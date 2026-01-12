Hlasujte v čtenářské anketě o nejlepší hry roku 2025
zdroj: Vlastní

Hlasujte v čtenářské anketě o nejlepší hry roku 2025

12. 1. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Další herní rok je za námi, a tak opět přichází čas ohlédnout se za tím nejlepším, co uplynulých dvanáct měsíců nabídlo. My v redakci Games.cz už jsme se vámi o své názory podělili, teď je ale řada na vás, našich věrných čtenářích, čtenářkách, divácích a divačkách.

Právě vaše hlasy rozhodnou, které tituly si v čtenářské anketě vybojují místo na stupních vítězů. O to víc nás zajímá, nakolik se vaše volby potkají s těmi našimi.

Níže najdete přehled všech kategorií, v nichž můžete vždy hlasovat pro jeden titul. Povinná je tradičně pouze Hra roku 2025. Pokud tedy v ostatních žánrových či tematických kategoriích nemáte jasného favorita, klidně je můžete přeskočit – váš hlas se i tak započítá.

V každé kategorii jsme připravili výběr nejžhavějších kandidátů, zároveň ale necháváme prostor i pro vlastní tipy. Pokud mezi nabízenými možnostmi chybí váš osobní favorit, stačí ho jednoduše dopsat do textového pole.

Budeme rádi, když se zapojíte do ankety o nejlepší hry roku 2025 a dáte nám vědět, co vás během loňského roku oslovilo nejvíc. Hlasování poběží do pondělí 26. ledna (do 23:59), výsledky pak zveřejníme hned následující den. Tak šťastnou ruku při výběru!

