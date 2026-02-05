Rok s Kingdom Come: Deliverance 2. Přes 5 milionů zabitých v opilosti a další statistiky

Kingdom Come: Deliverance 2 slaví první výročí od vydání. České studio Warhorse se proto podělilo o krátkou infografiku se zajímavými čísly o Jindřichových dobrodružstvích a nesnázích. Zaujme především počet uražených mil, počet zamordovaných pocestných a láska k jablkům.
Celkem hráči v roli Jindřicha vzali život skoro půl miliardy lidí. Konkrétně Jindrovým mečem, palcátem či dřevcem padlo neskutečných 452,8 milionu duší. Což je zhruba počet obyvatel států Evropské unie a ještě dva miliony k dobru. Podle odhadů historiků v roce 1403, kdy se druhý díl odehrává, žilo na celém světě maximálně 400 milionů lidí. Jindrům se tak kolektivně povedlo vyvraždit celou tehdejší populaci.
Když se řekne A, musí zaznít také B, a to, že Jindřich ve své dobrotivosti ušetřil 97,5 milionů životů. Čili zhruba všechny obyvatele současného Vietnamu.
Když se Jindra napije, to pak lítají pecky – v opilosti sejmul 5,4 milionu protivníků. Což můžeme klidně vztáhnout na obyvatele celé středověké Anglie, slušný hospodský tah. V KCD2 jsme pak dohromady zvládli perfektně vykrýt 1,6 miliardy úderů.
Hráči a hráčky na Trosecku a Kutnohorsku zdolali přes 667 milionů mil, což už je vzdálenost skutečně kosmického měřítka – Slunce ji urazí za necelou hodinu. Kdybyste se na takovou procházku vydali od Slunce, doputujete někam mezi Jupiter a Saturn.
Milovníci alchymistické minihry uvařili 69,7 milionu lektvarů a dále pak hráči nasytili Jindrovo břicho 48,8 milionu jablek, což je asi 440 plně naložených kamionů aneb Vitamíny na několik životů.
Že je Kingdom Come: Deliverance 2 populární, není pochyb. Například v naší čtenářské anketě zvítězilo rovnou v kategorii hra roku, nejlepší příběh, nejlepší soundtrack a nejlepší RPG.