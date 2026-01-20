Jaké filmy a seriály podle her mají letos premiéru?

Ještě před pár lety platilo, že filmové a seriálové adaptace her jen málokdy stály za čas investovaný do jejich zhlédnutí. Dnes je ale situace jiná: Po úspěchu seriálů jako The Last of Us nebo Fallout a kasovních trhácích ze světa Minecraftu, Super Maria či Ježka Sonica přestaly adaptace her sklízet primárně výsměch a stala se z nich součást mainstreamové popkultury, podobně jako se to v minulé dekádě povedlo filmům na motivy komiksů.
Rok 2026 tak naplno naskakuje na populární vlnu, kalendář premiér filmů i seriálů bude z těch nabitějších. Zřejmě ne všechny níže zmíněné projekty se nakonec skutečně dočkají letošní premiéry, ale máme o nich nejkonkrétnější informace a u naprosté většiny z nich víme, kdy (a v jaké podobě) dorazí.
Fallout – 2. série
Premiéra: 16. prosince – 4. února
Seriálový Fallout se po první řadě okamžitě zařadil mezi vůbec nejlepší adaptace videoher. Kombinace černého humoru, brutální akce a skvěle napsaných postav zafungovala i na diváky, kteří se neřadí k fanouškům předlohy. Druhá osmidílná řada aktuálně běží na streamovací službě Amazon Prime Video, nová epizoda vychází každou středu.
Iron Lung
Premiéra: 30. ledna
Na začátku roku se dočkáme jedné z nejzvláštnějších adaptací. Iron Lung vzniká podle herní předlohy z dílny Davida Szymanského, zasazené do postapokalyptické budoucnosti na palubu miniaturní ponorky putující v krvavém oceánu na opuštěném měsíci. O režii, scénář i hlavní roli se postará Mark Fischbach, více známý pod přezdívkou Markiplier, který se nedávno pochlubil, že se snímek stal novým držitelem rekordu v množství využité umělé krve – během natáčení se jí použilo přes 300 tisíc litrů.
Silent Hill: Noční můry
Premiéra: 22. ledna
Psychologický horor se vrací na filmová plátna v nové podobě, ale s původním režisérem Christophem Gansem. Silent Hill: Noční můry čerpá inspiraci především z druhého dílu herní série a staví na osobní, existenciální hrůze, kterou James (Jeremy Irvine) prožívá po návratu do města, kde poznal svou životní lásku Mary (Hannah Emily Anderson). Tvůrci slibují důraz na atmosféru, vnitřní démony postav i na předloze věrná monstra.
The Mortuary Assistant
Premiéra: 13. února
Znepokojivý hororový hit se dočká filmového zpracování. The Mortuary Assistant pracuje s klaustrofobním prostředím márnice, pomalým tempem a neustálým pocitem, že něco není v pořádku. První noc v nové práci v pohřebním ústavu bude pořádně perná pro Rebeccu Owens (Willa Holland), která se bude muset sakra ohánět, aby stihla včas rozplést síť zvrácených rituálů, tajemství svého mentora i svých vlastních traumat. V sázce přitom nebude nic menšího než její vlastní duše.
Super Mario galaktický film
Premiéra: 2. dubna
Po obřím komerčním úspěchu nebylo pochyb, že se Mario vrátí. Tentokrát se animovaný instalatér vydává do kosmických sfér inspirovaných hrami Super Mario Galaxy. Barevná, hravá a očividně velkolepější podívaná cílí na rodinné publikum, ale zároveň dál potvrzuje, že Nintendo má svou filmovou budoucnost pevně v rukou. Režie animáku se opět ujímá duo Aaron Horvath a Michael Jelenic, stávající obsazení v čele s Chrisem Prattem, Anyou Taylor-Joy či Jackem Blackem tentokrát doplní třeba Brie Larson v roli princezny Rosaliny nebo Benny Safdie jako Bowser Jr.
Mortal Kombat II
Premiéra: 7. května
Pokračování krvavého rebootu slibuje ještě větší důraz na turnaj, nekompromisní souboje a oblíbené postavy, k nimž se tentokrát připojí miláček publika Johnny Cage (Karl Urban). Mortal Kombat II v režii Simona McQuoida chce napravit výtky k prvnímu dílu a nabídnout ve střetu Shao Kahna a neohrožených obránců Zeměříše (sic) přesně to, co diváci chtějí – tedy zejména brutalitu a fatality.
Devil May Cry – 2. série
Premiéra: 12. května
Animovaný Devil May Cry na Netflixu loni překvapil stylovou akcí a věrností předloze. Druhá série má ještě víc prohloubit vztahy mezi postavami a nabídnout komplexnější příběh, aniž by ubrala na zběsilém tempu a přepálené akci, která k Dantemu neodmyslitelně patří.
Resident Evil
Premiéra: 17. září
Legendární survival horor se znovu vrací k filmovému rebootu. Nový Resident Evil v režii současné hororové naděje Zacha Creggera se chce přiblížit atmosféře prvních her: uzavřené prostředí, omezené zdroje, pomalé budování napětí a návrat do Raccoon City. Natáčení probíhalo z velké části v Praze, film chce nabídnout serióznější interpretaci značky, než jakou jsme viděli v posledních pokusech Netflixu nebo Johannese Robertse. O ději zatím mnoho nevíme, byť se z fotografií ze zákulisí dá odvodit, že se bude odehrávat před osudným říjnem 1998. Každopádně si v chystaném snímku zahraje Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry či Kali Reis.
