Hlasujte v čtenářské anketě o nejlepší hry roku 2025

Další herní rok je za námi, a tak opět přichází čas ohlédnout se za tím nejlepším, co uplynulých dvanáct měsíců nabídlo. My v redakci Games.cz už jsme se vámi o své názory podělili, teď je ale řada na vás, našich věrných čtenářích, čtenářkách, divácích a divačkách.
Právě vaše hlasy rozhodnou, které tituly si v čtenářské anketě vybojují místo na stupních vítězů. O to víc nás zajímá, nakolik se vaše volby potkají s těmi našimi.
Níže najdete přehled všech kategorií, v nichž můžete vždy hlasovat pro jeden titul. Povinná je tradičně pouze Hra roku 2025. Pokud tedy v ostatních žánrových či tematických kategoriích nemáte jasného favorita, klidně je můžete přeskočit – váš hlas se i tak započítá.
V každé kategorii jsme připravili výběr nejžhavějších kandidátů, zároveň ale necháváme prostor i pro vlastní tipy. Pokud mezi nabízenými možnostmi chybí váš osobní favorit, stačí ho jednoduše dopsat do textového pole.
Budeme rádi, když se zapojíte do ankety o nejlepší hry roku 2025 a dáte nám vědět, co vás během loňského roku oslovilo nejvíc. Hlasování poběží do pondělí 26. ledna (do 23:59), výsledky pak zveřejníme hned následující den. Tak šťastnou ruku při výběru!