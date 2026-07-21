Generační skok? Modern Warfare 4 oznamuje otevřenou betu. Zahrajete si i na Switchi 2

Activision a Infinity Ward oznamují termíny otevřené bety Call of Duty: Modern Warfare 4. Před říjnovým vydáním na PlayStationu 5, Xboxu Series X/S, PC i Switchi 2 si tak budete moct vyzkoušet multiplayerovou část. Majitelé předobjednávek získají přednostní přístup od 21. do 25. srpna, následně se beta otevře všem hráčům od 28. srpna do 1. září. Výjimkou je verze pro Switch 2, která nebude mít období předběžného přístupu a zapojí se až do veřejné části testování.
Beta nabídne širokou škálu nových operátorů, celkem 19 odemykatelných zbraní a několik herních režimů. Vedle klasických soubojů 3v3 se objeví větší taktické bitvy s tanky, vrátí se oblíbený režim Search & Destroy a hráči si budou moci vyzkoušet také tréninkovou Mobility Course.
Hlavní novinkou ale má být režim Kill Block. Jde o modulární mapu, která se mezi jednotlivými zápasy dynamicky mění. Vývojáři tvrdí, že díky kombinaci předem připravených segmentů může vzniknout více než 500 různých konfigurací bojiště, což vás má nutit situaci neustále přizpůsobovat taktiku i pohyb po mapě.
Modern Warfare 4 vyjde 23. října. Digitální předobjednávky zpřístupní příběhovou kampaň o týden dříve. Po dlouhých letech slavná střílečka už nejvyjde na minulé generaci konzolí. Příběh se tentokrát odehrává na Korejském poloostrově, kde vypuká nový konflikt mezi Severní a Jižní Koreou. Vedle tradičního multiplayeru se vrátí také extrakční režim DMZ, který měl premiéru v Call of Duty: Modern Warfare II.