Jak hodnotí ve světě – Star Wars: Squadrons

Zatímco čekáme, až k nám do redakce doputuje recenzní kopie očekávaných vesmírných bitev Star Wars: Squadrons, zahraniční novináři už se chlubí svými verdikty. A můžeme si zřejmě oddychnout, protože většina jich je spokojená. Aktuální průměr na Metacriticu se blíží 80 bodům, ale nedejme jen na čísla. Podívejme se, co k tomu zahraniční recenzenti i říkají.

„Star Wars: Squadrons je krásný, po technické stránce vynikající simulátor vesmírných bitev, který nabízí nový, dynamický pohled na vesmírné stíhání bez zbytečné monetizace, která běžně doprovází dnešní hry s dlouhodobým servisem. Až čas ukáže, zda má dostatečnou hloubku, ale dělá zatraceně dobrý první dojem. Pokud se chcete stát mistrným pilotem X-Wingu nebo zavzpomínat na časy DOSovských stíhaček, Star Wars: Squadrons je povinnost.“

„Star Wars: Squadrons vám dají úctyhodně velkou singleplayerovou kampaň, zábavný, ale omezený multiplayer a podporu VR pro všechny módy na PS4 a PC, a to vše za 40 dolarů. Kdyby tu bylo o něco víc map a jeden nebo dva módy navíc, bylo by to téměř bezchybné.“

„Singleplayer často selhává stejně jako porouchaný motivátor hyperpohonu, ale multiplayer neustále překvapuje a je sám o sobě hodný cenovky hry. Létání ve formaci s přáteli mi kouzlilo úsměv na tváři, i když právě panoval klid před bouří. A když začnou létat lasery, je multiplayer naprosto fascinující, otestuje hráčovy dovednosti a přinutí ho v kokpitu přemýšlet, přechytračit a vymanévrovat soupeře. Vzhledem k tomu, jak zábavné je pilotovat X-Wing či TIE Fighter, se k tomuto zážitku hodlám neustále vracet, i když EA nebude hru podporovat dalším obsahem. Je to prostě zábava, která je úplně jiná než většina dnešních kompetitivních her.“

„Squadrons je víc než jen sumou svých částí. Především dělá přesně to, co si zamanula – a dělá to moc dobře. Je to nejmenší konzolová Star Wars hra od EA, ale také jejich nejlepší. Pravda, bitvy flotil jsou trochu delší a někdy až apatické a někdo jistě zatouží po větším množství obsahu. Já osobně bych uvítal deathmatch s 20 a více hráči. Přesto je obtížné kritizovat tak sevřený, kompletní balíček. Tedy je naopak velice snadné ho doporučit.“

„Mise singleplayerové kampaně jsou požitkem pro oči a uši fanoušků Star Wars, tím spíš ve VR. Zábavné vesmírné souboje skvěle vyvažují přístupné arkádové ovládání s nuancemi simulačních systémů, což dává vzniknout v kombinaci s úchvatně detailními loděmi a kokpity tomu nejautentičtějšímu létání od dob legendárních her s X-Wingy a TIE Fightery od LucasArts z 90. let. Star Wars: Squadrons nakonec nedělá nic památného se svými okouzlujícími postavami a zajímavými znepřátelenými letkami, ale kampaň i přesto vypráví poutavý příběh ze Star Wars, který jsem si užil nehledě na kokpit, ve kterém jsem zrovna seděl.“

„Vy, kdož hladovíte po pořádné Star Wars hře s vesmírnými bitvami, vězte, že Star Wars: Squadrons jsou přesně tím, na co jste čekali. Jinak se připravte na hrbolatou, ale vzrušující jízdu.“

„Star Wars: Squadrons nabízejí osvěžující pohled na vesmírné bitvy v předaleké galaxii, které povznášejí účelný singleplayerový příběh. Ten je dobrým základem pro soustředěný multiplayerový zážitek.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Jednoduše řečeno, Star Wars: Squadrons je kompletní balíček. Pokud máte k dispozici konzoli, slušnou televizi a funkční gamepad, budete se náramně bavit. Pokud máte plyn, joystick a pedály, ještě víc si to užijete. A pokud si k tomu všemu můžete dovolit ještě VR, může se snadno stát, že už si nikdy nebudete chtít sundat headset z hlavy.“

zdroj: Electronic Arts