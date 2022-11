Zemřel dabér Kevin Conroy. Jeho hlas je neodmyslitelně spjatý s Batmanem

14. 11. 2022 13:49 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ve věku 66 let po prohraném boji s rakovinou zemřel dabér a herec Kevin Conroy, který se zapsal do historie a srdcí fanoušků zejména jako hlas Batmana. Konkrétně animovaného Batmana, kterého daboval už od roku 1992 ve všech možných seriálech a jejich spin-offech.

Tuto postavu si jednou dokonce i naživo zahrál v Crisis on Infinite Earths od televizní stanice The CW, kde se propojila univerza seriálů Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow a Legends of Tomorrow.

Conroy ale zanechal pořádnou stopu i ve videoherním průmyslu. Ochránce Gothamu nadaboval v arkhamské sérii od Rocksteady, v sérii Injustice a naposledy propůjčil svůj hlas herní postavě v letošním MultiVersus. V rámci her se ale zhostil i jiných rolí v titulech jako Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Jak & Daxter: The Precursor Legacy či Lords of EverQuest.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r — DC (@DCComics) November 11, 2022

„Zemřel náš milovaný hlas Batmana, Kevin Conroy. Nějakou dobu byl nemocný, ale k radosti všech svých fanoušků věnoval festivalům opravdu hodně času. Bude velmi chybět nejen kolegům, ale i zástupům fanoušků po celém světě,“ napsala na svůj Facebook Diane Pershing, dabérka animované Poison Ivy.

K jeho úmrtí se vyjádřilo celé DC i další dabér Mark Hamill, kterému připadla role Jokera: „Kevin byl dokonalý. Měl jsem ho rád jako bratra. Opravdu mu záleželo na lidech kolem sebe – jeho slušnost vyzařovala ze všeho, co dělal. Pokaždé, když jsem ho viděl nebo s ním mluvil, zvedla se mi nálada.“

Zatímco město Gotham nedávno přišlo o svého herního strážce v Gotham Knights, úplně celý svět nyní přišel o skutečného Batmana.