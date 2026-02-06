Baldur’s Gate III míří na HBO. Seriál povede tvůrce The Last of Us a Černobylu

To se nám nálož filmových/seriálových adaptací ale hezky rozrůstá. Po Falloutu, God of War či The Last of Us se chystá další velký projekt a snad i ohromná radost pro milovníky a milovnice fantasy nebo jednoho z nejlepších cRPG posledních let – Baldur's Gate III.
O přípravách seriálového Baldur's Gate exkluzivně informoval web Deadline, který rovnou uvedl, že u jeho kormidla bude stát jeden z nejlepších tvůrců aktuálního seriálového rybníčku: Craig Mazin. Showrunner úspěšné adaptace The Last of Us nebo minisérie Černobyl je údajně velkým fanouškem předlohy i celého světa Dungeons & Dragons. Práce na seriálu má být jeho splněným snem.
Možná i proto se na rozdíl od ostatních podobných adaptací hodlá vydat neprobádanou cestou. Místo převyprávění známých událostí naváže na konec Baldur's Gate III, kde se staré známé postavy doplněné novými musí popasovat s důsledky událostí ze třetího dílu.
„Poté, co jsem strávil téměř 1 000 hodin v neuvěřitelném světě Baldur's Gate III je pro mě splněným snem, že mohu pokračovat v příběhu, který vytvořili Lariani a Wizards of the Coast. Jsem oddaným fanouškem D&D a brilantního způsobu, jakým ho Swen Vincke a jeho tým adaptovali. Nemůžu se dočkat, až pomůžu oživit svět a všechny jeho neuvěřitelné postavy s co největším respektem a láskou,“ slibuje Mazin.
Vzhledem k tomu, že seriál nebude zatěžkaný přímou adaptační osou, mají tvůrci volnou ruku ve vyprávění příběhů. Nejsou ohraničení hrami, takže zde existuje potenciál hned na několik sérií a nebude se muset končit po třetí, jak se aktuálně spekuluje u The Last of Us. Hlavním zdrojovým materiálem bude právě Baldur's Gate III, ale Mazin chce brát i z předchozích dvou her a ostatních reálií D&D.
Cesta projektu sice teprve začíná, ale už teď má Mazin v plánu oslovit dabérský ansámbl z videohry s plány, jak by se do projektu mohl zapojit. Zároveň celý seriál koncipuje tak, aby mohl koexistovat s dříve oznámeným seriálem The Forgotten Realms, který vzniká pro Netflix pod záštitou Shawna Levyho.
Vzhledem k tvůrci je logické, že seriál Baldur's Gate vzniká pro HBO. Mazin se zhostí role showrunnera, tedy tvorby, scénáře a produkce. Záda mu budou krýt Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor a zástupce Hasbra Gabriel Marano v roli výkonných producentů. O věrnost světu se postará bývalý vedoucí příběhového pozadí Dungeons & Dragons Chris Perkins v roli konzultanta.