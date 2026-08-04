Srpnová soutěž pro předplatitele o sběratelku Shards of Order i se hrou

Začíná nový měsíc a s ním také další soutěž pro předplatitele Games Premium o hodnotné herní ceny. V srpnu se kromě upomínkových předmětů dočkáte i hry, kterou si můžete přidat do své knihovny na Steamu. Soutěžíme totiž o sběratelskou edici Shards of Order, nové temnochmurné karetky.
Se Slay the Spire má nadcházející karetka společné velmi podobné mechanismy stavění balíčků a útočení kartami. S Darkest Dungeon zase temnou a tíživou kreslenou estetiku. Tvůrci upozorňují, že nejde o žádnou roguelite, ale poctivé RPG, kde si balíček nesete s sebou. Ke Shards of Order nám vydavatelství Awaken Realms poslalo sběratelskou edici, kterou rádi obdarujeme někoho z našich předplatitelů.
Co v ní najdete? Kromě stylové krabičky připomínající knižní svazek především Steam kód na samotnou hru. Dále pak balíček tarotových karet s krásnými ilustracemi různých postav a bossů ze hry, sadu barevných odznáčků, dvě sady samolepek či karty s popisy rozličných a bizarních obyvatel říše, kde neplatí smrt. V neposlední řadě balíček obsauje taky plastové dioráma z jednoho z bossfightů.