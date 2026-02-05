Jak hodnotíme druhou řadu seriálového Falloutu?

Druhá řada seriálového Falloutu už je kompletní a v redakci se shodujeme minimálně na jedné věci: Pokračování je ambicióznější, dražší a seběvědomější, což ale zároveň odhaluje slabiny celého projektu. Návrat do světa plného ikonických lokací, fanservisu a charismatických postav nás baví, zároveň ale narážíme i na natahování děje a hromadění hrozeb, které se odsouvají na „někdy příště“. Jak se nám tedy druhá série Falloutu líbila? Pozor, text obsahuje spoilery ke všem osmi epizodám druhé řady.
Šárka Tmějová
Jak mě naprostá většina druhé série Falloutu bavila, snad s výjimkou hodně výplňové šesté epizody, tak mě její finále dost zklamalo. Ještě bych showrunnerům snadno prominula, kolik příběhových linek otevřeli (včetně Super Mutanta s napojením na Enklávu, ke kterému se už nikdo ani zmínkou nevrátil…), aniž by jakoukoliv zavřeli, vzhledem k tomu, že seriál počítá s pěti až šesti řadami. Vyloženě mě ale vytáčí, jak jsou v postapokalyptickém světě všichni vždycky ve správnou chvíli na správném místě.
Ghúl přispěchá Lucy v ohromném podzemním bunkru na pomoc v posledních sekundách. Doposud naprosto rozprášená jednotka NCR se zmobilizuje a doputuje do New Vegas přesně v momentu, kdy Maxův boj proti Deathclawům vypadá bezvýchodně. Radioaktivní švábi vyhladí skoro celé záložní osazenstvo Vaultu, s výjimkou Norma a jedné jediné dívky, která na něj předtím byla milá. Buď mají všichni zčistajasna Luck 10, nebo je tady nějak moc šťastných náhod najednou.
A to ještě pominu fakt, že má Ghúl ohromnou radost z toho, že jeho rodina zřejmě žije, skoro jako by seriál nezačínal scénou, kde je během dopadu bomb se svou dcerou. Jak ji na koni během čtvrt hodiny zvládl dopravit do Vaultu desítky kilometrů daleko? No nic. Vzhůru do Colorada!
Podivně otevřený a s logickými dírami zůstal i osud pana House. Respektuju, že si s dějem New Vegas v Bethesdě úplně nevytřeli zadek, čekala jsem výrazně horší pojetí, ale na to, kolik času mu druhá série věnovala, zůstává i jeho linka bez uspokojivého (nebo aspoň pochopitelného) vyvrcholení. V podstatě celá řada tak nakonec působí jako výplň - po prvním díle jsem napjatě vyhlížela válku Bratrstva s Commonwealthem, ke které se ale i po konci série pořád jenom schyluje.
Ne že by mě vyloženě nebavily příběhové linky ústřední trojice. Jen je mezi nimi zkrátka někdo, komu nejde nefandit. Ghúl má jednak největší prostor, ale hlavně nabízí to, co mě na seriálu od začátku baví nejvíc: Návraty do předválečného světa. Právě tyhle pasáže, od mise na Aljašce přes léčku v hotelovém pokoji až po jeho interakce s naivní kongresmankou nebo zradu na letišti považuju za nejsilnější momenty celé série. Vzhledem k hereckému výkonu Waltona Gogginse i vazbám na House, Enklávu i Vault-Tec seriál je Ghúl zkrátka pořád tou hlavní postavou.
Maximův útek z Bratrstva a jeho postupná proměna v jakousi naději pro New Vegas funguje překvapivě dobře. Scéna, kdy v brnění NCR míjí malého kluka, je roztomilým odkazem na jeho vlastní minulost a doufám, že mu napodruhé tenhle přerod už opravdu vyjde.
Ani linka s Lucy a jejím otcem, který chce zase jednou všechny zachránit, není špatná. Obzvlášť musím docenit, že Kyle MacLachlan už podruhé skončil jako Dougie Jones. Ale vážně, s hodně netradičním vztahem otce a dcery si scenáristi poradili moc dobře a ve scéně, kde Lucy Hanka připoutá k troubě, jsem jí skoro uvěřila, že půjde „polepšovat“ pustinu spolu s ním. A že to možná měla udělat, protože návrat NCR a Caesarovy legie (vyslovováno Kaisar) značí, že i New Vegas čeká další velká válka. A jak víme, ta se nikdy nemění…
Jakub Malchárek
Druhá série Falloutu je podle mě dobrá, místy skvělá, občas horší. Jako celek mi asi nejvíce vadí to, co už zmínila Šárka – hlemýždí tempo příběhu, který má nějaké pořádné vyústění pouze v dějové lince Lucy.
Chápu snahu rozehrát několik příběhů, které budou dotahovány postupně v následných sériích, jenže kvůli tomu druhá řada působí ještě více jako vata, se kterou si scenáristé tak nějak neví rady. Úplně nejvíc mě to tahá za oči i uši u Caesarovy, pardon Kaisarovy Legie, která je směšnou sbírkou neschopných nekňubů. Jejich dlouhotrvající mocenské rozepře se vyřeší jen tak jakoby mimochodem a místo skutečně brutální hrozby pro celou Mohave je tady akorát banda římských cosplayerů, kteří to trochu přehnali s Buffoutem. Velká škoda.
