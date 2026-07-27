Nejčtenější články týdne – Česká jehla

Přestože máme oficiálně letní herní vyprahlou poušť, stále je o čem psát, což odráží i váš zájem a čtenost. Z minulého týdne vás zaujala například recenze na českou vyšívanou adventuru Scarlet Deer Inn, dále pak finální verze survivalu a světového fenoménu Palworl, nebo třeba vzpomínání na Half-Life 2 pro členy Games Premium. Z herních novinek pak patřily mezi nejčtenější zprávy o novém Kingdom Come a vyšším věkovém hodnocení nadcházejícího fotbalu EA Sports FC 27.
Nejčtenější články týdne:
Scarlet Deer Inn – recenze vyšívané erbenovské pohádky
Malebná pohádka s velkým tajemstvím
Palworld – recenze survivalu se sbíráním příšer všeho druhu
Jen Pokémoni se zbraněmi, nebo velká revoluce?
EA Sports FC 27 až od šestnácti. Nový fotbal už nebude pro děti
Změní se něco?
Registrace ochranné značky prozrazuje první detaily o novém Kingdom Come
Kam se vydá herní středověk?
RetroGames – Half-Life 2
Probuďte se, pane Freemane
Redakce Doporučuje:
Fallout 3 a Fallout: New Vegas remastery oficiálně: Bethesda potvrzuje veřejné tajemství
Válka, válka se nikdy nezmění
Fenomén friendslop: Jak se nedokonalá chaotická zábava stala jedním z nejdůležitějších herních žánrů
S přáteli je všechno lepší!
Pod radarem: Kácejte stromy, budujte města, sjíždějte hory a prchejte z obchoďáku
Automatizace i myší dobrodružství
Generační skok? Modern Warfare 4 oznamuje otevřenou betu. Zahrajete si i na Switchi 2
Hlavní hvězda: modulární aréna
Proti konci disků protestují tisíce hráčů, fyzické kopie na PlayStation ale kupuje jen zlomek
Čísla mluví jasně