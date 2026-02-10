10 nekonečných her, které si teď můžete zahrát

Asi si nikdo z nás nemůže stěžovat na to, že by nebylo co hrát. Nicméně existují i hry, které vám dají doslova stovky hodin zábavy. Jsou to takřka nekonečné sandboxy, ve kterých můžete experimentovat, stavět a hrát si dle libosti. Vybrali jsme pro vás desítku her, které jsou prakticky nekonečné a můžete se k nim opakovaně vracet na předlouhé herní seance.
Mewgenics
(Vyšlo v únoru 2026 na PC – naše recenze)
Mewgenics je bizarní, humorná a hluboká tahovka, kde se množí kočky, které mutují a umírají v nekonečném cyklu genetických pokusů. Roguelite struktura, procedurálně generované runy a dědičné vlastnosti zajišťují, že žádná generace čtyřnožců není stejná. Přes tisíc schopností, stejně tolik předmětů a více než devět set protivníků dělá z Mewgenics taktické RPG, které vám vydrží stovky hodin.
Minecraft
(Vyšlo v listopadu 2011 na PC, konzole a mobilní zařízení – naše recenze)
Minecraft je digitální sandboxový vesmír bez konce a bez hranic. Nekonečně generovaný svět, volnost stavění, přežívání i experimentování z něj dělají jednu z nejryzejších nekonečných her vůbec. Sice má technicky vzato konec, ale v srdci všichni víme, že v Minecraftu jsou jen další projekty, další světy a další nápady.
Stardew Valley
(Vyšlo v únoru 2016 na PC, PS4, Xbox One, Switch a mobilní zařízení – naše recenze)
Nejpohodovější nekonečná hra z tohoto seznamu. Stardew Valley vám svěří farmu poblíž malebného městečka, kterou můžete takřka donekonečna vést k růstu. Vztahy se prohlubují, roční období se cyklí a hra nikdy netlačí na závěr. Jde o ideální únik do světa, kde čas plyne pomalu a cíle si určujete sami. Když vás farmaření přestane bavit, můžete rybařit, bojovat, těžit, zkrátka sandbox jako víno.
No Man’s Sky
(Vyšlo v srpnu 2016 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)
No Man's Sky nabízí doslova nekonečný vesmír s miliardami procedurálně generovaných planet. Jde zároveň o nejlepší příklad napravené reputace v herním průmyslu. Průzkum, stavění základen a postupné aktualizace proměnily hru v dlouhodobý sandbox bez skutečného konce. Navíc máte jistotu, že co pár měsíců vyjde nový, smysluplný přídavek.
Sid Meier’s Civilization VI
(Vyšlo v říjnu 2016 na PC, PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)
Jediný důvod, proč je mezi zástupci strategií na tomto seznamu šestá Civka místo loňské sedmičky, je osm let obsahové podpory, kterou Civilization VI nasbírala. Kulminace pořekadla „ještě jeden tah“. Každá partie generuje nový příběh, nové konflikty a vlastní alternativní dějiny. I když formálně existuje vítězství, skutečným kouzlem je opakované hraní a experimentování s dalšími národy a strategiemi.
Factorio
(Vyšlo v srpnu 2020 na PC a Nintendo Switch – naše recenze)
Factorio nemá konec, jen další optimalizaci. Továrna se rozrůstá, výrobní linky se větví a práce nikdy není hotová. Náročná, ale relaxační výstavba obrovského logického obvodu vám nedá spát. Pořád je co zlepšovat, zefektivňovat, zrychlovat, zdokonalovat. Nekonečnost si můžete prodloužit i nedávným výletem do vesmíru v datadisku Space Age.
Crusader Kings III
(Vyšlo v září 2020 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)
Crusader Kings III je nekonečný historický seriál. Neskutečný středověký sandbox, ve kterém se chopíte konkrétní postavy a snažíte se vetkat své jméno do tapiserie historie. Dynastie vznikají, rozpadají se a znovu povstávají, přičemž každá hra vypráví naprosto unikátní ságu. Smrt jedné postavy je jen začátkem další kapitoly.
RimWorld
(Vyšlo v říjnu 2018 na PC, PS4 a Xbox One)
RimWorld je generátor nekonečných katastrof a příběhů. Vaše mezihvězdná kolonie může přežít roky, nebo zaniknout během minuty, ale hra vždy pokračuje dál. Nekonečnost je zde v příbězích, které si budete pamatovat dlouho po vypnutí hry. Díky umělou inteligencí generovaným prvkům je každá situace, postava, prvek i událost natolik unikátní, že hru můžete hrát takřka donekonečna a nikdy se nepřejí.
The Sims 4
(Vyšlo v září 2014 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)
The Sims 4 nemají konec, jen další generaci. Životy Simíků se cyklí, rodiny rostou a svět se neustále rozšiřuje o nové systémy a aktivity. Nekonečná hra o každodennosti, která nikdy úplně nekončí. Navíc si můžete hru rozšiřovat úplně nesmyslným počtem modů a rozšíření, za které taky bohužel vysolíte pořádný balík.
Animal Crossing: New Horizons
(Vyšlo v březnu 2020 na Switch – naše recenze)
Animal Crossing: New Horizons je skutečným kapesním virtuálním životem. Stanete se šéfem ostrova, na kterém se vám postupně zabydlují zvířátka, stavíte domky, lovíte ryby, chytáte brouky. Ostrov se vyvíjí den po dni, rok po roce, a hra se stává součástí každodenní rutiny. Nekonečnost zde není v rozsahu, ale v pomalém, nikdy nekončícím rytmu.