kontinenty a pět dějových linií. Příběhy Dunka s Eggem jsou utlumené, velmi atmosférické a napsané s lehkostí, která Martinovi chybí už nějakých těch pár let. Nyní se v rámci snahy HBO vytěžit z univerza co nejvíc dočkaly i první řady seriálové adaptace.
Draci nekoušou
Pokud byste čekali drama plné vysoké politiky, draků a ledových zombií, budete nutně zklamáni, stejně jako část zahraničních recenzentů, na které mohu díky lehkému zpoždění své recenze trochu štiplavě reagovat. U některých je velmi zřetelné otrávení z toho, že je Rytíř Sedmi království skutečně jen příběhem jednoho turnaje, na jednom místě, s jedním (vlastně dvěma) hrdiny, bez pozlátka megalomanského CGI a dynastických sporů. O to smutněji působí kritika seriálu, který je pevně ukotvený ve své předloze, a pokud ji rozšiřuje, dělá tak velmi šikovně a ve prospěch světa.
Scénář si dokonce dovoluje vyprávět onu složitou dynastickou hru vysloveně na pozadí děje, v narážkách, písních apod. Odehrává se 90 let před událostmi Hry o trůny a 80 let po začátku Tance draků, o kterém vypráví seriál Rod draka. Západozemí má za sebou vleklou občanskou válku v podobě Blackfyrova povstání a Targaryenové nadále vládnou na Železném trůnu. V zemi ale panuje nesoulad, šlechtici ne vždy respektují vládu Targaryenů a všichni se chovají, jako kdyby pozítří mělo přijít další povstání.
To vše se ale v Rytíři Sedmi království objevuje více či méně v náznacích. Lyonel Baratheon poznamenává, že klid jen tak nebude, někteří šlechtici vzpomínají na povstání, Egg si v jednu chvíli zpívá píseň o průběhu povstání a o Kladivu s Kovadlinou, tedy Baelorovi a Maekarovi z rodu Targaryenů. Ale to vše se odehrává na pozadí nenápadného a docela provinčního turnaje v Ashfordu, kam se vydává i hlavní hrdina, potulný rytíř Dunk.
Malý příběh velkého muže
Ten má hodně daleko do typického rytíře. Nepříliš vzdělaný a nijak pronikavé inteligence, roky sloužil jako páže potulného rytíře Arlana z Pennytree, který také nevešel v obecnou známost. Seriál začíná momentem, kdy Dunk svého mentora pohřbívá a rozhodne se najít bohatství i slávu na zmíněném turnaji. Má to ovšem háček, nikdo nebyl přítomen jeho pasování na rytíře, a co hůř, ani jeho mentora si prakticky nikdo nepamatuje. Před nuzným, neobratným, ale morálně neochvějným rytířem tak okamžitě stojí řada problémů, které pramení i z toho, že na turnaj přijedou významní šlechtici v čele s Pobočníkem krále Baelorem, jeho bratrem Maekarem, jejich syny a řadou dalších vlivných lordů.
K Dunkovi se během ne až tak dlouhé cesty do Ashfordu tak trochu vnutí i malý, holohlavý panoš Egg, který je výmluvný, sympatický, ale zjevně si nese ze svého krátkého života nějaké ty šrámy. O moc víc není radno o ději říkat, protože je Rytíř Sedmi království spíše komorní a krátká záležitost, která pracuje s velmi omezeným počtem aktérů na malém prostoru. Během šesti epizod, z nichž většina má lehce přes půl hodiny, neopustíte Ashford. Vše se točí primárně kolem Dunka a jeho snahy zúčastnit se turnaje. Že tím roztočí kola osudu, která vtáhnou i řadu mnohem vlivnějších aktérů, je potom jiná písnička.
Právě díky velmi sevřenému rámci celého vyprávění Rytíř Sedmi království funguje a funguje skvěle. Má atmosféru, správnou gradaci, dobře vykreslené vedlejší postavy a nestrhává pozornost k mnohem většímu rámci, kterým je kontinent a jeho politika. Tak trochu připomíná western v městečku, kde víte, že se na konci strhne přestřelka, ale sledujete, jak se k ní vlastně všichni zúčastnění propracují a kde vlastně budou stát. Navíc seriál disponuje cynickým humorem, který byl typický i pro Martinovu tvorbu ve střední fázi (než se začal trápit s finále Písně) a sestřeluje velmi efektivně případné momenty, kdy by se mohl brát příliš vážně.
Cynická brutalita, nebo brutální cynismus?
