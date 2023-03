Chystané komiksové hry s licencí Marvel a DC Comics: Na co se můžeme těšit?

24. 3. 2023 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Přestože masová mánie kolem komiksových hrdinů na filmovém plátně v posledních letech spíše ubývá na intenzitě, snímky na motivy komiksů se stále spolehlivě umisťují do první desítky nejvýdělečnějších filmů roku, a to nehledě na jejich zpravidla nevalnou kvalitu. Štempl popkulturní značky první kategorie je znatelný i v herní branži, kde se připravované tituly rovněž pojí s masovým zájmem veřejnosti, ač jejich komerční úspěch tu rozhodně nepřichází automaticky.

Aktuální přehled všech oznámených titulů s licencí DC Comics anebo Marvel sice není obrovský, na druhou stranu za každou ze zmíněných her stojí zkušení tvůrci, kteří by se svého úkolu mohli zhostit se ctí. Zmíněné tituly tak stojí za pozornost nejen pro svůj popkulturní námět, ale také kvůli těm, kdo na nich pracují.

DC Comics

Vývojář : Rocksteady Studios

: Rocksteady Studios Vydavatel : WB Games

: WB Games Portfolio : Série Batman: Arkham

: Série Batman: Arkham Datum vydání: 26. května 2023 (úniky o odkladu se zatím oficiálně nepotvrdily)

Od vydání poslední hry studia Rocksteady s názvem Batman: Arkham Knight uplyne letos dlouhých osm let. Málokteré studio za poslední dvě dekády přitom dokázalo něco tak výjimečného jako tento britský tým.

Před vydáním Batman: Arkham Asylum jméno studia prakticky nikdo neznal, licencované hry se těšily špatné pověsti a novince věřil málokdo. To vše se s vydáním první hry v batmanovské sérii změnilo. Fanoušci dostali titul, který dokázal přesvědčivě podchytit to, co je na superhrdinském námětu přitažlivé. Příjemně šokovaní fanoušci Batmana velebili tým mimo jiné i za to, s jakým porozuměním se zhostil netopýřího univerza.

Svůj úspěch pak Rocksteady dokázali dvakrát zopakovat. Vždy přitom kombinovali znalost látky s obrovskou nápaditostí, brilantním level designem a hratelností, za kterou by se nemuselo stydět ani Valve v době své největší slávy.

Příchod Suicide Squad: Kill the Justice League se proto přirozeně pojí s masivní mírou očekávání. Hra se poněkud překvapivě odehrává po událostech z Arkham Knight, tentokrát se v ní však vžijete do rolí čtveřice záporáků, jejichž cílem je zabít zlé verze hrdinů z Justice League. Na výběr je Kapitán Bumerang, Harley Quinn, King Shark a Deadshot. Hra má být koncipována jako multiplayer až pro čtyři hráče, kteří spolu budou moci hrát přes internet. Sólistům pomohou boti.

Metropolis oproti Gotham City hraje všemi barvami a tvůrci také podle dosavadních ukázek tentokrát spoléhají spíše na střílení všeho, co se hýbe. Evidentní je i důraz na loot a kosmetické úpravy postav a jejich výzbroje tak, jak si žádá „live“ model hry. Na stejný koncept přitom doplatili loňští Gotham Knights anebo nedávno zaříznutí Marvel’s Avengers.

Fanoušci předchozí tvorby studia zatím ze zveřejněných ukázek a informací spokojení vůbec nejsou, jednotvárná barevná střílečka přeplněná hláškami a hopsáním totiž působí spíše jako horší Fortnite. Předchozí tvorbu Rocksteady připomene snad jen svými filmečky.

Svou poslední roli Batmana si ve hře střihl nedávno zesnulý dabér netopýřího muže Kevin Conroy.

zdroj: Youtube / PlayStation

Ohlášení nadcházejícího projektu od Monolith Productions nejspíš neudělalo radost těm, kteří doufali v završení trilogie Middle-earth: Shadow of Mordor a Middle-earth: Shadow of War.

