10 nejprodávanějších konzolí všech dob

19. 6. 2022 10:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Herní konzole již dávno nepředstavují výstřední zálibu pár nadšenců, ale stejně jako celý herní průmysl patří do zábavního mainstreamu. Jedná se ovšem o nesmírně široký termín, který může zahrnovat obrovské bedny pod televizí stejně jako zařízení, která se vám vejdou do kapsy. Pojďme se v dnešním článku podívat na desítku těch nejpopulárnějších.

Ještě než začneme, několik vysvětlivek k číslům, která v článku najdete. Údaj o životním cyklu uvádí, jak dlouho zařízení představovalo vlajkovou loď dané společnosti, tedy dobu, než na trh dorazil jeho nástupce. Jedná se o ilustrační údaj, z něhož lze porovnávat délky konzolových generací. V žádném případě to však neznamená, že by se stará konzole s nástupem nové přestala prodávat, jak je ostatně vidět na rostoucích počtech prodaných kusů PlayStationu 4.

U každé konzole najdete i přibližný údaj o počtu prodaných kusů, jak uvádí na svých stránkách Sony a Nintendo. Microsoft se změnou obchodní strategie v průběhu minulé generace přestal počty prodaných konzolí uvádět, proto je údaj týkající se prodaných kusů méně přesný: Vycházím z počtu odeslaných kusů.

Údaj o počtu odeslaných jednotek v závorce jsem v ostatních případech zmínil tam, kde rozdíl prodaných kusů není v rovině desetinných čísel. Platí to pouze pro platformy, které výrobce již přestal dodávat na trh.

Server VGChartz podle svého prohlášení získává údaje přímo od výrobců a vycházeli z nich i autoři Guinnessovy knihy rekordů. Všechny údaje v článku jsou s platností k 27. květnu 2022.

Pro zajímavost jsem u každého zařízení uvedl pět zásadních (ne nutně exkluzivních) her, které patří k symbolům dané éry. Je to spíš drobnost pro vaši představu a lepší historické zasazení, pamětihodných her vyšlo pro každou konzoli samozřejmě více.

10. místo: Super Nintendo Entertainment System (SNES)

zdroj: Foto: Nintendo

Prodeje: 49,10 milionu kusů

Životní cyklus: 1990–1996

SNES (v Japonsku nesoucí název Super Famicom) patří mezi nejoblíbenější herní konzole historie, o čemž svědčí i jeho prvenství v anketě britského časopisu Retro Gamer. 16-bitová konzole umožňovala díky pokročilejšímu hardwaru nejen kvalitnější audiovizuální zpracování, ale i sofistikovanější herní design. Vývojáři navíc dokázali hardwarová omezení často zajímavým způsobem obejít, kupříkladu Star Fox z roku 1993 se mohl díky šikovnosti tvůrců a čipu Super FX umístěném přímo v cartridgi pochlubit polygonální grafikou.

Prodeje SNES zásadně ovlivnil příchod konkurenční 16-bitové konzole Sega Mega Drive (v zámoří pojmenované Genesys), která na japonský trh dorazila o celé dva roky dříve. Její globální prodeje se podle VGChartz vyšplhaly na 29,54 milionu prodaných kusů. Víc než jednu konzoli si přitom tehdy koupil jen málokdo.

V Japonsku měl SNES jednoznačně navrch (17,17 milionu odeslaných SNES, 3,58 milionu odeslaných kusů Genesys), v Americe to bylo těsnější (22,88 milionu SNES, 16,98 milionu Genesys). Evropa si firmu reprezentovanou nejmenovaným modrým rychlíkem oblíbila (8,15 milionu SNES, 8,39 milionu Mega Drive).

Zajímavost: Díky čipu Super FX 2 si mohli majitelé SNES zahrát také slavný Doom. Úrovně této verze postrádaly textury podlahy a stropu, kvůli nutnosti osekat sprity nepřátel byly navíc obludy natočeny vždy čelem k hráči.

