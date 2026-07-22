RetroGames – Half-Life 2
zdroj: Vlastní
PREMIUM

RetroGames – Half-Life 2

PC Xbox

22. 7. 2026 18:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek |

V rubrice RetroGames se ohlížíme za legendárními hrami i opomenutými klenoty uplynulých dekád. Vzpomínáme na naše první silné herní zážitky, zkoušíme hry, které nás minuly, a hrajeme revoluční tituly, které předběhly dobu. I proto, abychom zhodnotili, jestli zestárly s grácií, nebo jde spíše o muzejní exponáty.   

Na začátek malé přiznání: Nejsem kdovíjaký nostalgik. Místo ohlížení se zpět za starými dobrými časyTM mnohem raději vyhlížím krásné nové zítřky i hry a těším se na to, co přinese budoucnost. Přestože mám na spoustu starých her skvělé a silné vzpomínky, myslím si, že zkrátka technicky i designově je většina už překonána. Rozhodně to ale neplatí o Half-Life 2

Half-Life 2 zdroj: Valve
Half-Life 2 zdroj: Valve

Ano, legendární střílečka od Valve už je retro, které by mohlo konzumovat alkohol i v Americe. Když ale vlakem přijíždíte do dystopického City 17, nebudete si připadat jako ve více než dvě dekády staré hře, což je svědectví o tom, jak parádně Half-Life 2 zestárl. Mimoděk si musím povzdechnout nad tím, kam se poděl všechen ten vývoj a revoluce FPS, kterou měl Half-Life 2 odstartovat? Proč takové skriptované, kreativní, a hlavně výsostně zábavné střílečky nevychází aspoň jedna za pětiletku?

Proč zažívají revoluci boomer shootery a každý rok dostaneme další recyklát Call of Duty, ale duchovní nástupce „Halfa“ pořád nikde, o třetím díle ani nemluvě (povíme si na konci článku). Už první díl z roku 1998 změnil způsob vyprávění příběhu ve střílečkách, ale druhý posunul celé odvětví ještě dál. Mnoho prvků, které dnes považujeme za běžnou součást moderních her, bylo tehdy revolučních právě díky Half-Life 2. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se v článku dál dočtete?

  • Jak Half-Life 2 změnil střílečky
  • V čem bylo jedinečné vyprávění příběhu
  • Že kromě revoluční fyziky měla hra hlavně fantastický design úrovní
  • Co by muselo dokázat Half-Life 3, aby bylo stejně legendární

Předplaťte si
Games Premium

Předplatit

  • Prémiové články, které si jinde nepřečtete
  • Celý web bez reklam
  • Soutěže o hodnotné herní ceny
Předplatné je bez závazků a můžete jej kdykoliv zrušit.
Smarty.cz
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Half-Life 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Další premium články

Doporučená videa

Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer

Nejnovější články