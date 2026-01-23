Otevřený svět, zakládání rodiny i nakopávání slepic. Fable má ty správné ingredience

Včerejší Xbox Direct podrobně představil čtyři chystané velké hry, ale jen těžko se ubránit dojmu, že si největší pozornost pro sebe ukradl právě nový díl Fable. Duchovní restart slavné série tentokrát pod hlavičkou Playground Games slibuje navázat na odkaz studia Lionhead, ale zároveň si sebevědomě razí vlastní cestu, což potvrzují i čerstvé záběry z hraní.
Návrat do Albionu bude tentokrát velkolepější než kdy dřív. Poprvé v historii série půjde o plně otevřený svět bez oddělených instancí a neustálých nahrávacích obrazovek. Úvod přitom zůstává věrný tradici: Začnete jako dítě vyrůstající v ospalé vesničce, brzy však vyrazíte na velké dobrodružství. Jste totiž hrdinkou (nebo hrdinou, postavu si můžete vytvořit sami), což rozproudí řadu zajímavých událostí postavených kolem záchrany vesnice a vaší rodiny, která se proměnila v kámen.
Ani v novém pojetí ale Fable neztrácí svou typickou lehkost. Přestože nové pojetí může občas působit jako klasické fantasy, nadále si zachovává pohádkového ducha, kde si prožijete řadu osobních příběhů obyčejných lidí a bez komplexních politických pletich. Znovu s jasně rozpoznatelným britským humorem, kde se nic nebere vysloveně vážně, převládá suchost a nechybí nakopávání slepic. Playground Games se navíc nesnaží trumfnout konkurenci velikostí mapy, ale spíš sází na hutné, detailně propracované prostředí.
Mapa by dle všeho měl být otevřená téměř od samotného začátku a studio chce k průzkumu motivovat smysluplným obsahem. Většinu Albionu můžete projet na koni, ale pozor na následky vlastního chování. Vrací se totiž i systém morálky, který nesleduje jen dialogové volby, ale i vaše činy a to, kdo je vidí. Tím si budujete reputaci v jednotlivých oblastech světa a obyvatelé na vás reagují pokaždé trochu jinak. Některé volby však změní Albion navždy.
Souboje zůstávají věrné akčnímu stylu série a kombinují boj zblízka, na dálku i magii. Nečekejte velké výzvy, přesto se slibuje důraz na taktiku. Co by to ovšem bylo za Fable, kdybyste se nemohli věnovat i svému osobnímu životu. Protože Fable nikdy nebylo jen o zachraňování světa, vrací se i „civilní“ radosti – nákup domu, hledání práce, romantické vztahy, svatby i založení rodiny. Samozřejmostí je také propracovaný editor postavy.
Titul chce působit živějším dojmem než předchozí díly, proto tým pracuje se systémem přezdívaným „living population“. Zahrnuje zhruba tisíc ručně vytvořených NPC, která žijí vlastním životem, mají namluvené dialogy a můžete s nimi různě interagovat – najmout je do svých obchodů, nebo je klidně vystěhovat poté, co odkoupíte jejich dům. Zkrátka oblíbená kratochvíle každého fantazijního realitního magnáta.
Sympatické na tom je, že Fable nakonec nevyjde jen na PC a Xbox Series X/S, ale obšťastní i hráče na PlayStationu 5. Aktuálně se počítá s vydáním na podzim letošního roku, prozatím bez konkrétního data. Jen doufám, že Playground Games zapracují na optimalizaci, ukázky totiž zatím nepůsobí úplně plynule.