Fenomén friendslop: Jak se nedokonalá chaotická zábava stala jedním z nejdůležitějších herních žánrů
zdroj: Vlastní
PREMIUM

Fenomén friendslop: Jak se nedokonalá chaotická zábava stala jedním z nejdůležitějších herních žánrů

Android PlayStation 4 PC Xbox One Switch iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

24. 7. 2026 18:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová |

V herních kruzích poslední dobou často skloňovaný termín friendslop přišel tichou poštou z hlubin internetu. Původně vznikl na sociálních sítích, zejména na TikToku, jako lehce pejorativní slangové označení složené z přátel (friends) a pomyjí (slop, dnes též populární označení pro laciný AI obsah), když se snažil znevážit vlnu nízkorozpočtových kooperativních her. Výsměch směřoval k titulům s mizernou grafikou, chybějícím příběhem a zjevným zaměřením na vývoj za pár týdnů s vidinou snadného, rychlého zisku.

Termín se však nečekaně uchytil i u seriózních herních novinářů a kritiků. Stal se přirozeným pojmenováním pro obrovský, divoce bující žánr. Dnes jím označujeme kooperativní, především nezávislé hry s nízkou cenovkou a jednoduchým audiovizuálním zpracováním, zato s velkým důrazem na společný chaos, lokální hlasový chat a organickou zábavu, která vzniká ne nutně proto, co hrajete, ale s kým.

Ačkoliv zlí jazykové tvrdí, že slůvko „slop“ shazuje poctivou vývojářskou práci, sami hráči a autorské týmy název přijali za svůj a třeba aktuální hit Meccha Chameleon už se jím pyšní zcela otevřeně. A nejen on způsobil malou revoluci, která dnes v žebříčcích prodejů hravě drtí nejdražší AAA produkci.

Zbývá vám ještě 91 % článku

Co se v článku dál dočtete?

  • Jak se z původně urážlivého nálepkování levných her stala žánrová vlna, která v prodejích nečekaně drtí nejdražší AAA tituly.
  • Revoluce, kterou odstartoval jediný člověk: Začalo to pandemickým Among Us, ale skutečnou lavinu spustil až jediný nezávislý vývojář.
  • Budoucnost friendslopu a tip pro rodiče: Nahlédněte pod pokličku nejočekávanějších hitů a zjistěte, proč byste vlastně měli být rádi, pokud tomuto žánru propadly vaše děti.

Předplaťte si
Games Premium

Předplatit

  • Prémiové články, které si jinde nepřečtete
  • Celý web bez reklam
  • Soutěže o hodnotné herní ceny
Předplatné je bez závazků a můžete jej kdykoliv zrušit.
Smarty.cz
Tagy:
party vrah horolezectví online horor fantasy fyzika multiplayer asymetrický multiplayer kooperace detektivka indie hra roadtrip kachny karavan online kooperace Among Us (série)
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Among Us Phasmophobia Lethal Company REPO Peak RV There Yet? YAPYAP An Eggstremely Hard Game Meccha Chameleon
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Další premium články

Doporučená videa

Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole

Nejnovější články