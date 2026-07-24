Registrace ochranné značky prozrazuje první detaily o novém Kingdom Come

Už od května se ví, že české Warhorse Studios pracují na dvou samostatných projektech. Jeden fanoušky zavede až do fantazijní Středozemě ze světa Pána prstenů, s druhým zůstanou u rozjeté středověké značky Kingdom Come, která se dočká nového dobrodružství, jež se, byť trochu nechtěně, začíná pomalu rýsovat.
Bystré oči internetu spatřily, že společnost vyplnila žádost u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví s produktem s názvem Kingdom Come Salvation, které je rovnou doprovázené grafickou reprezentací tohoto jména, jež jasně zůstává věrná fontu předchozích her.
Z počátku byly údaje o majiteli skryté a fanoušci se museli řídit podle přidružené advokátní kanceláře z Prahy, jaká se vyskytuje i u ochranné značky Kingdom Come: Deliverance. To ovšem už neplatí, protože na stránkách už teď přímo najdeme informace o tom, že jde skutečně o vlastnictví Warhorse Studios.
Žádost tak zjevně odhaluje název nového projektu, jehož podtitul nastiňuje, že skutečně půjde spíše o spin-off, nikoliv přímé pokračování. Z toho lze usuzovat, že se v hlavní roli tentokrát neobjeví Jindra, ale některá z jiných postav, ať už nová, nebo známá a dříve vedlejší. Například takový život faráře Bohuty skrývá potenciál.
Kromě toho se příliš informací dočíst nelze a operuje se s poměrně tradičními popisy, které náleží velkým AAA hrám. Pokud bychom se ovšem chtěli opravdu pustit do divokých úvah, najdete zde informaci o zábavních službách pro propojování uživatelů počítačovými hrami, čímž by se mohla naznačovat přítomnost multiplayerových prvků. Ale to jsme už skutečně u nepodložených pohádek.
Konkrétnější informace nakonec poskytne až přímé potvrzení od vývojářského týmu, například s první ukázkou. Vzhledem k pravděpodobně brzké fázi vývoje si ale na to všechno ještě nějakou dobu počkáme.