Registrace ochranné značky prozrazuje první detaily o novém Kingdom Come
zdroj: Warhorse

Registrace ochranné značky prozrazuje první detaily o novém Kingdom Come

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 7. 2026 16:51 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Galerie

Už od května se ví, že české Warhorse Studios pracují na dvou samostatných projektech. Jeden fanoušky zavede až do fantazijní Středozemě ze světa Pána prstenů, s druhým zůstanou u rozjeté středověké značky Kingdom Come, která se dočká nového dobrodružství, jež se, byť trochu nechtěně, začíná pomalu rýsovat.

Bystré oči internetu spatřily, že společnost vyplnila žádost u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví s produktem s názvem Kingdom Come Salvation, které je rovnou doprovázené grafickou reprezentací tohoto jména, jež jasně zůstává věrná fontu předchozích her.

Kingdom Come Salvation zdroj: Warhorse Studios

Z počátku byly údaje o majiteli skryté a fanoušci se museli řídit podle přidružené advokátní kanceláře z Prahy, jaká se vyskytuje i u ochranné značky Kingdom Come: Deliverance. To ovšem už neplatí, protože na stránkách už teď přímo najdeme informace o tom, že jde skutečně o vlastnictví Warhorse Studios.

Žádost tak zjevně odhaluje název nového projektu, jehož podtitul nastiňuje, že skutečně půjde spíše o spin-off, nikoliv přímé pokračování. Z toho lze usuzovat, že se v hlavní roli tentokrát neobjeví Jindra, ale některá z jiných postav, ať už nová, nebo známá a dříve vedlejší. Například takový život faráře Bohuty skrývá potenciál.

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Novinky
Je to oficiální: Warhorse oznámilo RPG ze světa Pána prstenů a nové Kingdom Come

Kromě toho se příliš informací dočíst nelze a operuje se s poměrně tradičními popisy, které náleží velkým AAA hrám. Pokud bychom se ovšem chtěli opravdu pustit do divokých úvah, najdete zde informaci o zábavních službách pro propojování uživatelů počítačovými hrami, čímž by se mohla naznačovat přítomnost multiplayerových prvků. Ale to jsme už skutečně u nepodložených pohádek.

Konkrétnější informace nakonec poskytne až přímé potvrzení od vývojářského týmu, například s první ukázkou. Vzhledem k pravděpodobně brzké fázi vývoje si ale na to všechno ještě nějakou dobu počkáme.

Smarty.cz
Tagy:
středověk RPG historická česká hra otevřený svět Kingdom Come
Zdroje:
The Phrase Marker
Hry:
Kingdom Come: Deliverance 2 Kingdom Come: Deliverance 2,5
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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