Monolith se v herní branži těší pověsti kreativního studia, které se nebojí posouvat hranice žánrů a implementovat inovativní technologie. V případě jejich zatím posledních projektů ze Středozemě to byl systém Nemesis propůjčující vašim nepřátelům z řad skřetů větší míru identity, následkem čehož se i řadové souboje stávaly o něco osobnějšími. O skvělé umělé inteligenci ve hře FEAR se píší oslavné články dodnes, hororová série Condemned anebo špionské střílečky No One Lives Forever se díky osobitosti, nápadům a míšení žánrových prvků řadí ke značkám platinové kategorie.

O nové Wonder Woman toho bohužel víme zatím jen velmi málo. Podobně jako v případě her s licencí Pána prstenů se má jednat o titul z pohledu třetí osoby zasazený do otevřeného světa. Kromě nespecifikovaných RPG prvků bude hra psát vlastní příběh, v němž narazíme na postavy z moderního světa i Amazonky. Z jedné věty v teaseru se zdá, že hlavní hrdinka Diana se vrátí do své ostrovní domoviny.

Děj nebude nijak odkazovat na filmovou podobu pohledné válečnice, a na virtuální Gal Gadot si tak její příznivci budou muset nechat zajít chuť. Víme, že tvůrci do své novinky opět implementují nějakou podobu procedurálního systému Nemesis ze série Middle-earth. Podle stručného popisku by se mohl tentokrát vztahovat nejen na nepřátele, ale také na vaše spolubojovníky.

Hra byla uvedena krátkým teaserem s logem hry na Game Awards v prosinci 2021 a od té doby je ticho po pěšině.

zdroj: Monolith

Příběh o vzestupu, slávě, pádu a znovuzrození studia Telltale Games by vyšel na samostatný článek. Pokud se řadíte k těm, kteří o práci těchto tvůrců povědomí nemají, pak vězte, že příběhoví specialisté masově popularizovali žánr „filmoher“, kde se drtivá většina hráčské interakce omezuje na jednoduchý přesun po obrazovce, mačkání tlačítek během akcí (QTE alias quick time events) a výběr odpovědí či kritických akcí, které (často spíš zdánlivě) ovlivňují další směřování děje.

Fanoušci studio Telltale chválí za vynikající kvalitu jejich scénářů, kritici naopak žehrají na zanedbatelné důsledky vašich rozhodnutí a technickou kvalitu her, které studio v minulosti chrlilo jako na běžícím páse. Šílené produkční tempo ostatně neslo velký podíl viny na zániku studia, které se nakonec povedlo vzkřísit.

Nový tým ve spolupráci s bývalými zaměstnanci působícími nyní v AdHoc Studiu připravuje pokračování jedné z nejúspěšnějších značek předchozí éry – netradiční noirové detektivky s pohádkovými postavami na základě komiksové značky Fables. První série přitom vyšla před dlouhými deseti lety.

The Wolf Among Us 2 měl původně vyjít již letos, tým však v březnu oznámil, že kvůli přechodu na Unreal Engine 5 a snaze vyhnout se drtivým přesčasům pokračování odsunul až na rok 2024. Vzhledem k tomu, že hra byla oznámena na Game Awards v roce 2019, jde o výraznou změnu v porovnání s érou, kdy autoři chrlili epizody svých titulů jednu za druhou. Produkce probíhá ve znamení snahy vyhnout se úskalím, která stála za uzavřením původních Telltale Games. Unreal Engine 5 má mít za následek technickou funkčnost hry, která byla v minulosti místy až ostudná.

Celý epizodní projekt navíc tentokrát vzniká najednou, a autoři tak nebudou muset jednotlivé epizody lepit na poslední chvíli. Zatímco veteráni původního týmu z AdHoc Studio mají na starosti scénář, nově zformovaní Telltale Games pracují na hratelnosti a designu.

