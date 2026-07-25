Pod radarem: Kácejte stromy, budujte města, sjíždějte hory a prchejte z obchoďáku

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Factory Town 2: Paradise – Jedna z těch lepších automatizačních her je zpět!
Původní Factory Town od sólového vývojáře Eirka Asmussena zaujalo automatizačními prvky v budování středověké vesničky. Místo dopravníkových pásů jste tu v začátku měli dřevěné skluzavky (pásy až později), po nichž se kutálela polínka, kamení, obilí a mnoho dalšího do výroben. Obyvatelé nakupovali vaše zboží, vy za peníze stavěli nové budovy, které lákaly nové obyvatele a tak pořád dokola.
Factory Town 2: Paradise stojí na stejných principech, jen je po všech stránkách obohacená. Suroviny nově mohou cestovat po lanovém skluzu nebo být vystřelované z katapultů. Střídá se tu den a noc a voda má volumetrickou fyziku, takže řešíte její spád a vliv na mlýnská kola a přehrady.
Taky jsme se z takové, řekněme evropské krajiny, přesunuli kamsi do exotického souostroví, kde je vaším úkolem uspokojovat vulkanické božstvo vašimi výrobky. To vám na oplátku odemkne nové možnosti a vyplaví nové ostrovy, abyste měli kde stavět.
Hra je zatím v předběžném přístupu, kde setrvá půl roku až rok. Během této doby chce tvůrce pracovat zejména na uživatelském rozhraní, obecné kvalitě, přidat ještě nějaké budovy a možnosti úprav map a jejich pravidel.
Steam – 615 korun
Demo k dispozici.
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.