Generační skok? Modern Warfare 4 oznamuje otevřenou betu. Zahrajete si i na Switchi 2
zdroj: Activision

Generační skok? Modern Warfare 4 oznamuje otevřenou betu. Zahrajete si i na Switchi 2

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

21. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Activision a Infinity Ward oznamují termíny otevřené bety Call of Duty: Modern Warfare 4. Před říjnovým vydáním na PlayStationu 5, Xboxu Series X/S, PC i Switchi 2 si tak budete moct vyzkoušet multiplayerovou část. Majitelé předobjednávek získají přednostní přístup od 21. do 25. srpna, následně se beta otevře všem hráčům od 28. srpna do 1. září. Výjimkou je verze pro Switch 2, která nebude mít období předběžného přístupu a zapojí se až do veřejné části testování.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Novinky
Kapitán Price se vrací v Call of Duty: Modern Warfare 4

Beta nabídne širokou škálu nových operátorů, celkem 19 odemykatelných zbraní a několik herních režimů. Vedle klasických soubojů 3v3 se objeví větší taktické bitvy s tanky, vrátí se oblíbený režim Search & Destroy a hráči si budou moci vyzkoušet také tréninkovou Mobility Course.

Hlavní novinkou ale má být režim Kill Block. Jde o modulární mapu, která se mezi jednotlivými zápasy dynamicky mění. Vývojáři tvrdí, že díky kombinaci předem připravených segmentů může vzniknout více než 500 různých konfigurací bojiště, což vás má nutit situaci neustále přizpůsobovat taktiku i pohyb po mapě.

zdroj: Infinity Ward

Modern Warfare 4 vyjde 23. října. Digitální předobjednávky zpřístupní příběhovou kampaň o týden dříve. Po dlouhých letech slavná střílečka už nejvyjde na minulé generaci konzolí. Příběh se tentokrát odehrává na Korejském poloostrově, kde vypuká nový konflikt mezi Severní a Jižní Koreou. Vedle tradičního multiplayeru se vrátí také extrakční režim DMZ, který měl premiéru v Call of Duty: Modern Warfare II.

Smarty.cz
Tagy:
akční FPS vojenská military
Zdroje:
Infinity Ward, Activision
Hry:
Call of Duty: Modern Warfare 4
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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