Street Fighter
Premiéra: 15. října
Ikonická bojovka dostává po devadesátkovém pokusu s Van Dammem další filmovou adaptaci, tentokrát s pevně vymezeným turnajovým rámcem a přehlídkou celebrit v rosteru, kde nechybí Jason Momoa nebo 50 Cent v rolích Blanky a Balroga. Street Fighter sází na pestré obsazení, stylizovanou akci a lehce retro atmosféru, která má připomenout arkádové kořeny herní série. I proto se odehrává v roce 1993, kde Ryua a Kena tajemná Chun-Li naverbuje do ještě tajemnějšího šampionátu, v němž se osudy rozhodují pěstmi a zuřivostí.
Angry Birds ve filmu 3
Premiéra: 23. prosince
Rok uzavře návrat rozhněvaných ptáků. Třetí film pokračuje v tradici animované zábavy pro celou rodinu, kde se opět sází na osvědčené postavy, humor a svižné tempo. V dabérských rolích se vrací Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom i Danny McBride, stejně jako režisér prvního filmu John Rice a scenárista druhého Thurop Van Orman.
Death Stranding: Mosquito
Datum premiéry: oznámeno později
Jedna z nejzáhadnějších adaptací vůbec. Animovaný film z produkce ABC Animation a Line Mileage má rozšířit postapokalyptické univerzum Hidea Kodžimy o nový příběh, nikoliv převyprávět děj existujících her. V režisérském křesle v tomto případě usedne Hiroši Mijamoto, o scénář se postará Aaron Guzikowski (Vychováni vlky, Zmizení).
Sekiro: No Defeat
Datum premiéry: oznámeno později
Akční samurajské RPG od FromSoftware se také dočká svého anime. Za Sekiro: No Defeat stojí produkční společnost ARCH ve spolupráci s animačním studiem Qzil.la v režii Keničiho Kucuny, kteří slibují zachovat brutalitu i filozofický podtext předlohy. Exkluzivně na Crunchyroll zamíří někdy v letošním roce.
Suikoden
Datum premiéry: oznámeno později
A do třetice anime adaptací by se letos mělo dočkat kultovní japonské RPG. Suikoden je známý svým důrazem na politické tahanice a obrovským množstvím postav s pohnutými osudy, což z něj dělá v podstatě ideální materiál pro seriálový formát. Projekt je zatím v rané fázi, ale patří k nejočekávanějším adaptacím mezi fanoušky JRPG.
Další filmy, seriály a pořady podle her, které se chystají:
- Ježek Sonic 4 (19. března 2027, Paramount Pictures)
- The Legend of Zelda (7. května 2027, Columbia Pictures)
- Minecraft film 2 (23. července 2027, Vertical Entertainment)
- The Last of Us / 3. série (2027, HBO)
- Anime Ghost of Tsushima: Legends (2027, Crunchyroll)
- Seriál Tomb Raider (2027, Amazon)
- Anime Death Stranding: Isolations (2027, Disney)
- Film Horizon Zero Dawn (2027, Columbia Pictures)
- Film Pět nocí u Freddyho 3 (Universal)
- Seriál Wolfenstein (Amazon)
- Film Bulánci (Kino Balt)
- Film Elden Ring (Alex Garland)
- Film Call of Duty (Paramount)
- Film Clair Obscur: Expedition 33 (Story Kitchen)
- Film Ghost of Tsushima (Sony Pictures / Chad Stahelski)
- Film Death Stranding (A24)
- Seriál God of War (Amazon)
- Seriál Assassin's Creed (Netflix)
- Seriál Life is Strange (Amazon)
- Animovaný seriál Crash Bandicoot (Netflix)
- Film Helldivers 2 (Sony Productions a Sony Pictures)
- Film The Sims (Lucky Chap / Kate Heron)
- Seriál Far Cry (FX a Hulu)
- Seriál Mass Effect (Amazon / Daniel Casey)
- Seriál Beyond: Two Souls (Pageboy Productions / Elliot Page)
- Film Riders Republic (Adil El Arbi a Bilall Fallah)
- Reality show Fallout Shelter (Amazon)
- Film Martha Is Dead (Studios Extraordinaires)
- Animovaný seriál a film Gears of War (Netflix)
- Film Sleeping Dogs (Simu Liu)
- Film Phasmophobia (Blumhouse)
- Film Days Gone (PlayStation Productions)
- Film Dredge (Story Kitchen)
- Film Detektiv Pikachu 2 (Legendary Pictures)
- Film Uncharted 2 (Columbia Pictures)
- Animovaný film Stray (Annapurna)
- Film a seriál Alan Wake (Annapurna)
- Film BioShock (Netflix)
- Film El Paso, Elsewhere (Di Bonaventura Pictures)
- Film Split Fiction (Story Kitchen / Jon M. Chu)
- Film Watch Dogs (Regency Enterprises / Mathieu Turi)
- Reality show Overcooked (A24 a Netflix)