Zásadní hry: The Legend of Zelda: Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World, Super Castlevania IV, Chrono Trigger

9. místo: Xbox One

zdroj: Foto: Microsoft

Prodeje: 50,57 milionu kusů (odesláno)

Životní cyklus: 2013–2020

Navzdory neslavné úvodní reklamní kampani a plánům tehdejších šéfů xboxové divize se Xbox One dokázal protlačit mezi desítku nejúspěšnějších konzolí všech dob. Snaha o prodání konzole jakožto multimediálního zařízení pro celou rodinu včetně „nehráčů“ se nesetkala s pochopením stejně jako původní plány o nutném online připojení, s nímž firma bojovala proti bazarům a půjčování her. Microsoft brzy ustoupil i ohledně pohybového snímače Kinect, který původně obsahovalo každé balení konzole. Jak uvidíme dále, podobný přístup přitom není v zásadě špatný – jen se nesmí zapomínat, pro koho je konzole určena především.

Prakticky ze všech nemoudrých nápadů sešlo, divize pod vedením Phila Spencera očistila jméno značky, Xbox však v průběhu generace nedokázal najít odpověď na atraktivní first-party tituly konkurence od Sony. Z toho pramení nakupování zavedených studií a vydavatelů, které vidíme dodnes.

Xbox měl tradičně problém uchytit se na japonském trhu a Xbox One představuje zatím největší propadák. Podle magazínu Famitsu (via VGC) zde prodal pouhých 114 831 kusů konzole Xbox One. Pro srovnání: PS4 dosud dosáhla na 9,4 milionu a Switch na 24,84 milionu prodaných kusů. Počet prodaných jednotek Xboxu One na lokálním trhu mezitím stihl překonat i aktuální Xbox Series X/S se 142 024 prodanými jednotkami.

Zajímavost: Ne všichni na Kinect zanevřeli. Verze hry Just Dance 2022 na Xbox One toto zařízení stále podporuje.

Zásadní hry: Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2, Ori & Will of the Wisps, The Witcher 3: Wild Hunt, Gears 5

8. místo: Nintendo Entertainment System (NES)

zdroj: Foto: Nintendo

Prodeje: 61,91 milionu kusů

Životní cyklus: 1983–1990

V Japonsku je 8-bitová konzole NES známá pod názvem Famicom, což je složenina, která vznikla ze slovního spojení „Family Computer“. Vzhledem k rané éře jsou čísla prodaných konzolí NES velmi úctyhodná. Může za to především úspěch konzole v Japonsku (19,35 milionu odesláno) a ve Spojených státech (33,49 milionu), kde se prodala většina kusů. Evropa s 8,30 milionu odeslaných kusů představovala menší odbytiště.

Stejně jako další konzole této éry, také NES v mnohém připomínala tradiční arkády. Důkazem jsou i hry podporující světelnou pistoli Zapper, mezi nimiž si největší popularitu vysloužil slavný Duck Hunt. Nintendo si už v tehdejší době potrpělo na odvážné a výstřední herní příslušenství a řada z těchto kousků neměla téměř žádné reálné využití. Za připomenutí stojí například „akční“ ovladač PowerGlove anebo náhrada za kamaráda pro osamělé hráče: robůtek R.O.B.

Zajímavost: Největší hrou na NES byl Dragon Quest IV. Jeho velikost tehdy činila celý 1 MB.

Zásadní hry: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Final Fantasy, Castlevania, Mega Man 2

7. místo: Xbox 360

zdroj: Foto: Microsoft

Prodeje: 85,5 milionu kusů (odesláno 88,54 milionu)

Životní cyklus: 2005–2013

Xbox 360 v souboji s PlayStationem 3 zcela dominoval na domácí půdě. V Americe Microsoft odeslal 49,11 milionu kusů do obchodů, zatímco Sony „pouze“ 29,92 milionu jednotek PS3. V Japonsku je Xbox 360 dodnes nejúspěšnější konzolí od Microsoftu – podle aktuálních zdrojů z Famitsu zde prodal 1 616 128 kusů, což je však stále v porovnání s japonskými výrobci velmi malé číslo.