The Wolf Among Us 2 má být zasazen šest měsíců po událostech první série. Opět v něm uvidíme Sněhurku v nezvykle civilní podobě, zatímco hlavní hrdina detektiv Bigby Wolf v něm dochází na terapie, které mu mají pomoci zvládat vztek.

zdroj: Telltale

Marvel

Portfolio úspěšných značek od Insomniac Games mluví samo za sebe. Dva roky po úspěchu prvního Spider-Mana studio odkoupila Sony a soudě dle kvality her jako Spider-Man: Miles Morales a Ratchet & Clank: Rift Apart se ze strany konzolového výrobce jednalo o velmi dobrou investici.

Spider-Man 2 by měl v druhé polovině letošního roku navázat tam, kde skončila jednička a její odbočka s Milesem Moralesem. Dvojice tentokrát změří síly s Venomem a ruským lovcem Kravenem, kterého znají fanoušci komiksů a animáků. Otazník visí nad účastí Green Goblina, k jehož příchodu děj tak trochu směřoval.

Bylo nicméně potvrzeno, že ve dvojce již neuslyšíme hlas předchozího dabéra postavy Harryho Osbornea, který v jedničce namluvil četné audio záznamy. Důvody jsou podobné jako v případě proměny Petera Parkera v remastrované verzi původní hry – herec Scott Porter se příliš odlišoval od zamýšlené vizuální podoby Harryho Osbornea, který má být výrazně mladší.

I přes dvojici hlavních hrdinů – Petera a Milese – má Spider-Man 2 představovat čistě singleplayerový zážitek. Studio také potvrdilo, že na rozdíl od God of War: Ragnarök a Horizon: Forbidden West bude Spider-Man 2 určený výhradně pro PS5. Majitelé PS4 tak budou muset upgradovat, pokud si chtějí druhého Spider-Mana zahrát.

Spider-Man 2 by měl být podstatně delší než jednička. Bude také zajímavé sledovat, jak se tvůrci poperou s prostředím. Hrozí totiž, že třetí výlet do ulic newyorské metropole by mohl některým hráčům připadat až moc povědomý.

zdroj: Sony

U Insomniacu ještě zůstaneme. Studio je očividně věrné svému názvu a kromě Spider-Mana 2 stíhá pracovat i na druhé velké marvelovské značce, tentokrát s Wolverinem v hlavní roli. Hra byla poprvé představena na sklonku roku 2021, kdy se vývoj nacházel ve velmi rané fázi. Oficiálně toho známo moc není, herní novinář Jeff Grubb pro Giant Bomb nicméně vypustil do světa pár zajímavých střípků, které je třeba brát jako nepotvrzené informace.

Tým má údajně cílit na datum vydání koncem roku 2024 s možností odkladu na rok 2025, což dává vzhledem k předchozímu vysokému tempu studia smysl. Na rozdíl od Spider-Mana by se nemělo jednat o hru v otevřeném světě, byť o lineární zážitek také nepůjde.

Grubb v tomto ohledu přirovnal strukturu Wolverina k posledním dvěma hrám God of War. Hra bude také podstatně krvavější a bude ohodnocena ratingem M pro dospělé. Nepřátelům by mělo být možné v novince údajně i amputovat končetiny.

Insomniac se nyní bude soustředit na propagaci Spider-Mana 2, o Wolverinovi tak nejspíše znovu uslyšíme až příští rok.

zdroj: Sony

Iron Man

Vývojář : Motive Studio

: Motive Studio Vydavatel : Electronic Arts

: Electronic Arts Portfolio : Star Wars: Squadrons, Dead Space

: Star Wars: Squadrons, Dead Space Datum vydání: ?

Motive Studio zformovala v roce 2015 Jade Raymond, která tým mezitím stihla opustit a vybudovat Haven Studios spadající nyní pod Sony. Za tu krátkou dobu si její bývalí kolegové dokázali vydobýt velmi slušnou reputaci. Motive Studio se stalo tak trochu symbolem nové politiky EA, která po fiasku s hrami jako Anthem, a naopak úspěchem Jedi: Fallen Order přestala tlačit své týmy, aby vytvářely nekonečné multiplayerové tituly s mikrotransakcemi. Výsledkem jsou nejen zdařilé počiny Motive Studios jako Star Wars Squadrons a famózní remake Dead Space. Měl by se mezi ně zařadit právě i chystaný Iron Man.

