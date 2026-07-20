Fallout 3 a Fallout: New Vegas remastery oficiálně: Bethesda potvrzuje veřejné tajemství
zdroj: Foto: Bethesda

Fallout 3 a Fallout: New Vegas remastery oficiálně: Bethesda potvrzuje veřejné tajemství

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20. 7. 2026 10:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fallout New Vegas
Fallout New Vegas
Fallout New Vegas
Galerie

O vylepšené verzi Falloutu 3 a Falloutu: New Vegas se v posledních několika měsících čile spekulovalo a postupně přibývaly další náznaky, že se na nich skutečně pracuje. Žádnou z těchto zpráv ale dosud oficiálně nikdo nepotvrdil a fanoušci po aktuálních změnách v útrobách herní divize Microsoftu začínali mít strach. Teď už ale nemusí.

V návaznosti na změny a propouštění Bethesda vydala dopis, v němž fanoušky ubezpečuje, že bude nadále pracovat na svých oblíbených světech a rozhodně nikam neodchází. A do toho mimoděk potvrzuje, že skutečně pracuje na remasterech obou zmíněných dílů postapokalyptického retrofuturismu.

Žádné další podrobnosti k nim firma neposkytla. Zatím nemáme konkrétní datum ani nevíme, kdo na nových verzích pracuje. Samozřejmě existuje možnost, že právě na New Vegas vypomáhá přímo Obsidian, který se ke značce nedávno vrátil s tím, že přinese novou hru z Pustiny. Obě hry každopádně vznikají a je tedy jen otázkou času, než z nich uvidíme něco konkrétního.

zdroj: Youtube

Kromě toho Bethesda slíbila, že bude nadále podporovat Starfield skrze další aktualizace a obsah. Dorazí nové příběhy, vylepší se hratelnost a nadále se investuje do komunitní tvorby, v čemž se bude pokračovat letos i příští rok. Právě s ohledem na modderskou tvorbu se studio pyšní statistikou, že k autorům putovalo už přes 10 milionů dolarů za jejich komunitní tvůrčí práci.

Paralelně pokračuje vývoj Falloutu 5, Fallout 4 prodal už přes 35 milionů kopií a Fallout 76 se nadále rozšiřuje. Dokonce natolik, že po téměř 70 updatech se na příští rok chystá velké rozšíření Raven Rock, které poslouží jako prequel k událostem ve Falloutu 3. Že by se chystalo společné vydání s remasterem?

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Připomíná se rovněž Fallout Shelter, který za celou dobu existence oslovil 250 milionů hráčů a čekají ho další sezóny, ale také televizní projekt ve spolupráci s Amazonem a Kilter Films. A když už zmiňuji televizní pořady, samozřejmě už se chystá třetí řada seriálové adaptace.

Přirozeně nesmí chybět ani zmínka o The Elder Scrolls VI, které stále vzniká a poběží na Creation Enginu 3. Právě nový díl fantasy RPG je aktuální hlavní prioritou, zatímco Fallout 5 se nachází ve fázi předprodukce. Nekončí ale ani The Elder Scrolls Online, na němž bude vykuchaný tým ze ZeniMax Online nadále pracovat, aby mezitím vypomáhal i na jiných titulech.

Z dopisu je nicméně jasné, že budoucnost Bethesdy stojí na jejích třech značkách, takže pokud byste od nich vyžadovali zážitky z nových světů, asi máte minimálně pár dalších let smůlu.

Smarty.cz
Tagy:
simulace akční sci-fi fantasy RPG mmo budovatelská postapokalyptická taktická postapokalypsa
Zdroje:
Bethesda
Hry:
Fallout 3 Fallout: New Vegas The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited Fallout 4 Fallout Shelter Fallout 76 Starfield The Elder Scrolls VI
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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