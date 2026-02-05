Jedna z nejhorších her loňska odmítá zemřít. Vydává updaty a plánuje rozšíření i multiplayer
5. 2. 2026

Městská akce MindsEye patří k vůbec nejhorším hrám loňského roku. Nízká čísla hráčů, tvrdá kritika, propouštění ve studiu a ticho ze strany vývojářů vytvořily obraz projektu, který je v podstatě odepsaný. Přesto se studio Build a Rocket Boy nevzdává a teď přichází s tím, co samo označuje za dosud největší aktualizaci po vydání a k tomu navíc slibuje letos ještě rozšíření.

Místo pohřbu a zapomnění přichází další kapitola. Studio nyní vydalo aktualizaci, kterou označuje za klíčový moment pro budoucnost hry. Podle vývojářů má jít o update, který konečně naplňuje jejich původní představu kvality a zároveň připravuje půdu pro další obsah. Tím ale ambice nekončí. Build a Rocket Boy zároveň potvrdilo, že v průběhu letošního roku plánuje vydat expanzi, která má přinést nový endgame obsah, rozšířený průzkum herního světa a dokonce i multiplayerový režim.

MindsEye
Novinky
Konspirační teorie pokračují. Za neúspěch MindsEye prý může sabotáž

Zní to skoro jako plán pro hru, která má před sebou světlou budoucnost, ne pro titul, který většina hráčů dávno odepsala. I teď část komunity zpochybňuje, jak zásadní nový update ve skutečnosti je. Když prolétneme patch notes, tak zjistíme, že jde často o prvky, které ve hře měly být od začátku. Nakolik hráče vytrhne „extra navigace misemi“ a „klesání dronu přemapováno na ctrl místo na shift“ anebo „lepší efekty krve“? Vylepšené by měly být také animace pohybu a zásadního balancu se dočkají některé mise.

Je ale nutné říct, že hodnocení na Steamu se v poslední době zlepšilo. Šlo by MindsEye teoreticky ještě zachránit, i když jej podle SteamDB hraje v danou chvíli jen několik desítek lidí?

Build a Rocket Boy tak pokračuje v boji o hru, kterou většina hráčů už dávno opustila. MindsEye možná dostává druhou šanci, otázkou ale zůstává, jestli tu ještě vůbec je někdo, kdo by ji chtěl využít. Pokud byste na vlasntí kůži chtěli vyzkoušet, jestli MindsEye skutečně patří k tomu nejhoršímu z loňského roku, je hra na Steamu do 15. února v 50% slevě.

Nejnovější články