EA Sports FC 27 až od šestnácti. Nový fotbal už nebude pro děti
zdroj: Electronic Arts

EA Sports FC 27 až od šestnácti. Nový fotbal už nebude pro děti

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23. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Galerie

Připravovaný každoroční fotbal EA Sports FC 27 by mohl být prvním dílem série, který v Evropě ponese věkové hodnocení PEGI 16. Důvodem jsou nová pravidla organizace Pan European Game Information (PEGI), která zpřísňují hodnocení her obsahujících loot boxy. Dosud byly hry pro děti od 3 let.

V březnu letošního roku PEGI oznámilo, že všechny hry s mechanikami na bázi loot boxů nově spadají do kategorie PEGI 16. Tituly využívající battle pass nebo systémy motivující hráče k pravidelnému návratu pak budou pro lidi starší 12 let. V případě EA Sports FC 27 se změna očekávala především kvůli režimu Ultimate Team, kde si hráči otevírají balíčky s náhodně získanými fotbalisty. Právě tento systém PEGI považuje za typickou formu loot boxů.

EA Sports FC 26
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Přestože organizace zatím oficiální hodnocení hry nezveřejnila, na internet se po odhalení letošní hvězdy obalu, kterou je Kylian Mbappé, dostaly fotografie krabicové verze. Pokud jsou pravé, nesou už označení PEGI 16. Pokud se informace potvrdí, půjde o výraznou změnu pro jednu z nejprodávanějších sportovních sérií v Evropě.

Předchozí díl, EA Sports FC 26, ještě nesl označení PEGI 3, stejně jako dřívější hry série FIFA a EA Sports FC. Vyšší věkové hodnocení může ovlivnit především mladší hráče. Prodejci budou muset při nákupu fyzických kopií ověřovat věk zákazníků a komplikace mohou nastat také u účtů s aktivní rodičovskou kontrolou, která může omezit přístup ke hře nebo některým jejím funkcím. Právě tohle bude hrát zřejmě větší roli než že by prodejci po vás najednou chtěli občanku. Osobně si ale myslím, že dopad na výdělečnost hry bude v rámci promilí.

Oficiální klasifikace od PEGI zatím zveřejněna nebyla, takže zatím nelze s jistotou potvrdit, že EA Sports FC 27 skutečně vyjde s označením PEGI 16. Vše ale nasvědčuje tomu, že právě tento scénář je vzhledem k novým pravidlům nejpravděpodobnější.

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Tagy:
fotbal sportovní
Zdroje:
PEGI, Insider Gaming
Hry:
EA Sports FC 26
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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