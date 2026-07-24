Fenomén friendslop: Jak se nedokonalá chaotická zábava stala jedním z nejdůležitějších herních žánrů

V herních kruzích poslední dobou často skloňovaný termín friendslop přišel tichou poštou z hlubin internetu. Původně vznikl na sociálních sítích, zejména na TikToku, jako lehce pejorativní slangové označení složené z přátel (friends) a pomyjí (slop, dnes též populární označení pro laciný AI obsah), když se snažil znevážit vlnu nízkorozpočtových kooperativních her. Výsměch směřoval k titulům s mizernou grafikou, chybějícím příběhem a zjevným zaměřením na vývoj za pár týdnů s vidinou snadného, rychlého zisku.
Termín se však nečekaně uchytil i u seriózních herních novinářů a kritiků. Stal se přirozeným pojmenováním pro obrovský, divoce bující žánr. Dnes jím označujeme kooperativní, především nezávislé hry s nízkou cenovkou a jednoduchým audiovizuálním zpracováním, zato s velkým důrazem na společný chaos, lokální hlasový chat a organickou zábavu, která vzniká ne nutně proto, co hrajete, ale s kým.
Ačkoliv zlí jazykové tvrdí, že slůvko „slop“ shazuje poctivou vývojářskou práci, sami hráči a autorské týmy název přijali za svůj a třeba aktuální hit Meccha Chameleon už se jím pyšní zcela otevřeně. A nejen on způsobil malou revoluci, která dnes v žebříčcích prodejů hravě drtí nejdražší AAA produkci.