Microsoft dokázal mistrně využít zaváhání Sony, která se po úspěchu PS2 mylně domnívala, že jí trh navždy patří. Služba Xbox Live znamenala revoluci, on-line hraní a propojování s ostatními hráči bylo pro konzolisty neporovnatelně snazší a intuitivnější než kdy předtím.

Popularita konzole ve Spojených státech a éra konzolového multiplayeru přála střílečkám. Přesně tuto poptávku uměl Microsoft uspokojit. Halo bylo po obou svých předchozích dílech na vrcholu popularity a Gears of War s revolučním systémem krytí a kamerou trendy udávaly, místo aby je následovaly.

Zajímavost: Mezi silné konzolové exkluzivity poměrně dlouho patřila i značka Mass Effect. Ta se na PS3 podívala poprvé až se svým druhým dílem, navíc rok po vydání na Xboxu 360 a PC.

Zásadní hry: Gears of War, Halo 3, Mass Effect 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, Call of Duty 4: Modern Warfare

6. místo: PlayStation 3

zdroj: Foto: Sony

Prodeje: přes 87,4 milionu kusů (odesláno 91,52 milionu)

Životní cyklus: 2006–2013

PlayStation 3 se mohl stát pro Sony hotovou katastrofou. Konzole vybavená nechvalně proslulým CELL procesorem vyšla až rok po úspěšném Xboxu 360 a zaváděcí cena u nás činila 16 900 korun pro 60 GB verzi, což bylo výrazně víc než v případě Xboxu. Trvalo další rok, než společnost vydala levnější variantu s 40 GB. Mělo to však své opodstatnění. Podobně jako PS2 bodovala coby DVD přehrávač, PS3 byla pro zákazníky atraktivní jakožto přehrávač Blu-ray disků.

Sony však nezapomínala, pro koho je zařízení určeno primárně. Zatímco vývojáři nadávali, trucovali, trpěli a postupně se učili vytvářet hry pro specifickou architekturu nové konzole, ve studiích Sony vznikaly silné exkluzivity, které zlákaly tolik hráčů, že v součtu prodaných kusů konzolí PS3 nakonec těsně předehnala i Xbox 360 – především díky větší poptávce v Evropě a téměř desetinásobným tržbám v Japonsku.

Zajímavost: PS3 je zpětně kompatibilní s PS1, proto se jich jejich majitelé tak neradi zbavují. Rané várky konzolí PS3 byly navíc zpětně kompatibilní i s PS2, Sony však tuto funkcionalitu z dalších modelů vyjmula. Zda je vaše konzole kompatibilní s PS2 disky, poznáte podle toho, že se jedná o „tlustou“ variantu opatřenou čtyřmi USB porty. Plnou kompatibilitu mají sériové modely obsahující PS2 procesor Emotion Engine: CECHAxx, CECHBxx; omezenou (tedy emulovanou skrze CELL procesor) pak série CECHCxx a CECHExx.

Zásadní hry: The Last of Us,Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots, God of War 3, Uncharted 2: Among Thieves, Killzone 2

5. místo: Wii

zdroj: Foto: Nintendo

Prodeje: 101,63 milionu kusů

Životní cyklus: 2006–2012

Síla hardwaru rozhodně není tím, co rozhoduje generační bitvy. Oproti Xboxu 360 a PS3 nebylo Nintendo Wii zařízením na hraní her v HD. Někdy se tvrdí, že japonští vývojáři v této generaci trochu zaspali a nebyli si jistí, proč se pouštět do tvorby nákladných HD her, když největší poptávka v Japonsku tehdy vyžadovala spíš levnější SD tituly pro populární kapesní konzole PSP a především prodejní trhák Nintendo DS.

Nintendo s konzolí Wii proto necítilo zvláštní tlak oslnit silným hardwarem a rozhodlo se neopakovat situaci s GameCube, s níž společnost jistě čekala lepší výsledky. Místo toho, podobně jako v případě Nintenda DS, vsadilo na originalitu.