O hře samotné se toho ví zatím jen málo. Na rozdíl od Iron Mana VR od studia Camouflaj má jít o akci viděnou z pohledu třetí osoby, jak jsme u většiny superhrdinských her zvyklí. Projekt vede bývalý zaměstnanec Eidos-Montreal Olivier Proulx. Ten se může opřít o bohaté zkušenosti z tvorby vynikajících Guradians of the Galaxy, u nichž zastával roli producenta.

Jelikož v Motive se většina týmu soustředila na dokončení Dead Space, je vývoj hry teprve na začátku. Tak jako v případě ostatních her na tomto seznamu má Iron Man představit původní příběh a svou vlastní verzi Tonyho Starka.

Black Panther od EA? V souvislosti s EA se šušká, že toho vydavatel připravuje více. Jeff Grubb pro Giant Bomb uvedl, že vydavatelství počítá i s vlastní hrou s Black Pantherem od nového studia založeného v roce 2021 Kevinem Stephensem z Monolith Productions. Podle Grubbových informací by se hra měla odehrávat po smrti Black Panthera T’Chally a hráč si vytvoří postavu jeho nástupce. Má se jednat o titul určený pro jednoho hráče zasazený do otevřeného světa. EA ale zatím nic neohlásila.

Kapitán Amerika a Black Panther

Vývojář : Skydance New Media

: Skydance New Media Vydavatel : Skydance Media

: Skydance Media Portfolio : -

: - Datum vydání: ?

Potvrzenou hru s Black Pantherem a Kapitánem Amerikou má na svědomí tým Skydance vedený veteránkou herního průmyslu Amy Hennig. Tu mají fanoušci zafixovanou především jako vedoucí autorku původní trilogie Uncharted. Předtím Hennig pracovala na pozapomenuté upírské sérii Legacy of Kain.

Od vydání Uncharted 3 v roce 2011 zkušenou vývojářku provází jedna nepříjemnost za druhou. Vývoj Uncharted 4 původně vedla ona, studio se však nakonec rozhodlo dát přednost jinému pojetí a ke kormidlu projektu se místo ní postavil autor The Last of Us Neil Druckmann. Hennig odešla do Visceral Games, kdy se vydavatel rozhodl chystanou hru z vesmíru Star Wars inspirovanou sérií Uncharted zaříznout i s celým studiem. Od té doby Hennig působí v týmu Skydance New Media, kde kromě nové marvelovky opět chystá vlastní Star Wars. Snad to tentokrát vyjde – autorka čeká na svou další velkou hru už dvanáct let.

Hra s licencí Marvelu od Skydance zatím nemá název, víme však, že se bude odehrávat za druhé světové války. Black Panther Azzuri (dědeček T’Chally z filmů) v nich spojí síly se zelenáčem Stevem Rogersem alias Kapitánem Amerikou. Dvojici superhrdinů budou doplňovat voják speciálních jednotek Gabriel Jones a wakandská špionka Nanali.

Na rozdíl od Gotham Knights nebo Suicide Squad půjde o čistě singleplayerový zážitek, snad spíš ve stylu Guardians of the Galaxy. Hennig ostatně o podobný typ hry usilovala už v době, kdy s Visceral Games pracovala na Star Wars pro EA. Promo obrázek láká na zasazení do Paříže za druhé světové války i návštěvu Wakandy.

O tom, že Skydance New Media pracují na marvelovce, jsme se dozvěděli v říjnu 2021, kratičké promo následovalo o rok později. Jelikož podobný typ her má obyčejně vývojový cyklus čtyři až pět let, na hru si budeme muset nejspíše ještě dlouho počkat.