Nedotažená je taky linka Bratrstva oceli. Z potitulkové scény posledního dílu máme náznak velkého fanservisu, který se snad v další řadě ukáže, nicméně slibovaná občanská válka, která má pohltit de facto celou postapo Ameriku, je většinu seriálu u ledu a nikam se neposune.
Scenáristé místo uspokojivých rozuzlení pořád přicházejí s novým a novým superohrožením. Už se neřeší studená fúze, ale mikročipy ovládající mysl. Už není problém Vaul-Tec, ale Robert House, moment, tak ne, problém je Enkláva! Stupňování ultimátní hrozby působí hlavně únavně.
I přesto ale Fallout řadím k těm lepším herním adaptacím jako například The Last of Us a paradoxně s obtížnou druhou řadou přicházejí i podobné problémy. Rozhodně se mi ale líbila estetika, kulisy a kostýmy (většina, na krabicový power armor jsem si spíše zvykl). Spousta pomrknutí a věrně zpracovaných lokací z New Vegas i pár významných štulců pro fanoušky prvních dvou Falloutů mi udělaly radost. Celkově seriál pořád působí jako dílo lidí, kteří Fallouty skutečně hráli, a to se počítá!
Herecké výkony jsou skvělé. Vyvrcholení příběhu Lucy a jejího otce bylo velmi dojemné, Ghúl je parádní antagonista, který se nebojí sebevětších sviňáren. Z hlavního tria mi přišla nejslabší linka s Maximusem. Na druhé straně v momentě, kdy se k němu připojí ghúlovějící Thadeus, jsme dostali alespoň pár vtipných momentů.
Kolem a kolem z druhé řady Falloutu určitě nejsem zklamaný. Pořád jde o velmi kvalitní adaptaci, byť se po úspěchu první řady trochu ztrácí ve vlastní megalomanii. Nic z toho mě ale v žádném případě ani nenapadlo chystanou třetí sérii vynechat.
Aleš Smutný
Budu se asi opakovat z dojmů z loňska. Seriálový Fallout mám rád. Docela. Platí to i u druhé řady, což nejspíš poukazuje na fakt, že kvalita neklesá a cílová skupina je spokojená. Na druhou stranu ale musím říct, že kdybych na druhou řadu nekoukl kvůli napsání dojmů do tohoto článku, nejspíš bych ji postupně sledoval někdy do srpna. Jak říkám. Mám tenhle seriál rád. Docela. Ale rozhodně ho pořád nemiluji.
Tím nejlepším pořád zůstává duo Ella Purnell – Walton Goggins. Nejen, že oba herci za sebou nechávají většinu ansámblu za sebou v prachu scénáře, snad s výjimkou Kylea MacLachlana, který to má ale v téhle řadě ještě těžší (kolik toho můžete odehrát ve scéně, kdy vám jen opakovaně vybuchují myši do obličeje?). Epizodičnost rolí a náhodných NPC (pardon, vedlejších postav) nepomáhá ani hercům, ani koherenci scénáře. Zatímco idealismus Lucy a cynismus Ghoula funguje jako dobrá třecí plocha a oba herci mají s čím pracovat, výkřiky v podobě camea Kumaila Nanjianiho připomínají křeče Hry o trůny, kdy nám zazpíval Ed Sheeran…
Moje největší kritika ovšem patří tomu, co na „nových“ Falloutech nemám rád už pěknou řádku let. Stále silněji se odklání od brutální vize postapokalyptické Ameriky a nahrazují vše dětinskou karikaturou Todda Howarda, který nikdy nedokázal říct dost a proměnil RPG svět v retrofuturistický lunapark. Ano, jsem starý muž, který křičí na mraky, ale proboha, proč se musí každý pokus o serióznější drama změnit v absurdní fórek?
Nejvíc tím trpí linka Bratrstva oceli, kde by se teoreticky dalo mluvit o vážnějších tónech. Dokonce i tradičně toporný Aaron Moten se snaží hrát, co mu síly stačí. Ale de facto každou scénu, která by mohla nést vážnější tón, musí scenáristé a režiséři křečovitě procpat fórky. Po čase to začne být únavné jako malé dítě, které vidí, že se vám líbil jeho vtip, a tak ho opakuje dokola každých pět minut.
Což prostě platí pro celý seriálový Fallout, který na mě působí jako jízda na horské dráze. Chvíli nahoru, chvíli dolů. A to, že tvůrci rozjíždí nové a nové a nové příběhové linie opravdu nenahrává tomu, aby bylo celé vyprávění nějak dramaturgicky sevřenější. Ale stejně musím říct, že mám ten seriál rád. Docela. Ale zahrál bych si pořádný Fallout, konečně… Takže můžu buď čekat na remaster New Vegas, nebo nainstaluju Wasteland 3.