To neznamená, že je Rytíř Sedmi království komedie, naopak, pořád je to velmi syrové pseudostředověké drama, ovšem místo bezchybných rytířů a zadumaných reků je tu obrovský ňouma s dobrým srdcem, který se teprve hledá ve světě, moc o rytířské cnosti nestojí a vlastně ani nemá čas o ně stát. Samotný turnaj je pro většinu velkých lordů jen společenskou událostí, na které se musí ukázat, nebo možností, jak se opít a pobavit se. Proti tomu stojí Dunk, pro něhož je to možná jediná šance odvrátit život chuďase či lupiče. Motiv sociální nerovnosti je tu opravdu silný, ale to je už tradice u pořádných rytířských příběhů, s jejichž pravidly si Martin a scénář hrají.
Seriál adaptuje první povídku opravdu věrně, odchyluje se od předlohy jen velmi výjimečně a musím říci, že ve většině případů tyto odchylky přináší něco nového. Nejvíc z toho těží postava Lyonela Baratheona přezdívaného Smějící se bouře, který je excentrický, bezstarostný, trochu šílený, ovšem i ctižádostivý a cílevědomý. Daniel Ings je v této roli naprosto skvělý a vyzařuje to správné charisma, které vám říká, proč by měl někdo následovat Baratheona do války. Scéna s návštěvou jeho stanu a tancem je skvěle sestříhaná, nazvučená a ukazuje na ploše pár minut atmosféru, o kterou se takový seriálový Zaklínač snaží už čtyři řady.
Celkově je herecké obsazení vydařené, protože se tvůrcům podařilo vytáhnout ne až tak známé herce a obsadit je do rolí, které jim sednou. Peter Claffey jako Dunk exceluje, i když nejde o roli, která by vyžadovala opravdu široké spektrum hereckých schopností. Dunk je upřímný, se srdcem na dlani, během pár dnů se musí popasovat s novou realitou života bez svého pána a faktem, že jím naučené rytířské ctnosti nejsou po vleklé občanské válce v kurzu. Jedenáctiletý Dexter Sol Ansell je v roli Egga vynikající, jak to jen dětští herci dovedou, a castingově trefa do černého.
Posledním, kdo nese herecky na bedrech Rytíře Sedmi království, je Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, důstojný a charismatický pobočník krále, který zosobňuje naději pro budoucnost celého Západozemí, jakožto první nástupce po současném králi. Carvel má na kontě také nejvíce zářezů ze známějších seriálů jako Koruna či John Adams a daboval i pár her jako Star Wars: The Old Republic.
Víc, prosím, víc!
Rytíř Sedmi království není dlouhý příběh, není rozmáchlý ve své epice (sám o sobě naopak epický je) a rozhodně v něm neuvidíte draky. Je to na škodu? Naopak. Díky tomu jde o nejpovedenější seriálový příspěvek do Písně ledu a ohně, který se objevil za posledních deset let, tedy od chvíle, kdy se začala Hra o trůny rozpadat v šesté sérii. Mám rád Rod draka, kterému se daří udržet pozornost na klíčových událostech, které ani nebyly zpracované v knihách, ale ten se hodně ztrácí v opulentním CGI a řešení draků.
Dunk místo toho řeší, jak zaplatí za svou zbroj, kam vlastně patří a většina lidí kolem něj nemá o jeho příběh ani zájem, maximálně proto, že jsou tak trochu znudění. Akčních scén je tu pomálu, pokud byste chtěli seriál sledovat kvůli rubanicím, musíte se spokojit s akčním finále (které stejně jde raději po podstatě než pozlátku) a s pár záběry na souboje na koních, které jsou ovšem natočené záměrně freneticky a syrově. Síla příběhu leží v postavách, jejich motivacích a v tom, že jsou uvěřitelné. Každý má nějakou svoji agendu a málokdo se k Dunkovi chová vstřícněji proto, že je hlavní hrdina.
Občas, výjimečně, seriál zaklopýtá, když některý vtípek naservíruje v ne až tak úplně správné chvíli, ale den po zhlédnutí celé řady si vzpomenu na asi dva takové případy. Trochu na tempu ubírá výjimečný flashback v jedné z epizod, který je moc dlouhý, ale jinak jen zatěžko tomuhle kousku něco závažného vyčíst. Půlhodinové epizody výrazně pomáhají tempu a nedávají prostor na výplňový obsah, omezený počet postav umožňuje dialogům jít do větší hloubky a netlačí je nutnost uvolnit prostor dalšímu z desítek vedlejších postav. Celkové držení se při zemi pomáhá prodat celý příběh se všemi jeho specifiky.
Navíc je konec hezky uzavřený a nečeká vás v dnešní době klasický cliffhanger, což je taktika, která působila ošoupaně už před pár lety.