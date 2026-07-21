Proti konci disků protestují tisíce hráčů, fyzické kopie na PlayStation ale kupuje jen zlomek

Rozhodnutí Sony ukončit od ledna 2028 výrobu fyzických disků s novými hrami na PlayStation vyvolalo ohromnou hráčskou bouři. Sociální sítě zaplavily protesty, pod trailery exkluzivit se hromadí desetitisíce komentářů volajících po zachování disků a kritika míří prakticky na každý nový příspěvek PlayStationu. Nová data z amerického trhu ale ukazují, proč si japonská společnost může dovolit nechat vášnivé mraky vybouřit a trvat si na svém.
Analytik Mat Piscatella ze společnosti Circana zveřejnil statistiku z amerického trhu, podle které letos od začátku roku překonalo hranici 100 tisíc prodaných fyzických kopií jen sedm her pro PlayStation. Ještě výmluvnější je pak pohled na týdenní data 5.–11. července, kdy víc než deset tisíc krabiček prodaly v USA pouze dvě hry.
Jde sice o data jen za Spojené státy, které však představují jeden z největších herních trhů na světě a dlouhodobě udávají trendy. Tato čísla podle mnohých vysvětlují, proč Sony navzdory hlasité kritice nejeví sebemenší náznak, že by svůj plán hodlalo jakkoliv přehodnotit nebo odložit.
Protesty přitom rozhodně neutichají. Novým symbolem odporu se stal čerstvý trailer na Wolverina od studia Insomniac Games. Pod videem se během necelých dvou dnů objevilo přes deset tisíc komentářů a naprostá většina z nich neřeší samotnou hru, ale budoucnost fyzických médií. Hráči si navíc z celé situace dělají legraci. Jeden z nejpopulárnějších příspěvků například poznamenává, že fotka, jejíž ztrátu Wolverine těžce nese, krásně ukazuje význam fyzických médií.
Navzdory internetové bouři ale analytici pochybují, že by Sony protest ekonomicky pocítilo. Konzultant Serkan Toto nedávno upozornil, že PlayStation aktivně využívá přes 120 milionů lidí a přibližně 50 milionů z nich si platí službu PlayStation Plus. I kdyby kvůli rozhodnutí nakonec odešlo půl milionu předplatitelů, představovalo by to přibližně jedno procento zákaznické základny. „Digitální distribuce je zkrátka příliš výnosná,“ shrnul Toto.
Což zároveň neznamená, že by odpor hráčů byl bezvýznamný. Každý nový trailer, příspěvek na sociálních sítích nebo prezentace PlayStationu se v posledních dnech mění v debatu o fyzických kopiích místo samotných her. Pořád jde o nepříjemný škraloup na reputaci, byť se zatím nedá snadno vyčíslit.
Na druhé straně se ukazuje určitý rozpor mezi hlasitostí protestů a skutečným nákupním chováním. Pokud se fyzické kopie prodávají v tak nízkých počtech, není divu, že výrobce vidí budoucnost především v digitální distribuci, která eliminuje náklady na výrobu, logistiku i prodejce a zároveň nabízí příležitost k vyšším maržím.
Zda Sony nakonec přece jen zkusí najít kompromis, třeba ve formě butikových fyzických edic, zůstává zatím otevřené. Spekuluje se například o možnosti, že PlayStation 6 už sice bude čistě digitální konzolí, ale vydavatelé budou moci ještě nějakou dobu vydávat fyzické verze her pro PS5 s diskem. Stejně dobře ale může společnost jednoduše vyčkat, až divoké emoce opadnou.