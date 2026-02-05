Nintendo Partner Direct: Na Switch 2 míří Fallout 4, Indy či vylepšený Hollow Knight
5. 2. 2026 16:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Nintendo se v dnešní Partner Showcase na půl hodiny zcela vzdalo vlastních značek a přenechalo prostor třetím stranám. Očekávané Duskbloods od FromSoftware jsme sice neviděli, přesto na Switch 2 míří poměrně slušná nadílka her. Nechybí mezi nimi velké série, pár překvapení ani několik specifických japonských podivností. Co všechno bylo dnes k vidění?

Orbitals

Anime akce Orbitals od studia Shapefarm, která fanoušky osmdesátkového anime zaujala už při vydání, zpřesnila časové okno vydání: Exkluzivně na Switch 2 dorazí letos v létě. Sází na oldschool stylizaci, týmovou spolupráci a výrazný anime vizuál, který si od oznámení našel poměrně oddanou fanouškovskou základnu. Podobně jako hry od studia Hazelight půjde odehrát pouze ve dvou na sdílené obrazovce.

zdroj: Shapefarm

Paranormasight: The Mermaid’s Curse

Detektivní adventura Paranormasight si v novém díle vezme na paškál mořské panny a lovce perel. Hlavní zápletka se točí kolem podivného nálezu, kdy potápěč narazí pod hladinou na vlastní kopii. Čeká vás vyšetřování, dialogy i průzkum pod vodou.

Datum vydání: 19. února 2026

Tokyo Scramble

Velmi zvláštní kombinace stealth akce, survivalu a dinosaurů zasazená do podzemního Tokia. Tokyo Scramble sází na plížení z pohledu třetí osoby, kde jedno odhalení znamená okamžitou smrt. Zajímavostí na Switchi je využití funkce GameShare, kdy si hráči mohou rozdělit ovládání. Vychází exkluzivně na Switch 2.

Datum vydání: 11. února 2026

Valheim

Vikinský survival hit Valheim konečně míří na konzole Nintenda. Dorazí na Switch i Switch 2 letos v létě a nabídne online kooperaci až pro deset hráčů, stavění, crafting i průzkum procedurálně generovaného světa.

zdroj: Iron Gate Studio

Hollow Knight – Switch 2 upgrade

Původní Hollow Knight dostal nečekaný upgrade pro Switch 2, který je zdarma pro majitele původní verze. Přináší vyšší framerate a vylepšený vizuál. Update vyšel okamžitě po prezentaci.

zdroj: Team Cherry

eFootball Kick-off

Fotbalová série dříve známá jako PES dorazí na Switch 2 pod názvem eFootball Kick-off letos v létě.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Stylově velmi „octopathovská“ RPG hra s poněkud civilnějším názvem The Adventures of Elliot vyjde už brzy.

Datum vydání: 18. června 2026 

zdroj: Square Enix

Super Bomberman Collection

Další shadow drop v podobě kolekce Super Bomberman 1–5, včetně méně známých verzí pro NES. Podporuje GameShare a lokální multiplayer zdarma.

Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix potvrdil, že Final Fantasy VII Rebirth vyjde i na Nintendo Switch 2. V příběhu Clouda a Sephirotha budete moct pokračovat už v červnu.

Datum vydání: 3. června 2026

zdroj: Square Enix

Pragmata

Sci-fi akce od Capcomu s důrazem na hackování a spolupráci s androidí parťačkou Dianou dorazí na Switch 2 stejně jako na ostatní platformy. Ode dneška je potom dostupné demo.

Datum vydání: 24. dubna 2026

zdroj: Capcom

Turok Origins

Nový Turok kombinuje dinosaury, mimozemšťany a kooperativní akci z první i třetí osoby. Na Switchi 2 dorazí na podzim.

zdroj: Saber Interactive

Kyoto Xanadu

Akční mix 2D plošinovky, 3D boss fightů a kartiček v anime stylizaci, zasazený do ohroženého Kjóta. Na obě generace Switche vychází letos v létě.

Digimon Story: Time Stranger

I další přírůstek do digimoní série míří na obě konzole.

Datum vydání: 10. července 2026

Granblue Fantasy: Relink

Akční RPG Granblue Fantasy: Relink s online multiplayerem dorazí na Switch 2.

Datum vydání: 9. července 2026

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Třetí díl spin-off série, dostal datum vydání pro Switch 2 a s tím i demo.

Datum vydání: 13. března 2026

zdroj: Capcom

Resident Evil Requiem

Devátý hlavní díl série Resident Evil dorazí na Switch 2 s plnou parádou. Prezentace ukázala nový gameplay, tematický Pro Controller a dvě amiibo figurky (Leona a Grace).

Datum vydání: 27. února 2026

zdroj: Capcom

Fallout 4: Anniversary Edition

Bethesda přináší Fallout 4 na Switch 2 v rozšířené edici se základní hrou i DLC.

Datum vydání: 24. února 2026

zdroj: Bethesda

Indiana Jones and the Great Circle

Dobrodružství od Machine Games se společně s rozšířením dostane i na Switch 2, kde vyjde digitálně i fyzicky.

Datum vydání: 12. května 2026

zdroj: Machine Games

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Závěrečné oznámení celé prezentace. Remaster kultovního Oblivionu míří na Switch 2, zatím bez konkrétního data.

zdroj: Bethesda
