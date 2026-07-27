Nejčtenější články týdne – Česká jehla
zdroj: Foto: Attu Games

Nejčtenější články týdne – Česká jehla

27. 7. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Přestože máme oficiálně letní herní vyprahlou poušť, stále je o čem psát, což odráží i váš zájem a čtenost. Z minulého týdne vás zaujala například recenze na českou vyšívanou adventuru Scarlet Deer Inn, dále pak finální verze survivalu a světového fenoménu Palworl, nebo třeba vzpomínání na Half-Life 2 pro členy Games Premium. Z herních novinek pak patřily mezi nejčtenější zprávy o novém Kingdom Come a vyšším věkovém hodnocení nadcházejícího fotbalu EA Sports FC 27.

Nejčtenější články týdne:

Scarlet Deer Inn
Scarlet Deer Inn – recenze vyšívané erbenovské pohádky
Malebná pohádka s velkým tajemstvím
Palworld
Palworld – recenze survivalu se sbíráním příšer všeho druhu
Jen Pokémoni se zbraněmi, nebo velká revoluce?
EA Sports FC 26
EA Sports FC 27 až od šestnácti. Nový fotbal už nebude pro děti
Změní se něco?
Kingdom Come: Deliverance II - Jan Ptáček
Registrace ochranné značky prozrazuje první detaily o novém Kingdom Come
Kam se vydá herní středověk?
GAMES Premium Retro Half life 2
RetroGames – Half-Life 2
Probuďte se, pane Freemane

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zdroj: Square Enix
zdroj: Vlastní
zdroj: Sony Pictures Entertainment
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