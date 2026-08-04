Srpnová soutěž pro předplatitele o sběratelku Shards of Order i se hrou
zdroj: Vlastní
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Srpnová soutěž pro předplatitele o sběratelku Shards of Order i se hrou

PC

4. 8. 2026 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Začíná nový měsíc a s ním také další soutěž pro předplatitele Games Premium o hodnotné herní ceny. V srpnu se kromě upomínkových předmětů dočkáte i hry, kterou si můžete přidat do své knihovny na Steamu. Soutěžíme totiž o sběratelskou edici Shards of Order, nové temnochmurné karetky.

Se Slay the Spire má nadcházející karetka společné velmi podobné mechanismy stavění balíčků a útočení kartami. S Darkest Dungeon zase temnou a tíživou kreslenou estetiku. Tvůrci upozorňují, že nejde o žádnou roguelite, ale poctivé RPG, kde si balíček nesete s sebou. Ke Shards of Order nám vydavatelství Awaken Realms poslalo sběratelskou edici, kterou rádi obdarujeme někoho z našich předplatitelů.

Co v ní najdete? Kromě stylové krabičky připomínající knižní svazek především Steam kód na samotnou hru. Dále pak balíček tarotových karet s krásnými ilustracemi různých postav a bossů ze hry, sadu barevných odznáčků, dvě sady samolepek či karty s popisy rozličných a bizarních obyvatel říše, kde neplatí smrt. V neposlední řadě balíček obsauje taky plastové dioráma z jednoho z bossfightů.

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Tagy:
horor karetní deckbuilding
Zdroje:
vlastní
Hry:
Shards of Order
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