Proti konci disků protestují tisíce hráčů, fyzické kopie na PlayStation ale kupuje jen zlomek
zdroj: Sony

Proti konci disků protestují tisíce hráčů, fyzické kopie na PlayStation ale kupuje jen zlomek

PlayStation 5

21. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Rozhodnutí Sony ukončit od ledna 2028 výrobu fyzických disků s novými hrami na PlayStation vyvolalo ohromnou hráčskou bouři. Sociální sítě zaplavily protesty, pod trailery exkluzivit se hromadí desetitisíce komentářů volajících po zachování disků a kritika míří prakticky na každý nový příspěvek PlayStationu. Nová data z amerického trhu ale ukazují, proč si japonská společnost může dovolit nechat vášnivé mraky vybouřit a trvat si na svém.

PlayStation 5
Novinky
Petice se skoro čtvrt milionem podpisů žádá, aby Sony nerušila fyzické disky

Analytik Mat Piscatella ze společnosti Circana zveřejnil statistiku z amerického trhu, podle které letos od začátku roku překonalo hranici 100 tisíc prodaných fyzických kopií jen sedm her pro PlayStation. Ještě výmluvnější je pak pohled na týdenní data 5.–11. července, kdy víc než deset tisíc krabiček prodaly v USA pouze dvě hry.

Jde sice o data jen za Spojené státy, které však představují jeden z největších herních trhů na světě a dlouhodobě udávají trendy. Tato čísla podle mnohých vysvětlují, proč Sony navzdory hlasité kritice nejeví sebemenší náznak, že by svůj plán hodlalo jakkoliv přehodnotit nebo odložit.

Protesty přitom rozhodně neutichají. Novým symbolem odporu se stal čerstvý trailer na Wolverina od studia Insomniac Games. Pod videem se během necelých dvou dnů objevilo přes deset tisíc komentářů a naprostá většina z nich neřeší samotnou hru, ale budoucnost fyzických médií. Hráči si navíc z celé situace dělají legraci. Jeden z nejpopulárnějších příspěvků například poznamenává, že fotka, jejíž ztrátu Wolverine těžce nese, krásně ukazuje význam fyzických médií.

zdroj: PlayStation

Navzdory internetové bouři ale analytici pochybují, že by Sony protest ekonomicky pocítilo. Konzultant Serkan Toto nedávno upozornil, že PlayStation aktivně využívá přes 120 milionů lidí a přibližně 50 milionů z nich si platí službu PlayStation Plus. I kdyby kvůli rozhodnutí nakonec odešlo půl milionu předplatitelů, představovalo by to přibližně jedno procento zákaznické základny. „Digitální distribuce je zkrátka příliš výnosná,“ shrnul Toto.

Což zároveň neznamená, že by odpor hráčů byl bezvýznamný. Každý nový trailer, příspěvek na sociálních sítích nebo prezentace PlayStationu se v posledních dnech mění v debatu o fyzických kopiích místo samotných her. Pořád jde o nepříjemný škraloup na reputaci, byť se zatím nedá snadno vyčíslit.

God of War Laufey
Novinky
God of War Laufey vyjde na fyzickém nosiči, což napovídá, že vydání může být za rohem

Na druhé straně se ukazuje určitý rozpor mezi hlasitostí protestů a skutečným nákupním chováním. Pokud se fyzické kopie prodávají v tak nízkých počtech, není divu, že výrobce vidí budoucnost především v digitální distribuci, která eliminuje náklady na výrobu, logistiku i prodejce a zároveň nabízí příležitost k vyšším maržím.

Zda Sony nakonec přece jen zkusí najít kompromis, třeba ve formě butikových fyzických edic, zůstává zatím otevřené. Spekuluje se například o možnosti, že PlayStation 6 už sice bude čistě digitální konzolí, ale vydavatelé budou moci ještě nějakou dobu vydávat fyzické verze her pro PS5 s diskem. Stejně dobře ale může společnost jednoduše vyčkat, až divoké emoce opadnou.

Smarty.cz
Tagy:
akční X-men Marvel Wolverine
Zdroje:
IGN, Dr. Serkan Toto, Circana, Mat Piscatella
Hry:
Wolverine
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer

Nejnovější články