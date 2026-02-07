Pod radarem: Spousta budovatelských strategií, novinka od tvůrců Prison Architect i lov monster

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
The Last Starship – Budování vesmírné lodi od tvůrců Prison Architect
Studio Introversion Software se navždy zapsalo do herní historie díky přelomové budovatelsko-manažerské strategii Prison Architect, v níž jste si budovali vlastní vězení a starali se o trestance i o obecný pořádek. Druhý díl je už dávno v rukou jiného studia, ale Introversion nezaniklo – pracovalo na své další hře The Last Starship, která právě opustila vody předběžného přístupu.
Místo vězení tu budujete vlastní vesmírnou loď v procedurálně generovaném vesmíru. Její podoba je čistě ve vašich rukách, stejně jako vaše zaměření. Můžete se stát lovci vesmírných pirátů a „potápět“ vesmírné lodě s pomocí svých laserových kanónů. Stejně tak je tu prostor pro těžební zaměstnání nebo si přepravní společnost.
Vesmír je plný příběhů a tajemství, možností k vlastnímu obohacení a vylepšení. Do toho všeho samozřejmě musíte zajistit dostatečný výkon vašeho plavidla, rozvody elektřiny, podpory života a tak podobně. Vydáním plné hry to navíc nekončí, tvůrci jsou odhodlaní hru dále vylepšovat a rozšiřovat na základě zpětné vazby hráčů.
Steam – 485 korun
Demo k dispozici
YAPYAP – Vyblbněte se v kooperativním magickém chaosu
Potřebujete upustit páru? Na chvíli vůbec nemyslet a jen se bavit? A preferujete tak konat s přáteli? YAPYAP vás může hrát až šest a nejde tu o nic jiného než využít magii k rozpoutání naprostého chaosu.
Svým vlastním čarodějným pánem jste uvržení do věže konkurenčního černokněžníka, kterému máte pořádně okořenit život. Rozmlácením nábytku to začíná, ucpáním toalety pokračuje a pomočením koberce končí.
Používáte kouzla pro levitaci, vrhání věcí, přeměňování prvků v ryby, je tu klonování, teleportování, převlékání… A to nejlepší? Kouzla sami skutečně vyvoláváte, tedy vyloženě vyslovujete zaklínadla do mikrofonu.
Steam – 235 korun
Folklore Hunter – Lovcem monster ve stylu Huntu, ale v moderním prostředí
Pamatujete ještě na fajnovou střílečku Hunt: Showdown, kde jste soupeřili s ostatními hráči při lovu děsivých monster? Tak novinka Folklore Hunter k ní nemá daleko a liší se primárně ve dvou věcech – jedná se o moderní svět s jeho vymoženostmi a hrajete buď sami, nebo kooperujete.
Hra si pro vás nachystala trojici nadpřirozených bytostí k ulovení, kdy každá vyžaduje pečlivou přípravu. Prozkoumáváte prostředí, čtete z map, pídíte se po stopách a využíváte například pasti na medvědy nebo návnady.
Nejzajímavěji ale zní možnost kamkoliv umístit fotopast, která vám umožní pozorovat cíl z bezpečí základny, kde se zároveň vylepšujete. Ve hře nechybí zásoba náhodných zakázek pro prohloubení znovuhratelnosti a hra v multiplayeru údajně pojme libovolné množství přátel. Každému, kdo má pro strach uděláno, přeji úspěšný lov!
Steam – 425 korun
City Tales – Medieval Era – Další poklidné budování malebného království
Poklidného budování není nikdy dost! A City Tales – Medieval Era ho mají zjevně na rozdávání. Svoje království si vytváříte vlastním tempem a dle libosti odmazáváte výzvy, které se před vámi objevují.
Ty přirozeně vycházejí z potřeb vašich obyvatel, ale je jen na vás, zda jim vyhovíte a postavíte hospodu, nebo spíš kostel. Jednotlivé čtvrti se podle vašich rozhodnutí organicky rozvinou.
Do toho ještě promlouvají postavy, které vám zadávají vlastní mise, vypráví svůj příběh a poskytují vám speciální schopnosti. Hra vypadá opravdu kouzelně, za což vděčí i systému nepravidelných čtvrtí, kde baráčky vyrůstají nahodile a ne uniformně.
