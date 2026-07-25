Pod radarem: Kácejte stromy, budujte města, sjíždějte hory a prchejte z obchoďáku
zdroj: Spaghetti Cat
PREMIUM

Pod radarem: Kácejte stromy, budujte města, sjíždějte hory a prchejte z obchoďáku

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

25. 7. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Factory Town 2: Paradise – Jedna z těch lepších automatizačních her je zpět!

zdroj: Erik Asmussen

Původní Factory Town od sólového vývojáře Eirka Asmussena zaujalo automatizačními prvky v budování středověké vesničky. Místo dopravníkových pásů jste tu v začátku měli dřevěné skluzavky (pásy až později), po nichž se kutálela polínka, kamení, obilí a mnoho dalšího do výroben. Obyvatelé nakupovali vaše zboží, vy za peníze stavěli nové budovy, které lákaly nové obyvatele a tak pořád dokola.

Factory Town 2: Paradise stojí na stejných principech, jen je po všech stránkách obohacená. Suroviny nově mohou cestovat po lanovém skluzu nebo být vystřelované z katapultů. Střídá se tu den a noc a voda má volumetrickou fyziku, takže řešíte její spád a vliv na mlýnská kola a přehrady.

Taky jsme se z takové, řekněme evropské krajiny, přesunuli kamsi do exotického souostroví, kde je vaším úkolem uspokojovat vulkanické božstvo vašimi výrobky. To vám na oplátku odemkne nové možnosti a vyplaví nové ostrovy, abyste měli kde stavět.

Hra je zatím v předběžném přístupu, kde setrvá půl roku až rok. Během této doby chce tvůrce pracovat zejména na uživatelském rozhraní, obecné kvalitě, přidat ještě nějaké budovy a možnosti úprav map a jejich pravidel.

Steam – 615 korun

Demo k dispozici.

V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.

Zbývá vám ještě 77 % článku

Co se v článku dál dočtete?

Kromě Factory Town 2: Paradise v článku najdete dalších šest jedinečných indie her jako:
  • návrat myšího dobrodružství, tentokrát bez VR,
  • budování a správu města v roli starosty,
  • další variaci na Stardew Valley s návštěvou planet,
  • hororový únik z obchoďáku s kamarády,
  • simulátor adrenalinových horských kol,
  • a hru o kácení stromů.

Předplaťte si
Games Premium

Předplatit

  • Prémiové články, které si jinde nepřečtete
  • Celý web bez reklam
  • Soutěže o hodnotné herní ceny
Předplatné je bez závazků a můžete jej kdykoliv zrušit.
Smarty.cz
Tagy:
strategie kolo simulace online horor akční sci-fi fantasy Závodní multiplayer adventura budovatelská kooperace logická farmaření otevřený svět indie hra automatizace Pod radarem
Hry:
Go-Go Town! Factory Town 2: Paradise Moss: The Forgotten Relic Farlands Storebound MAVRIX by Matt Jones A Game About Chopping Trees
Profilový obrázek
Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
Další premium články

Doporučená videa

Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole

Nejnovější články