Pohybové ovládání z hraní učinilo čerstvý zážitek, působilo neuvěřitelně novátorsky a dokázalo zaujmout každého. Kromě známých klasik vznikly i zajímavé odnože jako Dead Space: Extraction anebo port Resident Evil 4, který mnozí pro jeho specifické ovládání vyzdvihovali jako tu nejlepší verzi. Wii Sports se stala fenoménem obýváků a nálepka konzole pro celou rodinu Nintendu, i díky jeho dosavadnímu portfoliu, padla jako ulitá.

Wii překonalo PS3 v Japonsku (12,77 milionu odeslaných jednotek) a Spojených státech (45,51 milionu), zatímco v Evropě s ním ve výsledku sehrálo velmi vyrovnanou partii (33,88 milionu)

Zajímavost: Pro konzoli vznikly i exkluzivní tituly, na nichž s EA spolupracoval Steven Spielberg. Kdo očekával Medal of Honor, byl zklamaný, Boom Box a Boom Box Smash Party jsou však přesto velmi chytlavé puzzle hry chytře využívající fyziku.

Zásadní hry: Wii Sports, Super Mario Galaxy, Metroid Prime Trilogy, Xenoblade Chronicles, The Legend of Zelda: Skyward Sword

4. místo: PlayStation

zdroj: Foto: Sony

Prodeje: přes 102,4 milionu kusů

Životní cyklus: 1994–2000

Sony vtrhla na videoherní trh s velkým sebevědomím. 32-bitová konzole označovaná zkratkou PSX, do níž hráči vkládali černá CD, toho uměla hodně. Kromě nové vlny akčních her ve 3D měli herní nadšenci zajištěný i přísun titulů ze staré školy.

Také PSX měla své příslušenství, od „povinné“ paměťové karty přes Multi-tapy umožňující hraní až v 8 lidech po značkovou myš, která se hodila k hraní portů jako Red Alert, Dune 2000, Broken Sword, Quake 2 nebo kolejnicových stříleček. Zlatou éru zažívala společnost Namco, jejíž světelné pistole G-Con anebo ovladač Namco Arcade Stick dávaly nejvíce vzpomenout na arkádové kořeny videoher.

S příchodem 3D se vývojáři začali více inspirovat filmovou tvorbou a jejími technikami. Zásadní posun tkvěl v tom, jak efektivně příběhové hry dokázaly zahrát na emoce. Pro Sony to byla klíčová součást strategie do budoucna, na kterou hodlala sázet znovu a znovu.

Co se prodejů týče, PlayStation se stal globálním hitem v měřítku, v jakém se to žádnému jeho předchůdci nepovedlo. Prodeje PSX překonaly dosavadní čísla ve všech důležitých regionech. Herní odvětví se posunulo směrem k mainstreamu.

Zajímavost: Vedle klasického modelu existovala ještě černá varianta konzole s názvem Net Yaroze. Ta fungovala jako vývojářský kit pro veřejnost. V Evropě se jí prodalo kolem 1000 kusů a vzniklo několik indie her, které umisťoval na své demo disky britský PlayStation Magazine.

Zásadní hry: Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil, Gran Turismo, Tekken 3

3. místo: Nintendo Switch

zdroj: Foto: Nintendo

Prodeje: 107,65 milionu kusů

Životní cyklus: 2017–?

Nintendo Switch není třeba dlouze představovat. Po průšvihu jménem Wii U (13,56 milionu prodaných kusů) dotáhla firma koncept hybridní konzole tentokrát už do konce. Switch přitom nenahradil pouze Wii U, ale i kapesní 3DS, což věci ještě více zjednodušilo.

Už teď je takřka jisté, že Switch v počtu prodaných kusů předežene PS4, a pokud svoji konzoli Nintendo nechá na trhu dostatečně dlouho, není bez šancí stát se novou jedničkou. Prezident společnosti Šintaro Furukawa na konci minulého roku zmínil, že se Switch nachází v polovině svého životního cyklu, máme-li jeho výrok brát doslova, může se tedy stát i nejdéle „žijící“ herní konzolí. Mezi připravované tituly patří kupříkladu pokračování Zeldy, Metroid Prime 4 anebo Bayonetta 3.

Zajímavost: I po vydání OLED verze kupuje většina zákazníků nejčastěji standardní verzi Switche, Lite je v popularitě až třetí.

Zásadní hry: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons

2. místo: PlayStation 4

zdroj: Foto: Sony

Prodeje: přes 117 milionů kusů

Životní cyklus: 2013–2020

Počáteční úspěch PlayStationu 4 je neodmyslitelně spjatý s důvody, které pokazily start Xboxu One, velkou roli však zároveň hrál návrat zákaznické důvěry a lákavé exkluzivity v průběhu cyklu PS3 v čele s The Last of Us, s níž Sony generaci uzavírala. Také arogance, s kterou firma přehlížela námitky vývojářů zděšených architekturou PS3, se už neměla opakovat.

Éra PlayStationu 4 se opět nesla ve znamení pravidelně vydávaných exkluzivit s důrazem na špičkové technické zpracování, vyladěnou hratelností, vtahujícím světem a poutavým příběhem. Na druhou stranu, po zpětné kompatibilitě se jen zaprášilo.

Prodeje PS4 po předchozím zaškobrtnutí představovaly opět spanilou jízdu, které navíc v první polovině životního cyklu konzole hrála do karet i pohroma jménem Wii U u Nintenda. V Evropě si podle VGchartz konzole udržuje výrazný náskok před Switchem (48,74 milionu proti 28,30 milionu), ve Spojených státech ji Switch už předehnal (38,69 milionu PS4 oproti 39,49 milionu Switchů), v Japonsku je situace jasná (9,40 milionu PS4 ku 24,84 milionu Switchů).

Zajímavost: Sony očekává, že PS4 bude podporovat až do roku 2025.

Zásadní hry: God of War, The Last of Us: Part II, Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima, Bloodborne

1. místo: PlayStation 2

zdroj: Foto: Sony

Prodeje: Přes 155 milionů kusů (odesláno 157,68 milionu)

Životní cyklus: 2000–2006

Masivní úspěch PS2 lze přičítat řadě faktorů. Druhý PlayStation se samozřejmě nesl na křídlech fenoménu, kterým byla PSX, s níž měla také řada modelů PS2 zpětnou kompatibilitu. Sony se jakožto nová jednička na trhu těšila neochvějné podpoře vývojářů. Hlad po DVD přehrávačích navíc zapříčinil skutečnost, že si lidé konzoli hojně kupovali jakožto multimediální zařízení.

Sony pokračovala ve své strategii osvědčené v generaci PSX a její reklamní kampaň kolem architektury nové konzole s procesorem pojmenovaným „Emotion Engine“ dobře znala natěšené publikum. Řada zavedených značek na PS2 vyrostla do krásy, zároveň však přišly nové, stejně tak silné – God of War, Jak & Daxter, Ratchet & Clank a další.

Tehdejší konkurence v podobě prvního Xboxu (24,65 milionu odesláno) a GameCube (21,74 milionu odesláno) měla v zásobě vlastní trumfy: Xbox lákal na první dva díly přelomové série Halo a konzolovou exkluzivitu PC hitu Star Wars: Knights of the Old Republic, GameCube pak na Metroid Prime, první Animal Crossing anebo Paper Mario: Thousand Year Door.

Nic z toho však nestačilo. Switch možná čerstvě předstihl PS2 v Japonsku (23,18 milionu odeslaných PS2 oproti 24,84 milionu prodaných Switchů), druhý PlayStation však zůstává nejpopulárnější domácí konzolí jak v Evropě (55,28 milionu odesláno), tak v Americe (53,65 milionu odesláno).

Zajímavost: Na PS2 vyšel i port strategické hry Age of Empires II: Age of Kings.

Zásadní hry: GTA: San Andreas, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Final Fantasy X, Silent Hill 2, Shadow of the Colossus