Steam – 600 korun
Demo k dispozici
Fear the Timeloop – Survival horor s patnáctiminutovou smyčkou
V průběhu vyšetřování sériového vraha se vám stane něco nevysvětlitelného. Probudíte se v jakémsi nemocničním zařízení s tak vážným zraněním, že vám zbývá pouhých 15 minut života. Během nich máte tak akorát čas prozkoumat přilehlé místnosti a pokusit se přijít na to, co se tady u všech svatých děje.
Najdete pár střípků příběhu, možná dokonce i šerifku Rose Watters, která je ale stejně zmatená jako vy. Umřete, ale zase se probudíte. S každými dalšími patnácti minutami se dozvídáte zase trochu víc a dáváte si celý případ dohromady.
A jako by nestačilo, že za patnáct minut vydechnete naposled (když pomineme, že se pak zase probudíte na lůžku…), tak po vás ještě půjdou děsivá monstra, kterým se zdá i těch 15 minut vaší existence nějak moc.
Steam – 340 korun
Feastopia – Odlehčené Against the Storm plné jídla
Against the Storm je fantastický průkopník v prolnutí budovatelských strategií a roguelite systémů, který kupodivu nezplodil nijak závratné množství následovníků. Feastopia to dělá jen částečně – je to také budovatelská hra, rovněž s roguelite prvky, ale rozhodně nejde do takové hloubky. Což může být pro někoho nespornou výhodou.
A pak i to téma. Zatímco Against the Storm je temné fantasy, kde snad neustále prší a pořád řešíte hladomor, ve Feastopii je naopak vše velice barevné a jídla máte přehršel. Ono to totiž o jídle je především.
Jídlo tu vaříte na základě receptů pro nenažraného boha vylíhnutého z vejce, s nímž jste uzavřeli smlouvu. Můžete tu žít, dokud má plný břich. Takže se pídíte po receptech a surovinách v okolních zemích, zatímco doma budujete výrobní řetězce, na jejichž koncích jsou lahodné pokrmy.
Musím říct, že je poměrně těžké psát o takové hře mezi obědem a večeří, asi si skočím pro nějaký mls na dopsání zbylých řádků…
Steam – 335 korun
Vampires: Bloodlord Rising – V podstatě V Rising z pohledu třetí osoby
Je těžké o hře Vampires: Bloodlord Rising napsat vlastně cokoliv jiného než o dva roky starém hitu V Rising. Až na pohled, který je v novince ze třetí osoby místo z ptačího pohledu, jde prakticky o stejnou hru.
Jste upír, máte ruinu svého vlastního hradu a v něm jádro, které je potřeba krmit krví. Polovinu času trávíte budováním svého hradu, druhou polovinu průzkumem gotického otevřeného světa, kde se to jen hemží bytostmi k vysátí.
Vylepšujete vlastní dovednosti, měníte se v netopýra, zaměstnáváte služebníky, kteří pro vás obstarávají výrobu, lov, budování i obranu. A stejně jako v případě V Rising nechybí kooperace až čtyř hráčů. Je ale změna pohledu a zasazení dostatečnou odchylkou?
Steam – 485
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců
Calyx – Budovatelská realtimová strategie s rostlinnou hrozbou
Jakožto šéf důlní společnosti je vaší povinností těžit nejrůznější suroviny na zdánlivě neživé planetě a posílat je svému zaměstnavateli na orbitu. Vaše činnost ale narazí na odpor v podobě titulní rostlinné hrozby – zdejší fauna se neustále snaží pohltit povrch planety a vaše přítomnost ji rozhodně nezastaví.
Zatímco si tedy budujete vlastní základnu, musíte odrážet útoky rostlin. Proto stavíte nejrůznější obranná zařízení, ale stejně tak povoláváte tanky s plamenomety. Musíte si dát pozor, aby vaše základna měla dost energie a výzkumná centra neustále jela na plné obrátky, aby se nikdy nezastavila kolečka odemykání nových vynálezů.
Už v předběžném přístupu hra láká na kampaň o 16 mapách s pěti druhy Calyxů a pěti obtížnostmi, přičemž nechybí ani možnost zahrát si jen tak na jedné mapě s nastavením výchozích pravidel. Plná hra jednoduše slibuje více prostředí, jednotek, nepřátel a podobně.
Steam – 600 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců