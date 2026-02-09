Nejčtenější články týdne – První desítka

V samém popředí zájmu za minulý týden stála třetí část série Nioh, naše první desítka v recenzi Mewgenics nebo třeba novinky o budoucnosti MindsEye a minulosti Kingdom Come 2. Neopomínáme ani na úspěch druhé řady seriálového Falloutu, nálezy ve světě Nintenda nebo příchod seriálového zpracování Baldur's Gate. Přestože naše rubrika pro přehlížené tituly pod názvem Pod radarem drží místo spíše v zákulisí zájmu, představené perly tam nesmí uniknout pozornosti.
Nejčtenější články týdne
Jedna z nejhorších her loňska odmítá zemřít. Vydává updaty a plánuje rozšíření i multiplayer
Druhá šance pro MindsEye?
Rok s Kingdom Come: Deliverance 2. Přes 5 milionů zabitých v opilosti a další statistiky
Jindrovi králíčci
Mewgenics – recenze masivního taktického RPG s křížením koček
Incestní koťata, do útoku!
Nioh 3 – recenze pokračování samurajské soulsovky
Nejlepší díl trilogie?
Jak hodnotíme druhou řadu seriálového Falloutu?
Retrofuturistický lunapark
Redakce doporučuje
Nintendo Partner Direct: Na Switch 2 míří Fallout 4, Indy či vylepšený Hollow Knight
Herní nálož pro hybridní konzoli
Baldur’s Gate III míří na HBO. Seriál povede tvůrce The Last of Us a Černobylu
Nečekané, ale milé zprávy
Nioh 3 – tipy a triky, jak se postavit démonům v historickém Japonsku
Deset rad nejen do začátku
Pod radarem: Spousta budovatelských strategií, novinka od tvůrců Prison Architect i lov monster
Nebo si zahrajte na upíry
Jak dobře znáte Fallout? Otestujte své postapo znalosti v našem kvízu
Jak se vyznáte ve slavných RPG?
Videa
zdroj:Perun Creative
zdroj:PlayStation
zdroj:Saber Interactive